«Коррупционная составляющая в нашей стране имеет макроэкономический характер. Процент обычный, стандартный», — сказал в предолимпийском интервью Forbes владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Esquire поговорил с экспертами, аналитиками, теоретиками и практиками разных отраслей, которые рассказали нам все, что знают про размеры «стандартных процентов отката», но попросили (по понятным причинам) не называть их имена. Все они без исключения подтвердили, что типовые проценты откатов действительно существуют, и даже есть такое понятие, как «индустриальный стандарт отката» — свой для каждого сектора промышленности. Ключевых факторов для определения отката три.
Регион Отрасль
Для того чтобы узнать, сколько денег останется на непосредственное исполнение контракта, следует выбрать субъект РФ в поле «Регион», отрасль экономики — в поле «Отрасль» и ввести в первой строке первоначальную сумму контракта. Калькулятор покажет, сколько денег останется на выполнение работ, а сколько достанется генподрядчику и субподрядчикам. Сумму контракта следует вводить в рублях и полностью!
ЕВГЕНИЙ, аналитик российской инвестиционной компании по энергетическому сектору: «Электроэнергетика после реформы стала одной из наиболее «прозрачных» отраслей, все компании — открытые акционерные общества. А акционеры всегда хотят контролировать предприятие, контракты, финансовые потоки. Поэтому по электроэнергетике можно мониторить уровень откатов в России — здесь находится нижняя граница откатов, которая сейчас составляет около 15%. На крупных проектах ее размер может достигать 20%, но это максимум. Львиная доля совокупного отката проекта остается у генподрядчика, возможности субподрядчиков крайне ограничены: 1−1,5% на всех от оставшейся суммы».
артем, сотрудник международного банка, консультант по инвестициям в Россию: «В строительной отрасли откаты, вне зависимости от размера контракта, составляют в общей сложности 80%. На первом этапе — 70%, а еще по 20% от полученного затем забирают субподрядчики с прорабом. Это косвенно подтверждается тем фактом, что российские дороги обходятся в 5 раз дороже западных».
иосиф, прораб (руководитель проекта) стройки в Москве: «В дорожном строительстве нет никакой разницы: хоть крупный объект, хоть малый. При любом размере заказа на самой стройке окажется 20% суммы контракта».
валентин, сотрудник группы расследований финансовых преступлений международной аудиторской фирмы: «Если мы говорим о поставках оборудования и вообще о снабжении медицинских учреждений, то совокупный откат достигает здесь примерно 30%. На крупных контрактах он может доходить до 50%».
михаил, руководитель IT-компании: «При поставках оборудования в IT-секторе откаты на небольших контрактах составляют 20%, на крупных — достигают 40%. Совершенно иная ситуация при разработке программного обеспечения. В «софте» конечные исполнители — как правило, студенты. И до них обычно доходит лишь 10−20% суммы проекта. 70−80% суммы забирает себе генподрядчик, по 10−30% от полученного — субподрядчики».
валентин: «В России сейчас наблюдается тенденция-перевертыш: больше проект — больше процент отката. Раньше на малых и средних контрактах «отпиливали» в процентном соотношении больше, чем на крупных. Теперь обычно руководствуются не потребностями, а возможностями. На крупных проектах украсть проще: чем выше сумма, тем сложнее проконтролировать расходы».
евгений: «Граница между крупным и мелким/средним контрактом — вопрос индивидуальный, это зависит от региона, уникальности проекта и других субъективных вещей. Определяющий фактор, конечно же, региональный масштаб, то есть доля проекта в экономике региона. Все заказы, стоимость которых больше 0,01% валового продукта субъекта федерации, в котором реализуется проект, смело можно относить к крупным».
артем: «Самые значительные суммы теперь отпиливаются на первом же этапе перехода денег, то есть генподрядчиком, откаты же на следующих ступеньках, как правило, пренебрежительно малы. Еще одно веяние времени: заказчик с генподрядчиком теперь обычно работают в одной связке, и перераспределение отпиленной суммы происходит между ними в каждом конкретном случае совершенно по‑разному, все зависит от персональных взаимоотношений. Поэтому я бы посоветовал при реконструкции модели распила объединить в один этап передачу денег от заказчика к генподрядчику, а оттуда — к субподрядчику первого уровня».