На карте отмечены альтернативные топонимы, которые наряду с основными закрепились за теми или иными территориями — по данным путеводителей и СМИ, а также заявлениям официальных лиц.

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards