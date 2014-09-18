Происхождение

В конце 1940-х селекционер Петр Вавилов (однофамилец академика) из Института биологии Коми АССР убедил руководство Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) в том, что восстановить разрушенное войной сельское хозяйство поможет борщевик — источник дешевого и эффективного силоса для корма скота. Вскоре борщевик начали активно культивировать на территории современных России, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, а также Польши и Восточной Германии. Но коровы предпочитали обычный силос, а их молоко после кормежки борщевиком становилось горьким и теряло способность скисать, в некоторых случаях было зафиксировано рождение мертвых телят и бесплодие. Впрочем, когда бесполезность борщевика стала очевидна, остановить его распространение было уже невозможно.

Борщевик имеет способность к самооплодотворению, и одно растение может дать жизнь целой популяции. Среднее количество семян на одном борщевике — 20 тысяч, которые разносятся ветром на большие расстояния. Высота взрослого растения — до 4 м, диаметр стебля у корня — 10 см. Изначально при разведении борщевика считалось, что он хорошо растет только в зонах с избыточным или достаточным увлажнением. Но за полвека растение успешно прошло акклиматизацию к условиям средней полосы России и теперь распространяется неконтролируемо. Им заросли обочины почти всех дорог и заброшенные поля большинства областей европейской части России. По оценкам ВНИИ Фитопатологии, борщевик занимает больше миллиона гектаров или примерно 15% природных ландшафтов от западных границ России до Урала. В последние годы борщевик был замечен в центре Пскова, Мурманска, в нижегородском кремле, на Петроградской стороне Санкт-Петербурга и по обочинам Калужского, Киевского и Ленинградского шоссе в Москве.

На факультете географии и геоэкологии СПбГУ с 2006 года в рамках госзаказа министерства образования и науки ведется изучение биологических свойств борщевика Сосновского и экологических условий мест его обитания. Согласно докладу руководителя группы, доктора биологических наук, профессора Владимира Богданова «Экологические проблемы землепользования на сельских территориях в Российской Федерации» (2012), «во многих областях европейской части России распространение борщевика Сосновского принимает масштабы экологического бедствия. Первоисточником распространения борщевика Сосновского становятся районы, где культивировалось это растение, а заброшенные в настоящее время сельхозугодия представляют для него удобные новые места для расселения». Такие земли, по данным Богданова, составляют: в Вологодской и Ленинградской областях — по 36%, в Новгородской — 54%, в Псковской — 45%, Тверской — 51,7%, Тульской — 43,2, Ярославской — 37,1.