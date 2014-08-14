ЯНВАРЬ

ТАТЬЯНА ЗАЛЕТОВА, диетолог Клиники НИИ питания РАМН: «Мы эволюционировали, когда не было электричества, и зависим от светового дня и смены сезонов. В холодное время года шансов получить еду было меньше, и поэтому организм настроен зимой экономить — обмен веществ замедляется. Доступная еда и транспорт нам вредят: когда мы мало двигаемся, то начинаем поправляться. Кроме того, в холодное время аппетит увеличивается: нужно производить больше тепла, чтобы согревать самого себя, а зимой гулять некомфортно, и многие набирают по 2−3 кг. После новогодних праздников некоторые люди пытаются начать «новую жизнь» и, в частности, хотят похудеть. Женщины наконец-то замечают эти свои лишние 2−3 кг и начинают испытывать неудовлетворенность собой». Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards ЕЛЕНА ПЕРОВА, частнопрактикующий психотерапевт: «Когда человеку нужно сделать что-то болезненное — допустим, закончить отношения, — опора на дату как будто упрощает задачу, поэтому недовольные друг другом люди часто решают расстаться именно после Нового года. Случаются и более спонтанные расставания. Люди испытывают стресс от толп в магазинах, от необходимости выбирать подарки, покупать авиабилеты, все слишком дорого, сил под конец года нет, они срываются друг на друга, потом едут вместе куда-то или сидят дома, пьют, думают про жизнь, начинают скандалить и в конце концов расходятся — речь, конечно, об отношениях с трещиной. Отпуск или длинные выходные — стресс для отношений, бывает, что именно после этого они и заканчиваются: когда у человека много времени, чтобы думать, он может додуматься до всяких неожиданных вещей».

ФЕВРАЛЬ

ВЛАДИМИР АЛОНСО, эпидемиолог, исследователь в Fogarty International Center (National Institutes of Health, США): «Зимой некоторые патогены (в основном вирусы и бактерии) чаще всего вызывают респираторные инфекционные заболевания. Это не просто доставляет неудобства и снижает работоспособность, а иногда приводит даже к смертельным случаям. Есть хорошие доказательства того, что вирусов, вызывающих респираторные заболевания, не становится меньше в зависимости от сезона, а меняется только наша способность с ними бороться. Февраль во многих регионах месяц с наименьшей влажностью. Холодный и сухой воздух раздражает эпителий респираторного тракта (вы это даже можете в какой-то степени почувствовать, выходя на улицу в особенно морозный день). Он оставляет микрораны, которые вирусы могут использовать для проникновения. Также предполагается, что ее охлаждение вызывает сужение кровеносных сосудов в эпителии верхних дыхательных путей, из-за чего сокращается количество лейкоцитов и ухудшается местный иммунитет. Сокращение солнечного света также может играть роль в развитии респираторных инфекций. Витамин D влияет на антимикробный ответ организма, но он синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей». БОРИС РЕВИЧ, эпидемиолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: «Во время холодов случаются пики различных заболеваний. Например, при очень низкой температуре стенки сосудов сужаются, изменяются некоторые показатели крови. Холодный воздух также раздражает органы дыхания, и люди с астмой, хроническими заболеваниями легких испытывают значительный дискомфорт. Зимой повышается смертность, особенно среди пожилых, причем даже в южных странах. Объясняется это повышением числа различных заболеваний органов дыхания или сердечно-сосудистой системы».

МАРТ

ОЛЬГА КАМЕНЧУК, социолог, директор по международным исследованиям ВЦИОМ: «Индекс социального самочувствия ВЦИОМ составляется по шести основным показателям, которые включают в себя как оценку происходящего в стране, так и положение дел у самих людей. В марте мы нередко фиксируем проседание этого индекса. Эффект новогодних каникул уже исчерпался (23 Февраля и 8 Марта — праздники не столь значимые в сравнении с ними), накопилась усталость за зиму, еще по‑прежнему короток световой день, холод и отсутствие красок за окном способствуют чуть более мрачной оценке окружающего, чем в среднем за год». ИГОРЬ СЕРГЕЕВ, травматолог городской клинической больницы: «Весной к нам часто поступают две категории пациентов: психические больные — у них обострение, и они, к примеру, успешно разбивают себе головы о стены, и попавшие в автоаварии. В марте ДТП случаются особенно часто: появляется солнце, хочется погазовать, дороги днем сухие, а вечером покрыты тонкой коркой льда — машина в таких условиях неуправляема».

