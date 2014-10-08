45-летний Роб Форд занял кресло мэра в 2010 году и с тех пор извинялся не менее двадцати раз. Самым скандальным стало признание в курении крэка в ноябре 2013-го. Депутаты городского совета лишили его почти всех полномочий, однако вместо ожидаемой отставки Форд решил баллотироваться на второй срок. В конце апреля он прервал предвыборную кампанию и на два месяца лег в наркоклинику, позднее сознавшись, что также употреблял марихуану, кокаин и галлюциногенные грибы. 12 сентября, за полтора месяца до выборов, мэр Форд объявил, что выходит из гонки, — врачи обнаружили у него опухоль.
В эфире собственного еженедельного радиошоу, комментируя всплывшее в прессе обвинение в употреблении наркотиков, назвал репортеров «горсткой опарышей».
«Я уверен, все вы понимаете, насколько напряженной выдалась эта неделя для меня самого и для моей семьи, однако это не оправдывает использование терминологии, которую я выбрал для описания средств массовой информации. Я искренне извиняюсь перед каждым из вас — вместе и по отдельности».
Посещая уличную ярмарку, изрядно выпил и, по словам очевидцев, приставал к отдыхающим компаниям с расспросами и позировал для фотографий.
«Выпил ли я пару кружек пива? Конечно, выпил. Но знаете, мне просто было хорошо, и вообще мне кажется, что всю эту историю слишком сильно раздувают. Я встретил кучу людей, сделал сотни снимков, и если уж кого обидел, то приношу свои извинения».
Полиция Торонто заявила, что обнаружила видеозапись, на которой «человек, похожий на градоначальника», курит крэк, но опубликовать ее сможет лишь по решению суда.
«Друзья, я первым готов признать, что я не совершенен. Я совершал ошибки… И все, что я могу сделать сейчас, — извиниться за эти ошибки. Я хочу, чтобы глава полиции Билл Блэр опубликовал это видео, чтобы его мог посмотреть каждый житель этого города. Так будет правильно. Шеф, я прошу вас его опубликовать. Прямо сейчас».
Не дожидаясь обнародования видео, мэр собирает специальную пресс-конференцию и признается, что действительно курил крэк.
«Да, я курил крэк… Может быть, в каком-нибудь алкогольном беспамятстве, может, около года назад. Нет, у меня нет зависимости, и нет, я не употребляю наркотики. Я совершал ошибки в прошлом, и все, что я могу сделать сейчас, это извиниться. Я приношу извинения моей семье, друзьям, коллегам и людям этого прекрасного города… Больше мне нечего скрывать».
Газеты Toronto Star и Toronto Sun публикуют видеоролики, на которых разъяренный Форд матерится, кричит и угрожает кому-то убийством.
«Я вышел к вам сказать, что посмотрел это видео. Это страшный позор. Его увидит весь мир, и я не имею ничего против, но это страшный позор. Я очень сильно напился — безумно напился. Снова и снова я приношу свои извинения. Если бы вы были в таком состоянии… Надеюсь, никто из вас никогда не был и никогда не будет в таком состоянии».
В ответ на обвинение бывшей сотрудницы Оливии Гондек в сексуальном домогательстве заявил, что никогда не хотел «полакомиться ее киской», так как этого удовольствия ему сполна хватает дома.
«Вчера был худший день в моей жизни, если не считать дня, когда умер мой отец. Все эти обвинения — кокаин, проститутки — вывели меня из себя, и я использовал непростительные слова. И я вновь приношу свои извинения. Когда вы ставите под сомнение мою репутацию как мужа и отца, я прихожу в бешенство, теряю самообладание и срываюсь с цепи».
Выступая в городском совете, походя назвал депутатов коррумпированными, затем взял свои слова назад, но спикер Франсес Нунзиата настаивала на официальном извинении.
«Как насчет «мне жаль», этого вам будет достаточно в качестве извинения? Или лучше «мне очень жаль»? Какой вариант вас больше устроит, мадам спикер? Или вы хотите услышать что-то вроде «мне супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер жаль»? Это достаточное извинение? Или вы хотите, чтобы я тут вам станцевал?»
В эфире местного телеканала фактически обвинил журналиста Дэниела Дейла, якобы снимавшего его семью, в педофилии: «Он снимает малолетних детей! Я не буду произносить этого слова, но это наводит на мысли, что он за человек».
«Я никогда не называл мистера Дейла педофилом, я попросту не произносил это слово в его адрес. Я искренне извиняюсь перед мистером Дейлом, если мои настоящие слова нанесли ему какой-либо ущерб или просто обидели. Чтобы прояснить ситуацию: я лично ни разу не видел мистера Дейла подглядывающим через забор или делающим фотографии. Но сосед рассказал мне, что он видел, как кто-то это делал».
Вернувшись из реабилитационного центра, собрал пресс-конференцию, чтобы еще раз извиниться за все сразу.
«Я узнал, что моя зависимость — это заболевание, от которого мне придется лечиться всю оставшуюся жизнь. Я искренне извиняюсь не только перед жителями Торонто, но и перед каждым, кого задели мои слова или поступки… Надеюсь, что я буду служить вам еще много-много лет».
Сторонники мэра устроили потасовку с гей-активистами, которые заглянули на традиционную барбекю-вечеринку на лужайке у дома Форда.
«Я лично этого не видел, я не был в той палатке, но это ужасно, что происходят такие вещи. Я приношу свои извинения, и давайте забудем об этом неприятном инциденте… На 99% праздник прошел отлично. Все отлично повеселились».