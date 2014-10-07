ощущают себя счастливыми 78%
считают Россию великой державой 63%
поддерживают запрет на импорт иностранных продуктов 84%
одобряют цензуру в СМИ 72%
поддерживают создание единого учебника истории 84%
подают милостыню 74%
верят в Бога 77%
не имеют заграничного паспорта 72%
ощущают себя патриотами 81%
выступают за прямые выборы мэров крупных городов 77%
сожалеют о распаде СССР 57%
узнают новости по телевидению 88%
уверены в завтрашнем дне 54%
не собираются уезжать из страны 88%
поддерживают запрет мата в кино и литературе 87%
не видят каких-либо изменений с коррупцией 64%
не готовы участвовать в акциях протеста 87%
поддерживают присоединение Крыма 94%
считают, что в стране нужна оппозиция 57%
одобряют деятельность президента Путина 87%
64% верят в возможность ядерной войны
65% не имеют каких-либо сбережений
70% не говорят на иностранных языках
84% не читали конституцию
88% любят комедии
52% отрицательно относятся к нудистам
54% против запрета на аборты
74% негативно относятся к США
90% не пробовали испанский хамон
71% считают, что порядок сейчас важнее демократии
55% негативно относятся к Украине
69% считают, что на основных каналах существует цензура
74% не осуждают людей, которые навсегда уезжают за границу
66% хотят, чтобы Путин остался президентом после 2018 года
69% последний раз были в музее больше года назад
73% считают, что стабильность важнее ощущения свободы
57% выпивают только в компании
55% вспомнили первые слова государственного гимна
51% не знают, кто такой Алексей Навальный
58% считают, что «иногда можно и соврать»