АПРЕЛЬ

ЕЛЕНА ВРОНО, психиатр, кандидат медицинских наук, член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов: «Зима требует больших затрат на всех уровнях работы организма, и после ее окончания сил ни на что не остается: снижается стрессоустойчивость, проявляются самые разные проблемы. Когда случаются резкие перепады температур, организму нужна невероятная пластичность. Нередко возникают нарушения, вызванные истощением приспособительных механизмов, возникают и обостряются психические расстройства, особенно те, которые лечатся вне психиатрической клиники, и такие, которыми страдают пациенты, не обращающиеся к врачу, думая, что «это не лечится». К примеру, разнообразные фобии». ДЖОН ШАРП, нейропсихиатр, преподаватель Harvard Medical School (США): «С наступлением весны люди нередко испытывают депрессию. Человек, с трудом переживший острую фазу зимы и впавший в депрессию, приходит в бешенство оттого, что другие люди, как только теплеет, начинают улыбаться, а птицы — щебетать. Невыносимо возвращаться домой после рабочего дня, и на улице уже потеплело, и друзья зовут погулять, но нет совершенно никаких сил на веселье после этой проклятой зимы. Если говорить просто о плохом самочувствии, которое накрывает весной, то в разных странах даже есть для него специальные названия».

МАЙ

ЕЛЕНА ПЕРОВА, частнопрактикующий психотерапевт: «В мае отмечается рост количества самоубийств, потому что наше самоощущение во многом зависит от результатов сравнения себя с окружающими: друзьями, знакомыми — теми, на кого мы равняется. Если нам кажется, что у всех кругом все прекрасно, а мы, допустим, переживаем некоторый упадок и застой, то наше состояние (совсем не катастрофическое) на фоне общего волшебного счастья кажется еще более унылым, тоскливым и безнадежным. В мае многие едут в отпуск и выкладывают фотографии из разных далеких и прекрасных мест. Не исключено, что в целом их выходные прошли не лучшим образом, но их друг не знает всех подробностей и решает, что все кругом счастливы «и только я один, как лох, сижу дома, у меня все плохо». Исследования показали, что чтение френд-ленты способно негативно влиять на самооценку тех людей, у которых она нестабильна, а именно они наиболее склонны к депрессии и входят в группу риска. Добавляется и второй фактор — много свободного времени. Друзья разъехались, за поддержкой обратиться не к кому. А если зимой депрессия сопровождалась упадком сил, то весна и солнечный свет придают человеку энергии. Горькая ирония заключается в том, что направить он ее может на совершение самоубийства».

ИЮНЬ

ЛЮСИ МИКАЭЛЯН, семейный психотерапевт, преподаватель Центра системной семейной терапии: «В июне ко мне обращается больше людей, чем обычно. Лето — это время, когда многое меняется, а перемены могут пугать, даже если это перемены к лучшему. К примеру, многие уходят в отпуска, а отпуск — это изменения, возможно, расставания, смена жизненного уклада. Девушки надевают купальники и задумываются о своей фигуре. Или жена с ребенком уезжают на дачу, а муж остался в городе — это расставание, дискомфортная ситуация, и вообще: «чем он там без меня занимается?» — беспокоится жена. «Приходишь домой после рабочего дня, в холодильнике пусто, тополиный пух по полу катается, тоскливо становится», — переживает муж. Другие задумываются: «С кем я проведу отпуск? Опять с этой подругой. Да сколько уже можно?» Все это специфические, «летние» тревоги». РОЗА ВАКОЛЮК, терапевт, доцент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: «Летом больше распространены кишечные инфекции: из-за плохо вымытых фруктов и овощей. Из-за кондиционеров, настроенных на слишком низкие температуры, нередко случаются ОРЗ. У пожилых обостряется гипертония — не только из-за жары, но и из-за активных наклонов на даче. Многие просто забывают контролировать давление, не пьют таблетки, «ведь летом все и так замечательно». Повышается риск обезвоживания, а недостаток жидкости в организме — одна из причин многих патологий».

