Монти, рецепционист, 23 года

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Монти — бакалавр искусств. Он окончил школу 211-м по успеваемости из 442 учеников. Монти работает в отеле рецепционистом и мечтает когда-нибудь стать владельцем отеля. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards РАСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: белый.

ГРУППА КРОВИ: 2 rh+

РОСТ: 187 см

вес: 80 кг

телосложение: спортивное.

волосы: светлые, вьющиеся.

глаза: голубые.

размер обуви: 12

размер одежды: L

физические отклонения: отсутствуют.

аллергия: отсутствует.

отец: 49 лет, продюсер, белый американец.

мать: 55 лет, работает в продажах, белая американка.

семейный статус? Я одинок.

какие прилагательные лучше всего вас описывают? Веселый, тусовый, спортивный, смышленый.

каким спортом вы увлекаетесь? Фрисби, велоспортом, бегом, плаванием, футболом.

какой спорт вы любите смотреть? Бейсбол, баскетбол, хоккей, футбол.

расскажите о своих хобби? Я играю на барабанах и учу иностранные языки.

вы играете на музыкальных инструментах? На гитаре, пианино и барабанах.

вы принадлежте к какой-либо церкви? Да, к католической.

ваш любимый цвет? Зеленый.

любимое животное? Слон, жираф, овчарка.

любимое домашнее животное? Овчарка.

любимая еда? Яйца бенедектин и барбекю.

любимая музыка? Электроника, диско, фанк, классический рок, хип-хоп.

сколько часов вы в среднем спите по ночам? Семь.

у вас здоровое питание? Да, очень.

вы курите? Нет.

выпиваете? Иногда.

катаетесь на велосипеде? Все время, когда нет дождя.

какое самое яркое из ваших детских воспоминаний? Незабываемые 17 лет, проведенные с моей семьей.

в каких странах вы бывали? К этому моменту в 35 странах: по всей Европе, в Марокко, на Багамских островах, в Мексике, Канаде, в Индии.

опишите ваш лучший отпуск? Я семь месяцев жил в Европе, сначала учась в Париже, а потом работая на Каннском фестивале. Затем путешествовал по Германии, был в Барселоне и Лондоне. Все семь месяцев я чувствовал, что моя мечта сбылась.

опишите ваши сильные стороны? Я очень обаятельный и никогда не стесняюсь, всегда охотно знакомлюсь с новыми людьми. Я быстро принимаю решения и встречаю каждый день с улыбкой и открытым сердцем.

опишите ваши слабые стороны: Я могу быть слишком настойчив в достижении своих целей.

что вы любите больше всего в своей стране? Еду, погоду, разнообразие жизни и возможность быстро переехать от городской жизни в глухую деревеньку.

у вас есть дети? Нет. « Один из лучших моих детских друзей был зачат с помощью донорской спермы. Мы, правда, узнали об этом много позже, когда были тинейджерами. Тогда я понял, что без помощи криобанка я бы был лишен лучшего друга. Поэтому, узнав про банк, я воодушевился и решил, что моя помощь позволит кому-нибудь родить своих собственных красивых детишек, которых иначе не было бы на свете. Так я оказался здесь, чтобы делиться любовью, сочувствием и надеждой. Всего вам наилучшего!!! «

Гевин, пожарный, 34 года

$375 за внутришеечное осеменение

Гевин — бакалавр психологии. Он окончил школу среди 10% лучших по успеваемости, университет — среди 15%. Гевин окончил Нью-Йоркскую пожарную академию. Он работает пожарным и хочет стать начальником пожарного управления. У Гевина загорелая кожа, по его словам, он легко загорает и редко сгорает. расовая принадлежность: белый.

группа крови: 1 rh+

рост: 190 см

вес: 80 кг

телосложение: спортивное.

волосы: светлые, вьющиеся.

глаза: голубые.

размер обуви: 12

размер одежды: L

физические отклонения: отсутствуют.

аллергия: на молоко.

отец: 63 года, директор, литовец.

мать: 65 лет, домохозяйка, англичанка.

семейный статус? У меня есть девушка.

какие прилагательные лучше всего вас описывают? Открытый, верный, сильный, страстный, чувствительный, заботливый.

каким спортом вы увлекались в детстве? Велосипедом, прыжками с шестом, бегом, плаванием.

какой спорт вы любите смотреть? Хоккей.

расскажите о своих хобби? Хождение под парусом и плавание с аквалангом.

вы играете на музыкальных инструментах? Нет.

вы принадлежите к какой-либо церкви? Да.

ваш любимый цвет? Темно-синий.

любимое животное? Бык.

любимое домашнее животное? Собака.

любимая еда? Стейк.

любимая музыка? Рок.

сколько часов вы в среднем спите по ночам? Семь.

у вас здоровое питание? Очень.

вы курите? Нет.

выпиваете? Нет.

катаетесь на велосипеде? Да.

какое самое яркое из ваших детских воспоминаний? Как мы плавали с отцом через озеро.

в каких странах вы бывали? Канада, Мексика, Багамские острова, Французская Гвиана.

опишите ваше любимое времяпровождение в отпуске? Лежать на пляже, резвиться в воде, ходить под парусом и получать за это деньги.

опишите ваши сильные стороны? Верность, мужественность, ответственность, сила, чувствительность, заботливость, нежность.

опишите ваши слабые стороны: Медленно соображаю, все откладываю на последний момент, слишком чувствителен.

что вы любите больше всего в своей стране? Я люблю Америку, я очень большой патриот.

у вас есть дети? Нет. « Мне очень хочется завести детей, но нету времени. У меня опасная и трудная работа в пожарном департаменте Нью-Йорка. Если я, упаси Господь, умру, я хотел бы оставить что-то после себя, типа отпечаток во вселенной. Я горжусь тем, что веду свой род от умных и сильных литовцев, англичан и немцев, и что я американец во втором поколении. Я — последний носитель своей фамилии; я работаю и жертвую свою сперму во славу моей семьи, моей страны и меня самого. Я хочу помогать приносить пользу людям, пока я жив, всеми способами, будь это пожарный департамент или криобанк. Я планирую наделать много собственных детей, но поиск той самой женщины очень мучителен для меня. «

Ирвин, преподаватель, 24 года

$375 за внутришеечное осеменение