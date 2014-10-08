45-летний Роб Форд занял кресло мэра в 2010 году и с тех пор извинялся не менее двадцати раз. Самым скандальным стало признание в курении крэка в ноябре 2013-го. Депутаты городского совета лишили его почти всех полномочий, однако вместо ожидаемой отставки Форд решил баллотироваться на второй срок. В конце апреля он прервал предвыборную кампанию и на два месяца лег в наркоклинику, позднее сознавшись, что также употреблял марихуану, кокаин и галлюциногенные грибы. 12 сентября, за полтора месяца до выборов, мэр Форд объявил, что выходит из гонки, — врачи обнаружили у него опухоль.

27 МАЯ 2013

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В эфире собственного еженедельного радиошоу, комментируя всплывшее в прессе обвинение в употреблении наркотиков, назвал репортеров «горсткой опарышей». «Я уверен, все вы понимаете, насколько напряженной выдалась эта неделя для меня самого и для моей семьи, однако это не оправдывает использование терминологии, которую я выбрал для описания средств массовой информации. Я искренне извиняюсь перед каждым из вас — вместе и по отдельности».

11 АВГУСТА 2013

Посещая уличную ярмарку, изрядно выпил и, по словам очевидцев, приставал к отдыхающим компаниям с расспросами и позировал для фотографий. «Выпил ли я пару кружек пива? Конечно, выпил. Но знаете, мне просто было хорошо, и вообще мне кажется, что всю эту историю слишком сильно раздувают. Я встретил кучу людей, сделал сотни снимков, и если уж кого обидел, то приношу свои извинения».

3 НОЯБРЯ 2013

Полиция Торонто заявила, что обнаружила видеозапись, на которой «человек, похожий на градоначальника», курит крэк, но опубликовать ее сможет лишь по решению суда. «Друзья, я первым готов признать, что я не совершенен. Я совершал ошибки… И все, что я могу сделать сейчас, — извиниться за эти ошибки. Я хочу, чтобы глава полиции Билл Блэр опубликовал это видео, чтобы его мог посмотреть каждый житель этого города. Так будет правильно. Шеф, я прошу вас его опубликовать. Прямо сейчас».

5 НОЯБРЯ 2013

Не дожидаясь обнародования видео, мэр собирает специальную пресс-конференцию и признается, что действительно курил крэк. «Да, я курил крэк… Может быть, в каком-нибудь алкогольном беспамятстве, может, около года назад. Нет, у меня нет зависимости, и нет, я не употребляю наркотики. Я совершал ошибки в прошлом, и все, что я могу сделать сейчас, это извиниться. Я приношу извинения моей семье, друзьям, коллегам и людям этого прекрасного города… Больше мне нечего скрывать».

7 НОЯБРЯ 2013

Газеты Toronto Star и Toronto Sun публикуют видеоролики, на которых разъяренный Форд матерится, кричит и угрожает кому-то убийством. «Я вышел к вам сказать, что посмотрел это видео. Это страшный позор. Его увидит весь мир, и я не имею ничего против, но это страшный позор. Я очень сильно напился — безумно напился. Снова и снова я приношу свои извинения. Если бы вы были в таком состоянии… Надеюсь, никто из вас никогда не был и никогда не будет в таком состоянии».

14 НОЯБРЯ 2013

В ответ на обвинение бывшей сотрудницы Оливии Гондек в сексуальном домогательстве заявил, что никогда не хотел «полакомиться ее киской», так как этого удовольствия ему сполна хватает дома. «Вчера был худший день в моей жизни, если не считать дня, когда умер мой отец. Все эти обвинения — кокаин, проститутки — вывели меня из себя, и я использовал непростительные слова. И я вновь приношу свои извинения. Когда вы ставите под сомнение мою репутацию как мужа и отца, я прихожу в бешенство, теряю самообладание и срываюсь с цепи».

17 ДЕКАБРЯ 2013

Выступая в городском совете, походя назвал депутатов коррумпированными, затем взял свои слова назад, но спикер Франсес Нунзиата настаивала на официальном извинении. «Как насчет «мне жаль», этого вам будет достаточно в качестве извинения? Или лучше «мне очень жаль»? Какой вариант вас больше устроит, мадам спикер? Или вы хотите услышать что-то вроде «мне супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер жаль»? Это достаточное извинение? Или вы хотите, чтобы я тут вам станцевал?»

17 ДЕКАБРЯ 2013

В эфире местного телеканала фактически обвинил журналиста Дэниела Дейла, якобы снимавшего его семью, в педофилии: «Он снимает малолетних детей! Я не буду произносить этого слова, но это наводит на мысли, что он за человек». «Я никогда не называл мистера Дейла педофилом, я попросту не произносил это слово в его адрес. Я искренне извиняюсь перед мистером Дейлом, если мои настоящие слова нанесли ему какой-либо ущерб или просто обидели. Чтобы прояснить ситуацию: я лично ни разу не видел мистера Дейла подглядывающим через забор или делающим фотографии. Но сосед рассказал мне, что он видел, как кто-то это делал».

1 ИЮЛЯ 2014

Вернувшись из реабилитационного центра, собрал пресс-конференцию, чтобы еще раз извиниться за все сразу. «Я узнал, что моя зависимость — это заболевание, от которого мне придется лечиться всю оставшуюся жизнь. Я искренне извиняюсь не только перед жителями Торонто, но и перед каждым, кого задели мои слова или поступки… Надеюсь, что я буду служить вам еще много-много лет».

26 ИЮЛЯ 2014