ИЮЛЬ

БРЭД БУШМАН, психолог, профессор The Ohio State University (США): «В жару повышается уровень агрессии, это доказывает масса исследований: если день или месяц жарче, чем обычно, количество убийств, грабежей, изнасилований растет. О биологических механизмах пока можно только догадываться. Предполагается, что когда людям жарко, у них учащается сердцебиение, и они воспринимают эту реакцию как злость. Если вас подрезали, вы скорее посигналите и выругаетесь в жаркий день, чем в прохладный». ДМИТРИЙ ШАПОШНИКОВ, биостатистик, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: «Жара вызывает рост количества вызовов скорой помощи, госпитализаций и смертности. Увеличивается число инсультов, инфарктов, сердечно-сосудистых патологий. Если говорить о других факторах, то в 2010 году в Москве прослеживалась четкая связь между сильным загрязнением воздуха из-за смога и смертностью, причем по многим группам диагнозов: не только болезней сердечно-сосудистой системы, но и мочеполовой, эндокринной систем».

АВГУСТ

ДЖОН ШАРП: «В конце лета появляется чувство, что оно не оправдало наших ожиданий. Мы развили пару интересных отношений, но не встретили Того самого или Ту самую. Ездили по удивительным местам, но не получили такого захватывающего опыта, на который рассчитывали. Кроме того, некоторые люди испытывают отчетливую тревогу перед началом учебного года. Не только школьники, студенты или преподаватели, но и те, кто закончил учиться 20 лет назад. Это заставляет нас лучше понимать факт эмоционального календаря: за время обучения у этих пациентов выработался устойчивый «синдром тревоги», который не прошел с окончанием учебного заведения».

СЕНТЯБРЬ

ЛЮСИ МИКАЭЛЯН: «В сентябре становится меньше солнца, начинается деловой год, и жизнь человека, его отношения с самим собой тоже меняются. Сокращается световой день, и становится ясно, что дальше будет все холоднее и темнее, отпуск только что был — следующий не скоро. Работа, школа, погода побуждают людей переключиться на повседневность и, возможно, почувствовать какую-то обеспокоенность и неудовлетворенность либо своей жизнью, либо отношениями с родственниками. Другими словами, осенью проблемные стороны жизни громче заявляют о себе».

ОКТЯБРЬ

ТАТЬЯНА ЗАЛЕТОВА: «Когда уменьшается световой день и становится холоднее, хочется пойти в пещерку, погреться у костра, а надо работать и учиться не меньше, чем в остальное время года. Поэтому настроение снижается. И мы очень часто заедаем его, просто потому что поесть — самый простой способ удовлетворить себя. Это называется гиперфагическая реакция на стресс». ЕЛЕНА ВРОНО: «В классификации болезней есть отдельная строчка — «сезонная депрессия». Выработка мелатонина связана с деятельностью зрительных нервов, которая в значительной степени регулируется освещенностью. Мелатонин включен в систему регуляции суточных ритмов смены сна и бодрствования. Когда продолжительность светового дня меняется, мелатониновый обмен расстраивается, нарушаются ритмы смены сна и бодрствования, и организм отвечает на это депрессией. Потом добавляются нарушение концентрации внимания, появление ощущения собственной несостоятельности, общая угнетенность. Сон при начинающейся депрессии похож на сон родителей маленьких детей: ты спишь, но все слышишь, сон носит поверхностный характер и не очень способствует восстановлению сил или же часто прерывается. Когда накапливается дефицит сна, человек не может сосредоточиться, все забывает и путает, становится ужасно раздражительным».

НОЯБРЬ

ЕВГЕНИЙ ТИШКОВЕЦ, метеоролог, ведущий сотрудник центра ФОБОС: «В Москве такой климат, что в ноябре 29 пасмурных дней и всего лишь один — ясный. Отсутствие солнца — это всегда депрессивный фактор. В середине месяца наступает климатическая зима — среднесуточная температура уходит в минус. Мокрый снег, низкая облачность, хмурое небо, постоянно какие-то осадки, гололедица, обледенения, ледяные дожди, скачки давления, оттепель сменяется резким похолоданием и наоборот. В таких условиях очень сложно работать, перемещаться по городу, управлять автомобилем и сохранять хорошее настроение». МАРГАРИТА ЗОБНИНА, экономист, доцент НИУ «Высшая школа экономики»: «Погода влияет на потребительское поведение. Малое количество солнечного света связано с плохим настроением, и люди адаптируются к пасмурной погоде, покупая больше алкоголя, кофе и табака. В плохую погоду, когда идет снег и очень холодно, люди предпочитают не выходить из дома, соответственно, продажи снижаются. А когда человек все-таки добирается до магазина, там ему все видится в негативном свете: цена, которая в хорошую погоду ему казалась нормальной, в пасмурную выглядит завышенной».

ДЕКАБРЬ