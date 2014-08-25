Американцы тратят на лотереи порядка $65 млрд в год. Из этой суммы около 60% выплачивается в качестве выигрышей, 25% идет в бюджеты штатов, проводящих лотереи, в том числе на образование и медицинское обслуживание пенсионеров, 6% получают в качестве комиссии продавцы выигравших билетов, а 9% тратится на административные расходы, в том числе рекламу.

Кантина Borderline, Карр, штат Колорадо

Самый успешный в Колорадо пункт распространения лотерейных билетов: сюда приезжают играть люди из Вайоминга, одного из немногих штатов, где до недавнего времени было запрещено продавать билеты моментальных лотерей. В июле этого года мужчина из племени шайенн, который фигурировал в прессе как Иисус А., выиграл по билету, купленному в этом магазине, $1,9 млн.

Bonser’s Market, Кастер, штат Мичиган

Население Кастера — 234 человека. В городе есть один магазин, другой ближайший находится в Людингтоне, в 20 минутах езды. Когда в Bonser’s продали билет, выигравший $13,3 млн, это наделало много шума.

Quick Meal Stop, Рок-Холл, штат Мэриленд

Рок-Холл — маленький городок на берегу Чесапикского залива, где ловят рыбу, занимаются парусным спортом и катаются на лодках. Этот магазин продал билет, который выиграл $1 млн. Его владелец получил комиссию в $10 тыс.

Minihan’s Handy Store, Рандольф, штат Массачусетс

Этим магазином владеет человек, семья которого работает тут уже три поколения. В 2010 году он продал билет, выигравший $1 млн, и получил $10 тыс., а в 2002-м продал билет, который выиграл $4 млн. Его выигрыш тогда составил $40 тыс.

Магазин Спиртных Напитков Eagle, Пассейик, штат Нью-Джерси

В марте 2013 года человек, ежедневно покупавший в Eagle лотерейный билет, выиграл $338 млн — он взял джекпот всеамериканской лотереи Powerball. Комиссия владельца магазина составила $10 тыс.

Playland Market, Рай, Штат Нью-Йорк

Владелец этого магазина приклеил на стекло написанное от руки объявление, в котором просил покупателей поискать у себя билет лотереи Powerball, выигравший миллион ($662 тыс. после вычета налогов). 26 августа 2013 года срок действия билета истек.

Бакалея и гастроном, Гарлем, Нью-Йорк