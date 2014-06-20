Экономический факультет, 2-й курс магистратуры
Факультет политологии, 1-й курс
Механико-математический факультет, 2-й курс
Философский факультет, 1-й год аспирантуры
Географический факультет, 3-й курс
Исторический факультет, 4-й курс
Факультет политологии, 1-й курс магистратуры
Дворник, 52 года
Механико-математический факультет, 2-й курс
Факультет вычислительной математики и кибернетики, 2-й курс
Факультет иностранных языков и регионоведения, 1-й курс
Экономический факультет, 2-й курс магистратуры
Высшая школа государственного аудита, 1-й курс
Социологический факультет, выпускник 2013 года
Биологический факультет, 1-й курс
Философский факультет, 5-й курс
Химический факультет, 3-й курс
Геологический факультет, выпускник 2014 года
Высшая школа телевидения, 2-й курс
Физический факультет, 1-й курс
Юридический факультет, 2-й курс
Факультет биоинженерии и биоинформатики, 2-й курс
Геологический факультет, 3-й курс
Биологический факультет, 1-й курс
Географический факультет, 3-й курс
Факультет глобальных процессов, 2-й курс