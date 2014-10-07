считают, что в стране нужна оппозиция 57%

не готовы участвовать в акциях протеста 87%

не видят каких-либо изменений с коррупцией 64%

поддерживают запрет мата в кино и литературе 87%

не собираются уезжать из страны 88%

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет

64% верят в возможность ядерной войны

65% не имеют каких-либо сбережений

70% не говорят на иностранных языках

84% не читали конституцию

88% любят комедии

52% отрицательно относятся к нудистам

54% против запрета на аборты

74% негативно относятся к США

90% не пробовали испанский хамон

71% считают, что порядок сейчас важнее демократии

55% негативно относятся к Украине

69% считают, что на основных каналах существует цензура

74% не осуждают людей, которые навсегда уезжают за границу

66% хотят, чтобы Путин остался президентом после 2018 года

69% последний раз были в музее больше года назад

73% считают, что стабильность важнее ощущения свободы

57% выпивают только в компании

55% вспомнили первые слова государственного гимна

51% не знают, кто такой Алексей Навальный

58% считают, что «иногда можно и соврать»