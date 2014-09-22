Акваланг (Aqualung, Aqua Lung; от лат. aqua — «вода» и англ. lung — «легкое»)

Зарегистрированная торговая марка автономного дыхательного аппарата для подводного плавания, изобретенного в 1943 году французами Жаком Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном. Сейчас права на торговую марку принадлежат американской компании Aqua Lung International, входящей в состав международной корпорации Air Liquide. Слово «акваланг» стало общеупотребительным в странах Европы и бывшего СССР; в США таким словом является скуба (от англ. аббревиатуры scuba (self-contained underwater breathing apparatus) — автономный аппарат для дыхания под водой).

Аспирин (Aspirin; от «а» — «ацетил» и «спир» от Spiraea, латинского названия таволги — растения, из которого впервые была химически выделена салициловая кислота)

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Торговая марка, под которой германская фармацевтическая компания Bayer выпускала ацетилсалициловую кислоту с 1899 по 1918 год. Вследствие подписания Германией Версальского мирного договора, обрекшего страну на выплату репараций странам Антанты, компания Bayer лишилась своего зарубежного имущества и прав на принадлежавшие ей торговые марки во многих странах мира. На сегодняшний день исключительные права компании Bayer на Aspirin признаются только в Канаде и в отдельных странах Европы.

Вазелин (Vaseline; от нем. wasser — «вода» и греч. elaion — «масло»)

Торговая марка, зарегистрированная изобретателем вазелина (смесь минерального масла и твердых парафиновых углеводородов) американским химиком Робертом Чесброу в 1872 году. Основанная им компания Chesebrough Manufacturing Co. владела правами на торговую марку вплоть до 1987 года. Сейчас торговая марка Vaseline принадлежит международной корпорации Unilever.

Героин (Heroin; от нем. heroisch — «героический», «впечатляющий своей мощью»; в таких терминах описывали свои эмоциональные переживания первые добровольцы, тестировавшие препарат)

Торговая марка, принадлежавшая компании Bayer; была зарегистрирована в 1898 году. Изначально героин (диацетил- морфин) продавался в аптеках как успокаивающее средство при кашле, пока в качестве одного из побочных эффектов не было обнаружено сильное привыкание к препарату. В 1924 году героин был законодательно запрещен к производству и продаже в США. В Германии героин продавался в аптеках по рецепту вплоть до 1971 года.

Граммофон (Gramophone; от греч. gramma — «буква», «запись» и phone — «звук»)

Торговая марка запатентованного американцем Эмилем Берлинером в 1887 году революционного изобретения — аудиозаписей на плоских дисках (gramophone records) и устройства для их воспроизведения (до этого аудионосители выпускались в виде небольших цилиндров, покрытых воском, и воспроизводились на фонографе — приборе, изобретенном Томасом Эдисоном десятью годами ранее). В 1894 году Берлинер основал компанию Berliner Gramophone и в последующие несколько лет открыл филиалы компании во многих странах Европы, включая Россию.

Джакузи (Jacuzzi)

Название американской фирмы и торговой марки, под которой продаются гидромассажные ванны. Происходит от фамилии семерых основавших ее братьев, выходцев из Италии. Основанная в 1915 году компания Jacuzzi в первые годы успешно занималась авиастроением, но после крушения их самолета, повлекшего за собой гибель одного из братьев, семейный бизнес перепрофилировали, и Jacuzzi стала производить гидравлические насосы. Своим появлением гидромассажная ванна обязана пятилетнему сыну одного из братьев, страдавшему от ревматоидного артрита. Хотя мальчик проходил процедуры гидротерапии в местной больнице, его отец Кандидо Джакузи решил приспособить гидравлический насос для домашней ванны. В 1955 году появился первый прототип гидромассажной ванны, а в 1968 году — аналог современной, портативная гидромассажная ванна со встроенными форсунками.

