Из пакета документов под названием «От машинистки до лидера», рассекреченных полгода назад и посвященных роли женщин в формировании Центрального разведывательного управления США. Документ датирован 1962 годом.

C женщинами-агентами лучше быть поосторожнее. Лично я очень люблю женщин, но когда я работал во внешней разведке, я был вынужден относиться к ним как к не самым надежным сотрудникам и использовать их, только когда не могло быть сомнений в благоприятном исходе дела, или если у меня не было иного выбора.

Агент должен быть спокойным, незаметным и немногословным. Женщины эмоциональны, хвастливы и болтливы. Они легко влюбляются и очень неразборчивы в своем выборе. Они нетерпеливы, даже когда следует строго соблюдать правила безопасности, они плохо переносят трудности, не говоря уже о том, что каждый месяц женщины на несколько дней становятся менее выносливыми физически и менее добросовестными, когда дело доходит до интеллектуальной деятельности.

Женщины редко могут выполнять важные задания по вербовке, редко становятся информантами. Раньше им поручали всякие несложные задачи: скажем, считать товарные вагоны или военное обмундирование для обзорных рапортов. С этим они справлялись, но теперь такие вещи делает техника.

Ах да, еще женщины могут быть связными. Действительно, у меня была одна по‑настоящему успешная женщина-агент, и она была связной. Она была замужем за рабочим, у них был ребенок. Они были немцами, но жили по нашу сторону границы. Ее муж работал в Германии, и эта женщина часто переходила границу вместе с младенцем — носила мужу обед и всякие вещи. Мы платили ей за то, что она забирала в тайнике сообщения и относила обратно наши ответы. Она прятала записки в подгузнике ребенка, пограничники никогда ее не проверяли.

У меня была еще одна связная — молодая симпатичная женщина. У нее были законные основания регулярно ездить в Дрезден, и она привозила оттуда донесения одного важного источника. Как это часто бывает с красивыми женщинами, брала она недорого. Донесения перевозила в интимном женском месте. Но она продержалась меньше трех месяцев: у нее не выдержали нервы, и нам пришлось ее отпустить.

Еще есть секретарши и, казалось бы, логично использовать их в качестве агентов — иногда у них все неплохо получается. Но я могу рассказать вам две печальные истории, чтобы вы поняли, какие тут могут возникнуть опасности. На заре нацистского режима немецкое военное министерство часто нанимало в секретарши девушек из давно обедневших знатных семейств. Разведка одного пограничного государства, с которой я поддерживал связь, внимательно просмотрела таких девушек и вычислила двух, которые могли поддаться на уговоры. Дело потребовало тщательнейшей проработки и существенных капиталовложений, но в результате обе согласились делать копии всех документов, которые им приходилось набирать, и передавать связному.

Однако первая же такая операция оказалась последней. Получив деньги, одна из девушек сразу отправилась в магазин и купила себе дорогую шубу. Своей удивленной матери она сказала, что ее начальник, полковник, выдал ей большую премию за сверхурочные. На следующий день мать позвонила этому полковнику, который был ее старым знакомым, и поблагодарила его. Естественно, началось расследование, обеих девушек арестовали и заставили во всем признаться. Их казнили, с нацистским изяществом отрубив им головы. Другой случай, который произошел с еще одной секретаршей, может вас шокировать. Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю его. После того как Гитлер пришел к власти, одной из самых важных наших задач стало внедрение в различные нацистские организации, которые вели подрывную деятельность в нашей стране. Один из моих вербовщиков вывел нас на этническую немку, работавшую секретаршей в штабе местной нацистской партии. Она согласилась с нами сотрудничать, причем за приемлемые деньги, — копировать для нас документы. Как свойственно немцам, она была крайне добросовестной сотрудницей и вскоре стала для нас ценным источником информации. Несколько месяцев все шло хорошо.

А потом курировавший ее оперативник принес мне письмо — она настаивала, чтобы его передали начальнику. Это был длиннющий текст, полный отвратительных и в то же время излишних подробностей. Из него следовало, что, будучи с ранней юности некрасивой толстушкой, она никогда не привлекала мужчин и поэтому стала удовлетворять свои сексуальные потребности самостоятельно. Закончилось все тем, что ей пришлось год лечиться в санатории от онанизма. Лечение было успешным, но в результате у нее развилась нимфомания. Теперь, когда ею овладевало желание, она не могла себя контролировать.

«Поскольку я у вас на службе, — писала она, — вы, должно быть, очень заинтересованы в моей надежности. Если вы не хотите, чтобы я имела дело с неправильными людьми, вы должны сами удовлетворять мой голод, иначе я не могу гарантировать, что в момент слабости не расскажу о своей связи с вами какому-нибудь ненадежному человеку, которых в нашей организации очень много».

