ВИТАЛИЙ КОМАР, художник, Нью-Йорк

Русское телевидение — это смесь карате и православия: китчевые элементы с претензией на духовность. Я про цветовое решение. Очень грустно в новостях видеть глупые антиамериканские настроения, и это чувствуется во всех деталях, репортажах, манере подавать события. Это очень печально, потому что антиамериканизм выгоден только лишь врагам России. Лев Толстой в «Войне и мире» писал: «Серьезные события происходят, когда даже противоположные и враждебные силы обнаруживают, что у них сходятся цели; тогда случаются войны». Мне кажется, что многим, самым противоположным и даже враждебным силам, выгоден конфликт США с Россией: американские военные получат субсидии, арабский мир будет покупать у России оружие… вот так и рождается антиамериканизм. Чего только не услышишь о США. Американцев обвиняют в бездуховности, что, по‑моему, полная чушь. Кстати, термин «упадническая западная культура», который так часто теперь мелькает на российском ТВ, появился впервые в мусульманской культуре. По стилю наши новости похожи на новости стран третьего мира. Еще я помню, где-то прошло сообщение, что за проход к месту трагедии 11 сентября берут деньги — это уже просто гнусная клевета, но она спокойно прошла по отечественному ТВ. Все это способствует дружбе Америки с врагами России.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ, поэт, Прага

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Смотришь государственные каналы, и там, конечно, президент. Президент созывает своих министров и всем дает указания. Ну что, не было у него другого времени, кроме как собрать их перед всей страной и инструктировать? Или он потом собирает всех снова и уже подробнее дает эти свои указания, когда камеры отъезжают? Подобного нет нигде — это исключительно советское. Только в советские времена транслировали тупые официальные совещания, а теперь официозу придали некую легкость. Невозможно представить, чтобы где-то в ФРГ или Америке начали с этого новости. На эту тему в советское время был такой анекдот: «Что такое два уха, четыре ноги, а посередине Брежнев?» — «Телевизор».

ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ, писатель, дизайнер, Лос-Анджелес

Наши развлекательные ТВ-программы страшно напоминают иранские. Долгое время мы жили в квартале, где было много эмигрантов из Ирана: приходишь за покупками — там всегда телевизоры включены. Вообще, по типу музыки, цветовому решению, оформлению сцены, манере одевать ведущих русское ТВ выглядит очень восточным. Я знаю, что в Москву новые коллекции попадают гораздо раньше, чем даже в Лос-Анджелес, но одно дело — к чему ты имеешь доступ, и другое — что ты пытаешься из этого слепить.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС, писатель, Нью-Йорк

Включая русские программы изредка и наугад, я собрал короткий ряд впечатлений, из которых лишь одно показалось мне неслучайным: троекратное явление Путина в каждом выпуске новостей. Из прочего мне запомнилось немногое, вроде священника, который объяснял пастве, что цыганкам предсказывать судьбу помогает дьявол, или объявление дикторши, сообщившей москвичам, что в Америке участились визиты летающих тарелок. Особые сюрпризы приносил ночной экран. Однажды по нему показывали инструкцию «по эротическому связыванию» (так это назвал деловитый ведущий). Зато в другой раз, по тому же каналу и в то же беспросветное время, учили, как пользоваться дробями — в школьной, а не в половой жизни. По утрам тоже непросто. Этим летом, пытаясь найти прогноз погоды, я вместо этого узнал, как ловить лещей, готовить домашнюю колбасу, и посмотрел кусочек дублированного фильма, где Роберт Де Ниро говорил по‑украински.

ЛЕВ ЛОСЕВ, писатель, Нью-Гэмпшир

В былые годы я с интересом смотрел ток-шоу на НТВ, затем с грустью наблюдал за постепенным кастрированием этого канала. Теперь их новости интереса как таковые не представляют, смотрю я их из ностальгических чувств, поскольку там мелькают какие-то картинки российских городов и деревень. На интересные передачи попадаю редко. Как правило, я вижу истерического Михаила Леонтьева либо других ведущих, которых при различии идеологий объединяет то, что они подменяют анализ новостей тяжеловесным иронизированием.

СОЛОМОН ВОЛКОВ, культуролог, музыковед, Нью-Йорк

Не знаю, совпадет ли мое мнение с мнением просвещенной интеллигенции, но на меня современные русские сериалы произвели самое благоприятное впечатление. Начиная с «Бригады», о которой я прочел в российской прессе массу возмущенных воплей. Высоко профессиональный продукт. Все на месте, включая то, на что я всегда обращаю первостепенное внимание — социальный месседж. В российской прессе заламывают руки на тему того, какое вот неправильное послание у сериала, гламуризация бандитов! А я считаю, что они прямо на глазах слепили постсоветский миф на пустом месте. И эта продукция для меня лично в сто раз предпочтительнее всей той чернухи, которая в 1990-е обрушилась на зрителей.

ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ, диссидент, писатель, Лондон