Диктофон (Dictaphone; от лат. dicto — «диктую» и греч. phone — «звук»)

Торговая марка, под которой американская фирма Columbia Graphophone начала выпускать в 1907 году устройства для записи звука по патенту изобретателя Александра Белла и двух его соавторов. Компания Dictaphone, образованная из Columbia Graphophone в 1923 году, пережила несколько поглощений и сегодня входит в состав международной американской корпорации Nuance Communications. Dictaphone официально признан в США одним из самых старых доживших до сегодняшнего дня брендов.

Джип (Jeep)

Торговая марка, принадлежащая компании Chrysler. Слово jeep уже существовало в языке; относительно происхождения торговой марки есть несколько версий. По одной из наиболее популярных, jeep восходит к аббревиатуре GP (General Purpose — «универсальный»; аббревиатура обозначала класс автомобилей). Другая версия приписывает авторство популяр- ному мультяшному герою Юджину Джипу (Eugen the Jeep; характер был создан в 1936 году) — таинственному зверьку с магическими способностями, чьим именем солдаты называли внедорожники, способные «пройти везде». По третьей версии, слово стало общеупотребительным после публикации в феврале 1941 года статьи в газете «Вашингтон Дейли Ньюс», сообщавшей о новых армейских внедорожниках, «известных как джипы или кводсы» (quads, сокр. от «квадрат» — зд. «полноприводный автомобиль»). Ни одна из этих версий не является общепринятой.

Йо-Йо (Yo-yo; от филиппинского tayoyo — «вращаться»)

Торговая марка, принадлежавшая американской компании Yo-yo Manufacturing с момента ее возникновения в 1928 году до 1965 года (хотя патент на прототип йо-йо под названием whirligig («крутилка») был впервые выдан в 1866 году). В 1965 году было принято судебное решение, согласно которому yo-yo не могло больше считаться торговой маркой; слово стало нарицательным. Считается, что родина игрушки йо-йо — Филиппины.

Кеды (Keds)

Торговая марка, появившаяся в 1916 году, когда американская компания U.S. Rubber начала выпускать парусиновые туфли на резиновой подошве. Сейчас бренд Keds принадлежит компании Stride Rite Corporation, специализирующейся на производстве спортивной обуви.

Лейкопластырь (Leukoplast)

Продукция под торговой маркой Leukoplast была впервые представлена немецкой компанией Beiersdorf в 1921 году.

Линолеум (от лат. linum — «лён», «полотно» и oleum — «масло»)

Торговая марка, зарегистрированная английским изобретателем линолеума Фредериком Уолтоном в 1860 году. Интересно, что в США линолеум стали делать в 1874 году, на 10 лет позже, чем в Англии, в городке, названном Линолеумвилль. После переноса производства в 1931 году в Фила дельфию местные жители постановили дать городу новое имя — Трэвис.

Магнитофон (Magnetophon; от англ. magnet — «магнит» и греч. phone — «звук»)

Название первого записывающего устройства на магнитной ленте, разработанного в 1930-е годы инженерами немецкой компании AEG.

Одеколон (eau de Cologne; от франц. — букв. «кельнская вода»)

Название знаменитых духов, созданных итальянским парфюмером Иоганном (Джованни) Марией Фариной в Кельне в 1709 году. В настоящее время служит нарицательным именем для класса парфюмерных веществ, содержащих от 2 до 5 процентов эфирных масел. Парфюмерная фабрика в Кельне — старейшее в мире производство, управляемое прямыми потомками Фарины в восьмом поколении. Оригинальный Eau de Cologne, разработанный Фариной, производится на фабрике до сих пор по секретной формуле.

Пинг-Понг (Ping-Pong; название игры — звукоподражательное от ударов мячика о стол; пингу соответствует более высокий звук, понгу — более низкий)

Торговая марка, зарегистрированная английской компанией J. Jaques & Son в 1901 году. Настольный теннис зародился в Англии в 80-е годы XIX века и к началу XX века был известен под именами Gossima, Whiff-Waff, Pim-Pam, Table Tennis, Indoor Tennis, Netto, Royal Game и др., в том числе Ping-Pong. Постепенно многообразие имен сократилось до двух наиболее популярных — пинг-понга и настольного тенниса. В США Ping-Pong до сих пор является торговой маркой, принадлежащей компании Parker Brothers, которая купила у J. Jaques & Son в 1901 году права на торговую марку на территории Америки.

