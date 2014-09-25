Монти, рецепционист,
23 года
$375 за внутришеечное осеменение
Монти — бакалавр искусств. Он окончил школу 211-м по успеваемости из 442 учеников. Монти работает в отеле рецепционистом и мечтает когда-нибудь стать владельцем отеля.
РАСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: белый.
ГРУППА КРОВИ: 2 rh+
РОСТ: 187 см
вес: 80 кг
телосложение: спортивное.
волосы: светлые, вьющиеся.
глаза: голубые.
размер обуви: 12
размер одежды: L
физические отклонения: отсутствуют.
аллергия: отсутствует.
отец: 49 лет, продюсер, белый американец.
мать: 55 лет, работает в продажах, белая американка.
семейный статус? Я одинок.
какие прилагательные лучше всего вас описывают? Веселый, тусовый, спортивный, смышленый.
каким спортом вы увлекаетесь? Фрисби, велоспортом, бегом, плаванием, футболом.
какой спорт вы любите смотреть? Бейсбол, баскетбол, хоккей, футбол.
расскажите о своих хобби? Я играю на барабанах и учу иностранные языки.
вы играете на музыкальных инструментах? На гитаре, пианино и барабанах.
вы принадлежте к какой-либо церкви? Да, к католической.
ваш любимый цвет? Зеленый.
любимое животное? Слон, жираф, овчарка.
любимое домашнее животное? Овчарка.
любимая еда? Яйца бенедектин и барбекю.
любимая музыка? Электроника, диско, фанк, классический рок, хип-хоп.
сколько часов вы в среднем спите по ночам? Семь.
у вас здоровое питание? Да, очень.
вы курите? Нет.
выпиваете? Иногда.
катаетесь на велосипеде? Все время, когда нет дождя.
какое самое яркое из ваших детских воспоминаний? Незабываемые 17 лет, проведенные с моей семьей.
в каких странах вы бывали? К этому моменту в 35 странах: по всей Европе, в Марокко, на Багамских островах, в Мексике, Канаде, в Индии.
опишите ваш лучший отпуск? Я семь месяцев жил в Европе, сначала учась в Париже, а потом работая на Каннском фестивале. Затем путешествовал по Германии, был в Барселоне и Лондоне. Все семь месяцев я чувствовал, что моя мечта сбылась.
опишите ваши сильные стороны? Я очень обаятельный и никогда не стесняюсь, всегда охотно знакомлюсь с новыми людьми. Я быстро принимаю решения и встречаю каждый день с улыбкой и открытым сердцем.
опишите ваши слабые стороны: Я могу быть слишком настойчив в достижении своих целей.
что вы любите больше всего в своей стране? Еду, погоду, разнообразие жизни и возможность быстро переехать от городской жизни в глухую деревеньку.
у вас есть дети? Нет.
Один из лучших моих детских друзей был зачат с помощью донорской спермы. Мы, правда, узнали об этом много позже, когда были тинейджерами. Тогда я понял, что без помощи криобанка я бы был лишен лучшего друга. Поэтому, узнав про банк, я воодушевился и решил, что моя помощь позволит кому-нибудь родить своих собственных красивых детишек, которых иначе не было бы на свете. Так я оказался здесь, чтобы делиться любовью, сочувствием и надеждой. Всего вам наилучшего!!!
Гевин — бакалавр психологии. Он окончил школу среди 10% лучших по успеваемости, университет — среди 15%. Гевин окончил Нью-Йоркскую пожарную академию. Он работает пожарным и хочет стать начальником пожарного управления. У Гевина загорелая кожа, по его словам, он легко загорает и редко сгорает.
расовая принадлежность: белый.
группа крови: 1 rh+
рост: 190 см
вес: 80 кг
телосложение: спортивное.
волосы: светлые, вьющиеся.
глаза: голубые.
размер обуви: 12
размер одежды: L
физические отклонения: отсутствуют.
аллергия: на молоко.
отец: 63 года, директор, литовец.
мать: 65 лет, домохозяйка, англичанка.
семейный статус? У меня есть девушка.
какие прилагательные лучше всего вас описывают? Открытый, верный, сильный, страстный, чувствительный, заботливый.
каким спортом вы увлекались в детстве? Велосипедом, прыжками с шестом, бегом, плаванием.
какой спорт вы любите смотреть? Хоккей.
расскажите о своих хобби? Хождение под парусом и плавание с аквалангом.
