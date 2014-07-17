СПРАВКА Советы по хранению оружия были опубликованы на портале Guns.com в качестве совместного проекта с компанией Beretta. Вскоре после появления материала оружейный производитель отказался от соавторства и потребовал снять упоминание о себе.

Один из наиболее надежных и дешевых способов, — хотя и не самый безопасный, — повесить пистолет на легко ломающуюся пластиковую вешалку за спусковую скобу (полуавтоматическое оружие, впрочем, мы бы не советовали держать так с зарядом в патроннике). Прикройте оружие рубашкой, пиджаком, брюками и галстуком (рубашку не следует застегивать на все пуговицы, чтобы пистолет можно было быстро вытащить). Альтернативный метод — пришить карманы к старым джинсам, чтобы оружие можно было легко достать, не снимая их с вешалки.

Большим потенциалом обладает ваша корзина для грязного белья — ворам обычно мало интересна испачканная одежда. Этот метод также работает, если вы остановились в гостинице.

Хороший запасной вариант — сливной бачок унитаза. Главное завернуть пистолет два (или даже три) раза в пленку.

Массу возможностей спрятать оружие предоставляют гипсокартоновые перегородки. Вырежьте кусок гипсокартона в таком месте стены, на которое ваши гости и члены семьи редко опираются и едва ли случайно продавят внутрь. Закрепите оружие (достаточно простого крючка), а затем просто приклейте гипсокартон на место. Чтобы получить доступ к пистолету, просто ударьте кулаком в стену в нужном месте — и хватайте его.

Пустая коробка из-под хлопьев вполне годится как временный вариант. Но не следует выбирать детские хлопья — пусть это будет что-то скучное, но в то же время не выбивающееся из общего ряда вашей полки с бакалеей. Данный метод можно использовать с целым рядом сыпучих товаров — например, хранить оружие в коробке из-под стирального порошка.

Тем, кто сильно озабочен проблемами собственной безопасности, редко сталкивается с гостями и детьми и при этом является счастливым обладателем двойных дверей, следует иметь в виду, что пистолет можно повесить на дверную ручку. Когда вы впускаете кого-нибудь в дом, оставляйте основную дверь открытой, чтобы оружие не было видно.

По заветам Уолтера Уайта (герой сериала «Во все тяжкие». — Esquire), вы можете хранить свой револьвер в пакете в морозильнике. Если вас беспокоят возможные сбои в работе оружия из-за замерзших боеприпасов, используйте холодильник. Для большей скрытности заверните пакет в фольгу (не в форме пистолета), снабдив его биркой с датой.

Пластиковые пакеты, которыми забивается пространство под раковиной, прекрасный и хитроумный вариант для хранения оружия. То же самое относится к пустым коробкам из-под пиццы, которые скапливаются рядом с вашим мусорным ведром. Главное, чтобы никто не выкинул ваше оружие вместе с мусором.

От редакции Guns.com: это первый материал в серии, посвященной базовым техникам и методам безопасного хранения оружия. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как хранить оружие на работе, под землей и на собственном теле.