Примус (Primus; от лат. «первый»)

Торговая марка первой некоптящей керосиновой плитки и название шведской компании, которая начала ее производить. Керосинку Primus сконструировал изобретатель Франс Линдквист в 1892 году. Примус оказался чрезвычайно успешным изобретением и получил известность во всем мире. Торговая марка принадлежит компании Primus AG; по официальным сообщениям, примусы экспортируются в более чем 70 стран мира.

Спам (SPAM; от англ. аббревиатуры SPiced hAM — «пряная ветчина»)

Название мясных консервов, производимых американской компанией Hormel Foods Corporation с 1937 года. Впервые тема спама, от которого невозможно избавиться, была обыграна в 1970 году в популярном скетче британской комик-группы «Монти Пайтон». Действие скетча проходило в кафе; практически все блюда в меню содержали SPAM, викинги пели песни, прославлявшие SPAM, слово «спам» прозвучало в ролике не менее ста тридцати раз, SPAM был также добавлен к именам актеров в титрах. Истоки этой шутки кроются в масштабных и агрессивных методах рекламных кампаний, проводимых Hormel Foods (во время Второй мировой войны и после ее окончания SPAM входил в рацион английских солдат).

Таблоид (Tabloid)

Торговая марка английской фармацевтической компании Burroughs Wellcome. Один из ее основателей, Генри Велкам запатентовал в 1884 году название Tabloid для уже производившихся в то время таблетированных лекарственных препаратов. Под маркой Tabloid компания выпускала лекарства и чай. В начале XX века таблоидами стали называть газеты небольшого формата.

Термос (Thermos; от греч. thermos — «теплый», «горячий»)

Торговая марка немецкой компании Thermos GmbH, которая первой освоила промышленный выпуск вакуумных контейнеров в 1904 году. Термос был изобретен английским ученым сэром Джеймсом Дьюаром в 1892 году (в химических лабораториях емкости для хранения сжиженных газов называются сосудами Дьюара). В некоторых странах Thermos остается торговой маркой, однако в США, например, Thermos стал нарицательным словом после судебного решения в 1963 году.

Унитаз (Unitas; от лат. unitas — «единство»)

Согласно распространенному заблуждению, не миновавшему даже словари, слово происходит от названия фирмы, производившей сантехнику. На самом деле слово обязано своим происхождением первому в мире цельнокерамическому (отсюда и название Unitas) унитазу, разработанному английским инженером Томасом Твайфордом в 1883 году. Unitas был установлен в королевском Букингемском дворце и экспортировался в том числе и в Россию, где ему сопутствовал небывалый успех: «унитаз» стало нарицательным словом для обозначения всех подобных предметов.

Фломастер (Flo-Master)

Популярная марка чернил и маркеров, которые с 1951 года производила американская компания Cushman & Denison. Из-за высокого содержания свинца чернила Flo-Master впоследствии были сняты с производства.

Целлофан (Cellophane; от нем. cellulose — «целлюлоза» и греч. phanos — «светлый»)

Название, запатентованное в 1908 году швейцарским инженером-химиком Жаком Брандербергером для изобретенного им прозрачного материала из переработанной целлюлозы. Целлофан используется в основном как упаковочный материал; часто его путают с полиэтиленом, с которым у него нет ничего общего.

Эскалатор (Escalator; от лат. scala — «лестница»)

Торговая марка американской компании Otis Elevator, которая в начале XX века построила первое механическое устройство с движущимися лестницами. В 1950 году торговая марка была в судебном порядке лишена патентной защиты; компания Otis потеряла свои эксклюзивные права, и слово «эскалатор» было признано нарицательным именем для всех «движущихся лестниц».

Эскимо (Eskimo Pie)