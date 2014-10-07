Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

ощущают себя счастливыми 78%

считают Россию великой державой 63%

поддерживают запрет на импорт иностранных продуктов 84%

одобряют цензуру в СМИ 72%

поддерживают создание единого учебника истории 84%

подают милостыню 74%

верят в Бога 77%

не имеют заграничного паспорта 72%

ощущают себя патриотами 81%

выступают за прямые выборы мэров крупных городов 77%

сожалеют о распаде СССР 57%

узнают новости по телевидению 88%

уверены в завтрашнем дне 54%

не собираются уезжать из страны 88%

поддерживают запрет мата в кино и литературе 87%

не видят каких-либо изменений с коррупцией 64%

не готовы участвовать в акциях протеста 87%

поддерживают присоединение Крыма 94%

считают, что в стране нужна оппозиция 57%

одобряют деятельность президента Путина 87%

64% верят в возможность ядерной войны

65% не имеют каких-либо сбережений

70% не говорят на иностранных языках

84% не читали конституцию

88% любят комедии

52% отрицательно относятся к нудистам

54% против запрета на аборты

74% негативно относятся к США

90% не пробовали испанский хамон

71% считают, что порядок сейчас важнее демократии

55% негативно относятся к Украине

69% считают, что на основных каналах существует цензура

74% не осуждают людей, которые навсегда уезжают за границу

66% хотят, чтобы Путин остался президентом после 2018 года

69% последний раз были в музее больше года назад

73% считают, что стабильность важнее ощущения свободы

57% выпивают только в компании

55% вспомнили первые слова государственного гимна

51% не знают, кто такой Алексей Навальный

58% считают, что «иногда можно и соврать»