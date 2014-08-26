Владельцы

Командой «Даллас Торнадо» владели техасский нефтяной магнат Ламар Хант и «король фруктовых кексов» Билл Макнатт. Бизнесмены считали, что мировое турне пойдет на пользу не только команде, но и имиджу города, который пострадал из-за убийства президента Кеннеди в 1963-м, а также всей страны в целом — в разгаре была война во Вьетнаме.

Поиск игроков

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В середине 1967 года у «Далласа» не было ни одного игрока. Весь прошлый сезон за «Торнадо» «под прикрытием» играл шотландский «Данди Юнайтед». Теперь же, когда все британские игроки уехали, новый тренер Боб Кап предложил руководству новую стратегию: он решил брать в команду молодых европейцев — искать футболистов с американским паспортом и внешностью в нефутбольной Америке было бы куда сложнее. Многих Кап даже не просматривал, полузащитника Дэвида Муркрофта из Ливерпуля, например, вызвал по телефону. Игроки познакомились друг с другом в первый день турне. Единственным гражданином США в команде оказался Джей Мур из Сент-Луиса.

Тренер

Боб Кап получил работу, прислав владельцам клуба письмо, в котором называл себя «воспитанником венгерской футбольной школы и другом Ференца Пушкаша». Настоящее имя Боба Капа — Божидар Капусто. Он родился в 1923 году в Югославии в семье русского врача и действительно тренировался в футбольной академии Будапешта. После начала венгерских событий Кап эмигрировал в Канаду.

« Я работал кондуктором в автобусе, так что часто находился в дороге без всякой связи. Тогда ведь не было мобильных телефонов. Если бы я в тот день работал в утреннюю или ночную смену, то пропустил бы телеграмму и никогда бы не поехал в мировое турне

« Я работал кондуктором в автобусе, так что часто находился в дороге без всякой связи. Тогда ведь не было мобильных телефонов. Если бы я в тот день работал в утреннюю или ночную смену, то пропустил бы телеграмму и никогда бы не поехал в мировое турне БИЛЛ КРОСБИ,

Англия, нападающий

Правила

Ко всем игрокам «Далласа», вне зависимости от их происхождения, предъявлялись определенные требования. В команду брали только холостяков. Все должны были говорить по‑английски. Всем нужно было выглядеть «как американцы» — игрокам из Ливерпуля пришлось сменить «битловские» челки на обычные стрижки. Техасские ковбойские шляпы и жилеты входили в обязательный дресс-код. Кроме того, от всех требовалось лояльное отношение к США, а также обещание впоследствии получить американское гражданство.

Дорога

Опасности подстерегали футболистов на протяжении всего пути. Команда не попала на рейс Афины — Никосия, задержавшись на экскурсии в Акрополе. Вскоре после взлета в кабине пилотов взорвалась бомба, и самолет рухнул в Средиземное море, погибли все 66 человек, которые находились на борту. В Пакистане автобус с командой атаковали вооруженные палками крестьяне. В иранском городе Шираз водитель автобуса въехал в припаркованные такси, но полиция арестовала пострадавших водителей. Во время полета в Индонезию самолет «Торнадо» так сильно трясло, что бортпроводники упали на колени и стали молиться. В ночь перед игрой в Калькутте тем футболистам, которые не были подданными Британии, пришлось преодолевать пакистано-индийскую границу по лесу и пройти всю нейтральную зону между блокпостами пешком, с чемоданами в руках. Игроки боялись, что на них может напасть бенгальский тигр или пограничники.

5 лучших матчей

«ДАЛЛАС ТОРНАДО» — СБОРНАЯ СИНГАПУРА В конце игры сингапурские болельщики под крики «Янки, гоу хоум!» закидали футболистов «Далласа» камнями. 2:4

«ДАЛЛАС ТОРНАДО» — СБОРНАЯ САЙГОНА Периметр поля был окружен американскими автоматчиками. Игроки «Далласа» позже признавались, что всю игру боялись бросать ауты. 2:2

«ДАЛЛАС ТОРНАДО» — «НЬЮКАСЛ» (АВСТРАЛИЯ) Матч отменен из-за наводнения, в результате которого поле было затоплено.

«ДАЛЛАС ТОРНАДО» — СБОРНАЯ ВВС ИРАНА В команде иранских военных летчиков было семь игроков национальной сборной. 1:2

«ДАЛЛАС ТОРНАДО» — СБОРНАЯ ФИДЖИ Игра длилась всего час, после чего была прервана из-за сорокаградусной жары. 10:2

« Мы были наивны, очень наивны. Мы ездили по миру и играли в футбол. Мы вообще не понимали, что происходит вокруг

« Мы были наивны, очень наивны. Мы ездили по миру и играли в футбол. Мы вообще не понимали, что происходит вокруг ОДД ЛИНДБЕРГ,

Норвегия, вратарь «Даллас Торнадо»

Состав Средний возраст — 21 год

Англичане 7 Норвежцы 4 Голландцы 2 Шведы 2 Датчане 2 Американцы 1 Игроки, хоть раз бывавшие в Далласе к началу турне 0

Маршрут

Испания → Марокко → Испания → Турция → Греция → Кипр → Ливан → Иран → Пакистан → Индия → Цейлон → Бирма → Сингапур → Индонезия → Вьетнам → Гонконг → Тайвань → Япония → Филиппины → Австралия → Новая Зеландия → Фиджи → Таити → Коста-Рика → Гондурас

Результаты турне

Игры 48 Победы 10 Ничьи 10 Поражения 28 Забитые / Пропущенные 83 / 118

Вернувшись в США, «Даллас Торнадо» провел худший сезон в истории американского клубного футбола, выиграв 2 игры из 32. Боб Кап был уволен и к концу жизни стал художником. Клуб перестал существовать в 1981 году.

Фотограф Виктор Горбачев All photos were originally made by Bill Crosbie