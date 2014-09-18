Латинское название борщевика Heracleum связано с быстрым ростом и гигантскими размерами растения, а именем русского ботаника Дмитрия Сосновского названа разновидность, в естественном виде произраставшая на Кавказе и в Турции.
В конце 1940-х селекционер Петр Вавилов (однофамилец академика) из Института биологии Коми АССР убедил руководство Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) в том, что восстановить разрушенное войной сельское хозяйство поможет борщевик — источник дешевого и эффективного силоса для корма скота. Вскоре борщевик начали активно культивировать на территории современных России, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, а также Польши и Восточной Германии. Но коровы предпочитали обычный силос, а их молоко после кормежки борщевиком становилось горьким и теряло способность скисать, в некоторых случаях было зафиксировано рождение мертвых телят и бесплодие. Впрочем, когда бесполезность борщевика стала очевидна, остановить его распространение было уже невозможно.
При попадании сока борщевика на кожу человека возникает сильный ожог, часто требующий госпитализации. Фуранокумарины, содержащиеся в соке, вызывают фотодерматоз, то есть воспаление под воздействием ультрафиолетового излучения. Зафиксированы даже случаи смерти от ожогов.
Борщевик имеет способность к самооплодотворению, и одно растение может дать жизнь целой популяции. Среднее количество семян на одном борщевике — 20 тысяч, которые разносятся ветром на большие расстояния. Высота взрослого растения — до 4 м, диаметр стебля у корня — 10 см. Изначально при разведении борщевика считалось, что он хорошо растет только в зонах с избыточным или достаточным увлажнением. Но за полвека растение успешно прошло акклиматизацию к условиям средней полосы России и теперь распространяется неконтролируемо. Им заросли обочины почти всех дорог и заброшенные поля большинства областей европейской части России. По оценкам ВНИИ Фитопатологии, борщевик занимает больше миллиона гектаров или примерно 15% природных ландшафтов от западных границ России до Урала. В последние годы борщевик был замечен в центре Пскова, Мурманска, в нижегородском кремле, на Петроградской стороне Санкт-Петербурга и по обочинам Калужского, Киевского и Ленинградского шоссе в Москве.
На факультете географии и геоэкологии СПбГУ с 2006 года в рамках госзаказа министерства образования и науки ведется изучение биологических свойств борщевика Сосновского и экологических условий мест его обитания. Согласно докладу руководителя группы, доктора биологических наук, профессора Владимира Богданова «Экологические проблемы землепользования на сельских территориях в Российской Федерации» (2012), «во многих областях европейской части России распространение борщевика Сосновского принимает масштабы экологического бедствия. Первоисточником распространения борщевика Сосновского становятся районы, где культивировалось это растение, а заброшенные в настоящее время сельхозугодия представляют для него удобные новые места для расселения». Такие земли, по данным Богданова, составляют: в Вологодской и Ленинградской областях — по 36%, в Новгородской — 54%, в Псковской — 45%, Тверской — 51,7%, Тульской — 43,2, Ярославской — 37,1.
В 2012 году борщевик Сосновского был исключен из реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, при этом он остается в общероссийском классификаторе сельхозпродукции и официально не считается сорняком или карантинным объектом, несмотря на совместное обращение в правительство от заксобрания Ленинградской области и Новгородской областной думы от июня 2013 года.
Борщевик Мантегацци
Heracleum mantegazzianum, известный как giant hogweed (гигантский сорняк) — близкий родственник борщевика Сосновского, также обладающий ядовитым соком, впервые был замечен на территории Западной Европы в 1817 году. Сейчас он растет в Бельгии, Финляндии, Германии, Швеции и Великобритании. Перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году территория вокруг олимпийских объектов специально очищалась от борщевика. В США, по данным Департамента защиты окружающей среды штата Нью-Йорк, борщевик Мантегацци замечен в 11 штатах от Мэйна на Восточном побережье до Орегона и Вашингтона на Западе. Но ни в Европе, ни в США масштабы распространения борщевика не являются критическими, поскольку он не культивировался в сельском хозяйстве.
Существует два основных способа борьбы с борщевиком: химический — поливать заросшие земли гербицидами в больших дозах, и механический — выкапывать корни растения. Сейчас ни один из них не задействован достаточно активно хотя бы для того, чтобы остановить неконтролируемое распространение. В районах с благоприятными для растения условиями захваченная им площадь увеличилась за три года более чем в шесть раз. «Прогноз распространения борщевика катастрофический, и усилий местных властей недостаточно, поможет только центральная программа, которой пока не существует. Необходимо срочно писать обращение на имя премьер-министра России», — говорит заведующий отделом гербологии ВНИИ Фитопатологии, академик РАСХН Юрий Спиридонов. К 2018 году, по прогнозам администрации Пскова, до 30% территории города может зарасти борщевиком; по данным правительства Ленинградской области, к этому же времени в ней могут быть засорены до 40% земель в природных ландшафтах и до 20% сельскохозяйственных земель. По данным ФГБУ «Россельхозцентр», общая площадь распространения борщевика в России ежегодно увеличивается на 10%.