КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: индейцы суруи

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для борьбы с незаконной вырубкой леса на Амазонке

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Познакомившись с цивилизацией около 40 лет назад, суруи уже вовсю пользуются ее благами. Узнав благодаря организации «Команда защитников Амазонии» об интернете, вождь Альмир Нарайамога Суруи больше всего впечатлился программой Google Earth и поисковой системой Google, которую он назвал «рагогмакан» («вестник»). С помощью первой он обнаруживает незаконные лесопилки на территории племени (2500 км2), с помощью второй — ищет организации, которые могут помочь в борьбе с ними. «Мы надеемся, что рагогмакан поможет нам рассказать миру о том, что у нас происходит, — говорит вождь. — Когда мы впервые увидели белых людей, мы были напуганы. Потом мы решили с ними драться. Но наши луки и стрелы нам не помогли. Нас почти не осталось. Теперь мы переходим к плану «Б». В других племенах Бразилии, а также Суринами и Колумбии индейцы используют Google Earth для обнаружения незаконных золотодобывающих шахт, которые также наносят большой вред лесам Амазонии.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: немецкие и чешские биологи

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для определения стороны света, в которую смотрят коровы и олени

Как следует из статьи, опубликованной в журнале Американской академии наук, группе европейских ученых удалось установить факт, который тысячелетиями не замечали пастухи и охотники: коровы и олени пасутся и отдыхают, развернувшись мордой на север. Проанализировав спутниковые снимки 308 пастбищ домашних коров (8510 особей) и 241 пастбища европейских косуль (2974 особей), зафиксированных в Google Earth, ученые пришли к выводу, что животные ориентируются на Северный магнитный полюс. Объясняется это чувствительностью млекопитающих к магнитному полю земли.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: американский археолог

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для обнаружения древних поселений на территории Бургундии

«За 5 часов работы в Google Earth я нашел больше, чем за все время своей предыдущей работы во Франции», — говорит профессор Университета Северной Каролины в Чепл-Хилле Скотт Мадри. Уже 25 лет он исследует поселения эдуев — древнего кельтского племени, которое жило в междуречье Соны и Луары в Средней Галлии. На археологический поиск через Google Earth его вдохновил пример итальянского системного аналитика Луки Мори, который случайно обнаружил рядом со своим домом «аномалии», впоследствии оказавшиеся руинами древнеримской виллы. На данный момент Мадри обнаружил 101 объект — поселения бронзового и железного века, дороги, древнеримские и средневековые бытовые и фортификационные сооружения. Примерно 75% из них уже были известны археологам, но остальные пока не исследованы.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: американские спасатели

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для поиска безопасных дорог

Через считанные часы после того, как в 2005 году произошло наводнение в Новом Орлеане, на Google Earth стали появляться свежие аэрокосмические снимки города. С их помощью специалисты Национального агентства океанических и атмосферных исследований искали наиболее пострадавшие от стихии районы и безопасные пути подъезда к ним.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: швейцарские полицейские

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для обнаружения незаконных зеленых насаждений

Отдел по борьбе с наркотиками полиции Цюриха в 2008 году обнаружил с помощью Google Earth поле, засеянное коноплей. Полицейские искали в кантоне Тургау дома фермеров, которые, как они предполагали, были членами группы наркоторговцев. Неподалеку от домов и располагалась конопляная плантация площадью 8 км2, спрятанная в кукурузном поле. По результатам расследования было арестовано 16 человек, у которых изъяли около 1,2 тонны марихуаны и $780 тыс.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: палестинские террористы

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для наведения ракет на Израиль

«Бригады мучеников аль-Аксы» — одна из крупнейших группировок палестинских террористов, которая, в отличие от ХАМАС, в последние годы не прекращала обстрел Израиля, использует для наведения ракет спутниковые снимки Google. «Все координаты места, по которому мы собираемся ударить, мы берем из Google Earth, — говорит командующий бригадами в секторе Газа Халид Джаабари, более известный как Абу Валид. — Потом мы просто сверяем информацию с нашими картами еврейских городов и их наиболее уязвимых точек — и запускаем ракеты».

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ: пакистанские террористы

КАК ИСПОЛЬЗУЕТ: для планирования теракта в Бомбее