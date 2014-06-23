Пока я жив, я хочу надрать кому-нибудь задницу
Пока я жив, я хочу потусоваться
Пока я жива, я хочу лучше понять себя
Пока я жива, я хочу родить двенадцать детей
Пока я жив, я хочу съесть большой кусок пирога
Пока я жив, я хочу покататься на лыжах
Пока я жив, я хочу сделать сальто
Пока я жива, я хочу попеть караоке
Пока я жива, я хочу разгадать какую-нибудь тайну
Пока я жив, я хочу, чтобы мне выставили счета по всему миру
Пока я жива, я хочу, чтобы меня вынесли из моего дома вперед ногами
Пока я жив, я хочу научиться выживать хотя бы на одной работе
Пока я жив, я хочу поводить танк
Пока я жив, я хочу написать завещание
Пока я жив, я хочу трахнуть супермодель
Пока я жив, я хочу прочитать «Моби Дик»
Пока я жив, я хочу, чтобы у меня прекратились ночные кошмары
Пока я жива, я хочу распознать своего лучшего друга
Пока я жив, я хочу рассмеяться до блевоты
Пока я жива, я хочу проводить как можно меньше времени с засранцами
Пока я жива, я хочу постоять на подиуме дерби в Кентукки
Пока я жив, я хочу попасть в топ-30 мирового рейтинга теннисистов
Пока я жива, я хочу успеть поносить все вещи, которые лежат у меня в шкафу
Пока я жива, я хочу, чтобы мой разум успокоился (хотя бы минут на пять)
Пока я жив, я хочу жить в Панаме
Пока я жива, я хочу, чтобы меня опубликовали
Пока я жив, я хочу покататься верхом на кенгуру
Пока я жив, я хочу стать оптимистом
Пока я жив, я хочу справиться со своей неспособностью к интимным отношениям
Пока я жива, я хочу написать одну песню не о разбитом сердце и купить маме дом во Франции
Пока я жив, я всегда буду жив
Пока я жив, я не хочу делать ничего