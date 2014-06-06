Архив Другое Приехали Даже если границы России полностью закроют, у граждан будет шанс объехать весь мир, не покидая пределы родины. Esquire выяснил, где располагаются русские Венеции, Иерусалимы, Чикаго, Манчестеры и Лох-Нессы. россия путешествия инфографика На карте отмечены альтернативные топонимы, которые наряду с основными закрепились за теми или иными территориями — по данным путеводителей и СМИ, а также заявлениям официальных лиц. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards россия путешествия инфографика россия путешествия инфографика 6 июня 2014 Далее Ален Дюкасс: «Я полноценный человек: могу пить шампанское, сколько захочу»