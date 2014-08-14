Эмили Портер, США emilyporterphotographs.com

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «На этих фотографиях две разные женщины, мои близкие подруги. Они художницы, которые всегда меня вдохновляли. Я восхищаюсь тем, как они живут и воспринимают мир. Это очень важно, чтобы рядом с тобой были такие люди. В отношениях я всегда запоминаю какие-то незначительные моменты. Думаю, именно они и есть самое важное».

Элиз Буларан, Франция eliseboularan.com «Это Эммануэль Пужоль, мой молодой человек. Я отношусь к тем людям, которые — конечно, из скромности — не демонстрируют на публике своих чувств. Особенно когда речь идет о корнях, о людях, которые играют в моей жизни важную роль. Я могу себе это позволить разве что в фотографиях. Можно сказать, они учат меня, что такое любовь на самом деле».

Марк Рубинштейн, США markrubenstein.tumblr.com

«Снимок был сделан ранним утром в Лос-Анджелесе. Эту девушку я тогда видел впервые. С тех пор мы очень сблизились, она вышла замуж за моего друга. В качестве моделей я использую людей, украшающих мою жизнь. Они вдохновляют меня на истории, которые я пытаюсь рассказать. Мои работы — это документы, свидетельствующие о моем пути, и все люди, которые на них появляются, в своем роде уникальны. Я снимал друзей — они потрясающие художники, — своих девушек, других людей, с которыми меня сводила жизнь. Они работают в очень тесной связи со мной, и благодаря этому получаются мощные и долговечные кадры».

Зар Кристофф, Филиппины czarkristoff.tumblr.com

«На фотографии слева Регина и Франциско, мои ближайшие друзья. Я познакомился с ними, когда катался на скейтборде. Это первая пара, которую я фотографировал обнаженными. Молодой человек с длинными волосами — Джей. Я его увидел в прошлом году в скейт-парке, подошел и попросил сфотографировать — мне очень понравилась его прическа. Потом мы стали друзьями. На третьей фотографии Марион, моя лучшая подруга и двоюродная сестра. Мы вместе росли, потом я уехал в колледж, а сейчас мы живем в соседних городах, так что теперь наверстываем».

«Лиссет: Я помню, как впервые тебя увидела. Ты была очень бледная, сидела напротив. Я подумала, что ты похожа на вампира, и мне захотелось с тобой подружиться. Ника Де Карло, ее подруга: Точно, помню! Я была тогда совсем другой — наивной и стеснительной. Я еще подумала, что ты ужасно симпатичная. Когда мы по-настоящему подружились, мы сошлись на том, что обе стремимся к свободе, — и тут же отправились в Чикаго. Буквально: приняли решение и через четыре дня уехали. В первый день я 15 часов подряд вела мамин разбитый Subaru. Лиссет: Мы вышли на заправке в Огайо, в каком-то богом забытом месте, и спросили продавца, есть ли вокруг что-нибудь интересное. Он посмотрел на нас как на полных сумасшедших и сказал: «Буквально НИЧЕГО — в радиусе 30 миль». Так что мы останавливались на дороге у заброшенных ферм и полей и фотографировали друг друга. Лиссет: Однажды ночью была страшная гроза, мы обе перепугались. В том доме, где мы ночевали, никого не было, но входная дверь оказалась открытой. И горела только одна разноцветная лампочка. Ника: Думаю, именно такие моменты укрепили нашу дружбу — когда мы осознавали, что совершенно одни, в сотнях миль от дома. Это очень нас связало».

Мария Ковач, Сербия marijakovac.tumblr.com «Девушка на этой фотографии — моя лучшая подруга Мария Мандич».

Сара Бернхард, Германия sarahbernhard.de

«Уже лет десять я веду фотодневник, фотографирую все важные события своей жизни — и хорошие, и плохие вещи, которые со мной происходят. На верхней фотографии — руки моего лучшего друга и моя рука. Четыре года назад он был моим бойфрендом, и теперь, после многих взлетов, падений и слез, мы смогли стать друзьями, как брат и сестра. На этой фотографии — наша поездка в город, из которого мы оба родом. А на второй фотографии моя рука в крови: меня тогда бросил парень, я готовила еду и была в таких расстроенных чувствах, что поранилась».

Лана Адамс, Австралия lanaadams.net

«Это я и мой бойфренд Макс. Он моя муза, я очень часто его снимаю, фиксируя нашу с ним совместную жизнь. Le monde est grand, mais en nous il est profond comme la mer — мир огромен, но в нас он глубок, как море (цитата из пьесы «Белая княгиня» Райнера Марии Рильке, французский перевод которой служит эпиграфом к одной из глав «Поэтики пространства» Гастона Башляра. — Esquire)».

Софи Мернер, США sophiemorner.com

«На этой фотографии мои друзья спят все вместе. Она о том, как создавать мечты и проживать их, как утопию. Все это несколько лет назад случилось в одном амстердамском парке».

Филиппе Герлах, Германия youremyhome.tumblr.com

«В какой-то момент я понял, что для меня дом — это люди. Талин — мой дом. Когда я долго ее не вижу, я чувствую себя бездомным. Она — моя работа и все остальное тоже. Без нее у меня ничего нет. Талин — самая гордая женщина, которую я знаю».

Брендан Джордж Коу, Канада brendangeorgeko.com

«Шина — моя старшая сестра, мы с недавнего времени очень дружим. Робби — ее бойфренд. На этой фотографии они заняли мою маленькую кровать. Свет был идеальный».

Ирене Морай, Испания irenemoray.com

«С этими ребятами мы, можно сказать, случайно встретились. Они меня восхитили — смехотворно молодые, чрезмерно чувствительные и яростные. Наверное, я решила их сфотографировать, чтобы познакомиться поближе. Мне нравится, когда люди умеют показывать свои чувства, позволяют себе быть слабыми. Это вызывает у меня восхищение, мне постоянно хочется их снимать».

Амико Ли, США amikoli.com