Что мне оставалось делать? Информация, которую она нам поставляла, была настолько важна для национальной безопасности, что мы не могли просто избавиться от этой женщины. Я собрал нескольких холостых офицеров, описал им ситуацию строго с профессиональной точки зрения и поручил заниматься ею по очереди. Это было трудно — женщина была не только некрасивой, но и чудовищно требовательной, — но проблема была решена. Она работала на нас, пока немцы не оккупировали ту страну. Впоследствии я слышал, что эта женщина попала в руки гестапо и была казнена. Теперь вы понимаете, почему меня трудно уговорить поручить женщине ту работу, которую может сделать мужчина. Но использовать женщин как приманку для мужчин — еще хуже. Так бывает, в основном, в бульварной литературе и кино. Даже знаменитая Мата Хари, несмотря на свою волнующую историю, на самом деле, не передала абверу никакой важной информации; фактически она не заслуживала смертной казни. Другая знаменитая немецкая шпионка времен Первой мировой, Мадемуазель Доктор, была не простой женщиной, а амазонкой. Она скончалась в сумасшедшем доме в Швейцарии. Просто задумайтесь о том, как провести секретную операцию, используя в качестве приманки привлекательную женщину. Во‑первых, вам понадобится провести огромную разведывательную работу, чтобы выяснить, действуют ли вообще такие вещи на объект. Во‑вторых, женщина должна быть молодой и красивой. В третьих, она должна быть благонадежной, а следовательно, у нее должны быть моральные принципы, потому что их отсутствие ставит благонадежность под сомнение. И именно это противоречие является причиной того, что подобные операции нередко приносят организаторам только вред. Правильный выбор оперативного офицера тоже тонкая штука. Однажды мы узнали, что в одной нашей провинции на границе с Германией живет разведенная женщина, за тридцать, довольно хорошенькая. Она была любовницей майора рейхсвера и часто ездила к нему в Германию. Местный оперативный офицер получил задание ею заняться и попробовать разработать многообещающую операцию. Сначала все шло хорошо: после некоторых колебаний женщина согласилась сотрудничать с нами. Но вдруг от офицера стали поступать гораздо более туманные и менее воодушевляющие донесения. Я послал своего сотрудника выяснить, в чем дело. Оказалось, что оперативный офицер влюбился в эту женщину и стал так ревновать ее к майору, что запретил ей к нему ездить. В общем, когда речь идет о женщине, произойти может все что угодно.

Самым дорогим и неэффективным агентом в моей практике была одна из таких соблазнительниц. У нее были все необходимые качества: светская красавица, все еще привлекательная, несмотря на зрелый возраст, она без труда очаровывала всех, кто к ней приближался. Она без колебаний была готова на все; шантаж казался ей невинной шуткой. Свободно говорила на восьми языках и еще на паре могла объясниться. Кроме того, она была замужем за послом. Вскоре после того, как ее муж погиб в автокатастрофе, она столкнулась с финансовыми трудностями, но у нее сохранились связи в обществе. Однажды я получил от премьер-министра приказ взять ее на работу и назначить ей возмутительно высокое жалование. Я отправил ее с группой своих людей в Данию, она не сделала там вообще ничего полезного. Я не мог ее уволить, но немецкая оккупация Дании в конце концов избавила меня от нее.

Когда стало очевидно, что моей стране со стороны Германии угрожает смертельная опасность, сотни людей начали приходить к нам и предлагать свою помощь. Среди них было много молодых девушек, даже девочек. Их патриотический порыв вызывал умиление, но у них вообще не было опыта работы, даже гражданской. Их представления о разведке ограничивались тем, что они прочитали в шпионских романах. Обычно мои сотрудники старались как можно мягче им отказать, но одну ко мне все-таки привели. Я ее знал — она была из богатой и известной семьи. Утверждала, что ей 16 лет, но вряд ли ей было больше четырнадцати. На ней была дорогая шуба. Я спросил, что, по ее мнению, она могла бы для нас делать. Она сказала, что многое, потому что у нее есть то, чего нет у мужчин. Я спросил, знает ли обо всем этом ее мать. Услышав, что нет, я позвонил матери и попросил приехать и забрать дочь. Выяснилось, что мать и про шубу не знала, и про молодого человека, который ей эту шубу подарил. Из-за нас тогда разгорелся небольшой светский скандал.

Так что, как видите, мой опыт работы с женщинами в разведке нельзя назвать воодушевляющим. Необходимо помнить, что у женщины, которая соглашается на роль соблазнительницы, должен быть какой-то моральный или психический дефект, а это автоматически ставит под угрозу всю операцию. Успешная женщина в разведке — исключение.