вы играете на музыкальных инструментах? Нет.
вы принадлежите к какой-либо церкви? Да.
ваш любимый цвет? Темно-синий.
любимое животное? Бык.
любимое домашнее животное? Собака.
любимая еда? Стейк.
любимая музыка? Рок.
сколько часов вы в среднем спите по ночам? Семь.
у вас здоровое питание? Очень.
вы курите? Нет.
выпиваете? Нет.
катаетесь на велосипеде? Да.
какое самое яркое из ваших детских воспоминаний? Как мы плавали с отцом через озеро.
в каких странах вы бывали? Канада, Мексика, Багамские острова, Французская Гвиана.
опишите ваше любимое времяпровождение в отпуске? Лежать на пляже, резвиться в воде, ходить под парусом и получать за это деньги.
опишите ваши сильные стороны? Верность, мужественность, ответственность, сила, чувствительность, заботливость, нежность.
опишите ваши слабые стороны: Медленно соображаю, все откладываю на последний момент, слишком чувствителен.
что вы любите больше всего в своей стране? Я люблю Америку, я очень большой патриот.
у вас есть дети? Нет.
Мне очень хочется завести детей, но нету времени. У меня опасная и трудная работа в пожарном департаменте Нью-Йорка. Если я, упаси Господь, умру, я хотел бы оставить что-то после себя, типа отпечаток во вселенной. Я горжусь тем, что веду свой род от умных и сильных литовцев, англичан и немцев, и что я американец во втором поколении. Я — последний носитель своей фамилии; я работаю и жертвую свою сперму во славу моей семьи, моей страны и меня самого. Я хочу помогать приносить пользу людям, пока я жив, всеми способами, будь это пожарный департамент или криобанк. Я планирую наделать много собственных детей, но поиск той самой женщины очень мучителен для меня.
Ирвин — бакалавр искусств.
Ирвин преподает восьмиклассникам социологию и мечтает стать юристом.
расовая принадлежность: белый.
группа крови: 1 rh+
рост: 177 см
вес: 75 кг
телосложение: спортивное.
волосы: прямые, русые.
глаза: голубые.
размер обуви: 10
размер одежды: М
физические отклонения: отсутствуют.
аллергия: отсутствует.
отец: 58 лет, художник, белый американец.
мать: 55 лет, художник и частный предприниматель, белая американка.
семейный статус? Я одинок.
какие прилагательные лучше всего вас описывают? Оптимистичный, трудолюбивый, разный.
каким спортом вы увлекаетесь? Футболом, горными лыжами, бегом.
какой спорт вы любите смотреть? Бейсбол, баскетбол, хоккей, футбол и американский футбол.
расскажите о своих хобби? Я увлекаюсь политикой.
вы играете на музыкальных инструментах? На тромбоне и немного на пианино.
вы принадлежите к какой-либо церкви? В данный момент нет.
ваш любимый цвет? Оранжевый.
любимое животное? Калан (морская выдра. — Esquire).
любимое домашнее животное? Собака.
любимая еда? Паста.
любимая музыка? Джаз.
сколько часов вы в среднем спите по ночам? От шести до восьми.
у вас здоровое питание? Исключительно.
вы курите? Нет.
выпиваете? Нет.
катаетесь на велосипеде? Да.
какое самое яркое из ваших детских воспоминаний? Путешествие в западные штаты с родителями.
в каких странах вы бывали? Франция, Мексика, Канада.
опишите ваш лучший отпуск? Я навещал друга во Франции. Несколько дней провел в Париже, а оставшееся время — на Ривьере.
опишите ваши сильные стороны? Стайерский ум, общительность.
опишите ваши слабые стороны: Берусь одновременно за слишком много дел.
что вы любите больше всего в своей стране? Возможность всякого человека создать свою жизнь с нуля, как бы редко это ни происходило на деле.
у вас есть дети? Нет.
Моя главная мотивация стать донором вытекает из моей жизненной философии: те, кто могут давать, должны давать. Мне не жалко поделиться спермой, и у меня есть такая возможность — почему бы не сделать этого? Из этих же соображений я устроился работать учителем в школе в бедном районе. У меня всегда была счастливая и привилегированная жизнь, поэтому мой долг — помогать тем, кто в этом нуждается. Я чувствую, как моя философия меняет к лучшему не только меня, но и человечество в целом. Желаю всем удачи и призываю всегда делиться, когда есть возможность. Мира и счастья!