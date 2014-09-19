Записала и составила формулы Светлана Локоткова. Все имена экспертов — вымышлены, все совпадения — случайны.

«Коррупционная составляющая в нашей стране имеет макроэкономический характер. Процент обычный, стандартный», — сказал в предолимпийском интервью Forbes владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Esquire поговорил с экспертами, аналитиками, теоретиками и практиками разных отраслей, которые рассказали нам все, что знают про размеры «стандартных процентов отката», но попросили (по понятным причинам) не называть их имена. Все они без исключения подтвердили, что типовые проценты откатов действительно существуют, и даже есть такое понятие, как «индустриальный стандарт отката» — свой для каждого сектора промышленности. Ключевых факторов для определения отката три.

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ЕВГЕНИЙ, аналитик российской инвестиционной компании по энергетическому сектору: «Электроэнергетика после реформы стала одной из наиболее «прозрачных» отраслей, все компании — открытые акционерные общества. А акционеры всегда хотят контролировать предприятие, контракты, финансовые потоки. Поэтому по электроэнергетике можно мониторить уровень откатов в России — здесь находится нижняя граница откатов, которая сейчас составляет около 15%. На крупных проектах ее размер может достигать 20%, но это максимум. Львиная доля совокупного отката проекта остается у генподрядчика, возможности субподрядчиков крайне ограничены: 1−1,5% на всех от оставшейся суммы».

артем, сотрудник международного банка, консультант по инвестициям в Россию: «В строительной отрасли откаты, вне зависимости от размера контракта, составляют в общей сложности 80%. На первом этапе — 70%, а еще по 20% от полученного затем забирают субподрядчики с прорабом. Это косвенно подтверждается тем фактом, что российские дороги обходятся в 5 раз дороже западных».

иосиф, прораб (руководитель проекта) стройки в Москве: «В дорожном строительстве нет никакой разницы: хоть крупный объект, хоть малый. При любом размере заказа на самой стройке окажется 20% суммы контракта».

валентин, сотрудник группы расследований финансовых преступлений международной аудиторской фирмы: «Если мы говорим о поставках оборудования и вообще о снабжении медицинских учреждений, то совокупный откат достигает здесь примерно 30%. На крупных контрактах он может доходить до 50%».

михаил, руководитель IT-компании: «При поставках оборудования в IT-секторе откаты на небольших контрактах составляют 20%, на крупных — достигают 40%. Совершенно иная ситуация при разработке программного обеспечения. В «софте» конечные исполнители — как правило, студенты. И до них обычно доходит лишь 10−20% суммы проекта. 70−80% суммы забирает себе генподрядчик, по 10−30% от полученного — субподрядчики».