Святой Вит
Покровитель актеров, танцоров и эпилептиков, помогает не проспать, против нападений диких животных, бурь и гроз.
Святой Иосиф Обручник
Покровитель борцов с коммунизмом, рабочих, ремесленников, эмигрантов, беременных женщин и нерожденных детей, помогает при сомнении и промедлении.
Святая Зита
Покровительница официантов и официанток, слуг и жертв изнасилования, помогает при потере ключей.
Святой Михаил Архангел
Покровитель десантников и моряков, полицейских и шляпников, водителей «скорой помощи» и рентгенологов, помогает в борьбе с искушениями и штормами.
Святой Адриан Никомедийский
Покровитель торговцев оружием, мясников и работников пенитенциарной системы, помогает в борьбе с чумой.
Святой Франциск Ассизский
Покровитель экологов, зоопарков, семьи и вышивальщиц, помогает избежать пожаров и смерти в одиночестве.
Святая Мария Магдалина
Покровительница парикмахеров, парфюмеров, аптекарей и раскаявшихся проституток, помогает в борьбе с искушениями плоти.
Святой Фиакр
Покровитель таксистов, лудильщиков и садовников, помогает при венерических заболеваниях и геморрое.
Святой Гонорий Амьенский
Покровитель нефтяников, кондитеров, пекарей и свечников.
Святой Бернардин Сиенский
Покровитель рекламщиков и пиарщиков, помогает в борьбе с зависимостью от азартных игр, а также при болезнях дыхательных путей.
Святой Матфей (Апостол)
Покровитель банкиров, бухгалтеров, таможенников и налоговых полицейских.
Святой Максимилиан Клобе
Покровитель наркоманов, журналистов и политзаключенных.
Святой Юлиан Бедный
Покровитель паромщиков, пилигримов, скрипачей, циркачей вообще, а также клоунов и жонглеров в частности, помогает найти кров в пути.
Святой Томас Мор
Покровитель политиков и государственных мужей, приемных детей и их родителей, помогает при сложностях в браке.
Святой Аманд
Покровитель бой-скаутов, барменов, пивоваров и виноделов.
Святая Варвара
Покровительница пожарных, изготовителей фейерверков, строителей и ракетно-космических войск РФ, помогает при взрывах и штормах.
Святой Элигий
Покровитель сборщиков цветных металлов, нумизматов, чеканщиков и работников заправок, помогает в лечении лошадей.
Святой Дрого
Покровитель владельцев кофеен, глухих, слепых и немых.
Святой Мартин Турский
Покровитель нищих, солдат и ткачей, помогает в борьбе с бедностью и алкоголизмом.
Святая Тереза из Лизье
Покровительница пилотов, миссионеров, флористов и больных СПИДом, помогает восстановлению религиозной свободы в России.
Святой Колумбан
Покровитель байкеров, помогает при наводнениях.
Святая Екатерина Александрийская
Покровительница юристов, стенографистов, точильщиков ножей и незамужних женщин.
Святой Иоанн (Апостол)
Покровитель редакторов, арт-дилеров, писателей и художников, помогает при отравлениях.
Святая Марта
Покровительница диетологов, дворецких, служанок и работников прачечных.
Святая Вивиана
Покровительница жертв пыток и сумасшедших, помогает при психических болезнях, головной боли и похмелье.