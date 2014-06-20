Экономический факультет, 2-й курс магистратуры

Факультет политологии, 1-й курс

Механико-математический факультет, 2-й курс

Философский факультет, 1-й год аспирантуры

Географический факультет, 3-й курс

Исторический факультет, 4-й курс

Факультет политологии, 1-й курс магистратуры

Дворник, 52 года

Механико-математический факультет, 2-й курс

Факультет вычислительной математики и кибернетики, 2-й курс

Факультет иностранных языков и регионоведения, 1-й курс

Экономический факультет, 2-й курс магистратуры

Высшая школа государственного аудита, 1-й курс

Социологический факультет, выпускник 2013 года

Биологический факультет, 1-й курс

Философский факультет, 5-й курс

Химический факультет, 3-й курс

Геологический факультет, выпускник 2014 года

Высшая школа телевидения, 2-й курс

Физический факультет, 1-й курс

Юридический факультет, 2-й курс

Факультет биоинженерии и биоинформатики, 2-й курс

Геологический факультет, 3-й курс

Биологический факультет, 1-й курс

Географический факультет, 3-й курс

Факультет глобальных процессов, 2-й курс