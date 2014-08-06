Иллюстратор Мария Краснова-Шабаева. Впервые материал «Перечень вышестоящих организаций» был опубликован в журнале Esquire в 2006 году.

Святой Вит

Святой Иосиф Обручник

Покровитель борцов с коммунизмом, рабочих, ремесленников, эмигрантов, беременных женщин и нерожденных детей, помогает при сомнении и промедлении.

Святая Зита

Покровительница официантов и официанток, слуг и жертв изнасилования, помогает при потере ключей.

Святой Михаил Архангел

Покровитель десантников и моряков, полицейских и шляпников, водителей «скорой помощи» и рентгенологов, помогает в борьбе с искушениями и штормами.

Святой Адриан Никомедийский

Покровитель торговцев оружием, мясников и работников пенитенциарной системы, помогает в борьбе с чумой.

Святой Франциск Ассизский

Покровитель экологов, зоопарков, семьи и вышивальщиц, помогает избежать пожаров и смерти в одиночестве.

Святая Мария Магдалина

Покровительница парикмахеров, парфюмеров, аптекарей и раскаявшихся проституток, помогает в борьбе с искушениями плоти.

Святой Фиакр

Покровитель таксистов, лудильщиков и садовников, помогает при венерических заболеваниях и геморрое.

Святой Гонорий Амьенский

Покровитель нефтяников, кондитеров, пекарей и свечников.

Святой Бернардин Сиенский

Покровитель рекламщиков и пиарщиков, помогает в борьбе с зависимостью от азартных игр, а также при болезнях дыхательных путей.

Святой Матфей (Апостол)

Покровитель банкиров, бухгалтеров, таможенников и налоговых полицейских.

Святой Максимилиан Клобе

Покровитель наркоманов, журналистов и политзаключенных.

Святой Юлиан Бедный

Покровитель паромщиков, пилигримов, скрипачей, циркачей вообще, а также клоунов и жонглеров в частности, помогает найти кров в пути.

Святой Томас Мор

Покровитель политиков и государственных мужей, приемных детей и их родителей, помогает при сложностях в браке.

Святой Аманд

Покровитель бой-скаутов, барменов, пивоваров и виноделов.

Святая Варвара

Покровительница пожарных, изготовителей фейерверков, строителей и ракетно-космических войск РФ, помогает при взрывах и штормах.

Святой Элигий

Покровитель сборщиков цветных металлов, нумизматов, чеканщиков и работников заправок, помогает в лечении лошадей.

Святой Дрого

Покровитель владельцев кофеен, глухих, слепых и немых.

Святой Мартин Турский

Покровитель нищих, солдат и ткачей, помогает в борьбе с бедностью и алкоголизмом.

Святая Тереза из Лизье

Покровительница пилотов, миссионеров, флористов и больных СПИДом, помогает восстановлению религиозной свободы в России.

Святой Колумбан

Покровитель байкеров, помогает при наводнениях.

Святая Екатерина Александрийская

Покровительница юристов, стенографистов, точильщиков ножей и незамужних женщин.

Святой Иоанн (Апостол)

Покровитель редакторов, арт-дилеров, писателей и художников, помогает при отравлениях.

Святая Марта

Покровительница диетологов, дворецких, служанок и работников прачечных.

Святая Вивиана