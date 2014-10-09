«Как бандита играть — понятно, ну а милиционера — да так же, может, чуть-чуть порезче. У меня знакомые есть и в органах, и в криминале, везде одно и то же: кто напористей, тот и круче. Не бывает же среди ментов ботаников, правда? Следователь, допустим, в кабинете сидит, а опера — резвые ребята, все время с амбалами общаются, друг у друга набираются. Амбал сам по себе амбал, а менту надо быть с ним на одной ноге. Вот и борются характерами, кто кого переломит. Сам я добрый-добрый, просто рожа такая — шрам еще с детства. Даже в армии меня поначалу дико боялись, а как вернулся, знакомые на разборки звали: приходи, постой просто, лицом поторгуй. Теперь у меня телефон разрывается: «Михаил, вы нам нужны». А я заранее знаю продолжение: на роль бандита или мента, то убить, то похоронить. Режиссеры всегда одно и то же просят: «А ну-ка нахмурься, сделай многозначительное лицо». Недавно, правда, предложили роль в комедии. Я играю мента-наркомана, артхаус полный».
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ: «Мухоморы» (начальник отдела милиции), «Комиссар Борзан» (подполковник), «Стальная бабочка» (сотрудник ДПС), «Дело чести» (бандит).
СЕРИАЛЫ И ТЕЛЕШОУ: «Пятницкий» (уголовник), «В зоне риска» (милиционер), «Шаповалов» (бандит), «Москва. Три вокзала-4» (бандит), «Фантом» (генерал), «Крапленый» (зэк на этапе), «Дикий-3» (охранник Валерия), «Одинокий волк» (криминальный авторитет), «Русские сенсации» (полицейский-взяточник), «Мент в законе-5» (уголовник Слон), «Паутина-6» (охранник Арнольда), «Проснемся вместе» (охранник Рамзеса), «Человек ниоткуда» (бандит), «Паранормальные явления» (сотрудник спецслужб), «Дети и отцы» (убийца-тюремщик), «Пропавшие без вести» (бандит), «Таня» (майор ОГПУ).