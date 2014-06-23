Пока я жив, я хочу надрать кому-нибудь задницу

Пока я жив, я хочу потусоваться

Пока я жива, я хочу лучше понять себя

Пока я жива, я хочу родить двенадцать детей

Пока я жив, я хочу съесть большой кусок пирога

Пока я жив, я хочу покататься на лыжах

Пока я жив, я хочу сделать сальто

Пока я жива, я хочу попеть караоке

Пока я жива, я хочу разгадать какую-нибудь тайну

Пока я жив, я хочу, чтобы мне выставили счета по всему миру

Пока я жива, я хочу, чтобы меня вынесли из моего дома вперед ногами

Пока я жив, я хочу научиться выживать хотя бы на одной работе

Пока я жив, я хочу поводить танк

Пока я жив, я хочу написать завещание

Пока я жив, я хочу трахнуть супермодель

Пока я жив, я хочу прочитать «Моби Дик»

Пока я жив, я хочу, чтобы у меня прекратились ночные кошмары

Пока я жива, я хочу распознать своего лучшего друга

Пока я жив, я хочу рассмеяться до блевоты

Пока я жива, я хочу проводить как можно меньше времени с засранцами

Пока я жива, я хочу постоять на подиуме дерби в Кентукки

Пока я жив, я хочу попасть в топ-30 мирового рейтинга теннисистов

Пока я жива, я хочу успеть поносить все вещи, которые лежат у меня в шкафу

Пока я жива, я хочу, чтобы мой разум успокоился (хотя бы минут на пять)

Пока я жив, я хочу жить в Панаме

Пока я жива, я хочу, чтобы меня опубликовали

Пока я жив, я хочу покататься верхом на кенгуру

Пока я жив, я хочу стать оптимистом

Пока я жив, я хочу справиться со своей неспособностью к интимным отношениям

Пока я жива, я хочу написать одну песню не о разбитом сердце и купить маме дом во Франции

Пока я жив, я всегда буду жив

Пока я жив, я не хочу делать ничего