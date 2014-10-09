Записал Григор Атанесян

«Как бандита играть — понятно, ну а милиционера — да так же, может, чуть-чуть порезче. У меня знакомые есть и в органах, и в криминале, везде одно и то же: кто напористей, тот и круче. Не бывает же среди ментов ботаников, правда? Следователь, допустим, в кабинете сидит, а опера — резвые ребята, все время с амбалами общаются, друг у друга набираются. Амбал сам по себе амбал, а менту надо быть с ним на одной ноге. Вот и борются характерами, кто кого переломит. Сам я добрый-добрый, просто рожа такая — шрам еще с детства. Даже в армии меня поначалу дико боялись, а как вернулся, знакомые на разборки звали: приходи, постой просто, лицом поторгуй. Теперь у меня телефон разрывается: «Михаил, вы нам нужны». А я заранее знаю продолжение: на роль бандита или мента, то убить, то похоронить. Режиссеры всегда одно и то же просят: «А ну-ка нахмурься, сделай многозначительное лицо». Недавно, правда, предложили роль в комедии. Я играю мента-наркомана, артхаус полный».