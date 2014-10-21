АРТУР КЛАРК, писатель

К 2016 году человечество откажется от всех существующих валют. Общим эквивалентом станет мегаватт-час. К 2023 году клонируют динозавров, откроется зоопарк «Динозавры в Диснейленде», а мелкие особи в богемной среде будут служить сторожевыми собаками. К 2024 году радиотелескопы зафиксируют разумные сигналы из центра Млечного Пути. Но расшифровать их мы не сможем. Да и не очень-то хотелось — космос будет человечеству безразличен. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards К 2040 году ученые мужи получат полный контроль над структурой атома и изобретут устройство, позволяющее воспроизводить молекулярные дубликаты любых предметов и веществ. Бриллианты и золото обесценятся. Промышленность и сельское хозяйство утратят смысл и прекратят существование. Человеческая цивилизация лишается главного занятия — работы. Искусство, литература, образование, индустрия развлечений переживут еще больший бум, чем сегодня. Огромные промышленные пространства опять превратятся в леса и поля. Энтузиастам будет позволено, получив соответствующую лицензию, вернуться к охоте и собирательству. К 2050 году массы одуревших от скуки и разочарованных в эпохе стабильного безделья людей решат совершить бегство в будущее. В Антарктиде появятся колонии погружающих себя в криогенный сон — в надежде, что их разморозят потомки и будет повеселее.

ЯН ПИРСОН, футуролог

В 2010 году будет создан компьютер Optical Brain 1, способный испытывать эмоции. Искусственный интеллект постепенно заменит живых сотрудников. После 2011 года профессия программиста отомрет, поскольку программное обеспечение для себя компьютеры будут писать сами. В 2018 году порожденный компьютерными технологиями искусственный интеллект получит Нобелевскую премию. В 2020 году электронные формы жизни (никаких роботов-гуманоидов не будет, речь о цифровых программах) получат ограниченные гражданские права: они не смогут выбирать президентов и парламенты, но станут субъектами гражданского и уголовного права. Управляемые компьютерами машины (практически готовые уже сейчас) получат массовое развитие, так как смогут разрешать между собой юридические вопросы вины в авариях и выплаты по страховкам. К 2050 году человеческое сознание можно будет полностью перенести в суперкомпьютер. А это значит наступление «цифрового бессмертия». В момент смерти человека специальный аппарат будет сканировать головной мозг умирающего, переписывая сложные электрические потенциалы нейронов его мозга в модели нейронов в компьютере. Благодаря подобной оцифровке человек, не заметив момента смерти, плавно переместится в виртуальную реальность, где сможет жить вечно. Таким образом, наше сознание сможет пережить смерть тела, которая отныне перестанет быть проблемой для человечества.

АЛЕКСАНДР БОЛОНКИН, профессор кибернетики Института технологии Нью-Джерси (США)

Мы тратим гигантские средства на медицину. Если мы пустим хотя бы десятую часть этих денег на развитие электроники, то получим бессмертие уже в ближайшем будущем. Достаточно переписать информацию из нашего мозга на специальный человекоэквивалентный чип (ЧЭК), и вот она, вечная жизнь. Правда, стоить ЧЭКи будут поначалу дорого: пару миллионов долларов, что сделает их доступными только очень состоятельным людям. Однако уже к 2025−2030 году кибернетические «мозги» заметно подешевеют. Остается, правда, еще один вопрос: можно ли считать таких электронных существ людьми? Может показаться, что у человека, получившего бессмертие, от человека, собственно говоря, ничего и не осталось. Но у него осталось самое главное — его сознание, память, представления и привычки, то есть все то, что заложено в его мозге.

ВЕРНЕР АЙСЛИНГЕР, дизайнер

Мобильность как техническое воплощение идеи свободы — главная тема будущего. Мы уже получили свободу передвижения благодаря автомобилям, свободу общения — благодаря мобильным телефонам и свободу информации — благодаря Интернету. Однако по‑прежнему привязаны к своим квартирам и домам, которые называются довольно трагичным и безысходным, если вдуматься, словом недвижимость. Однако придуманный мной дом-контейнер loftcube придет на смену таунхаусам и коттеджам. Его можно доставить в любую точку земного шара и инсталлировать даже в труднодоступные места. Всеми функциями дома можно управлять с карманного пульта. Первый экземпляр уже инсталлирован в феврале 2007 года на крыше одного из офисных зданий на набережной Шпрее в Берлине. В ближайшее время планируется поставить «дома-контейнеры» в Нью-Йорке и Шанхае. Ясное дело, что в итоге эту идею растиражируют крупные компании, и тогда развернется строительство городов-конструкторов. Не исключено, что производством «домов-контейнеров» с высокотехнологической начинкой будут заниматься компании вроде IBM или производители бытовой техники Miele. Элитарное «движимое жилье», возможно, выйдет под марками Gucci Villa или Armani Casa.

ДЭНИЕЛ ПАУЛИ, профессор Университета Британской Колумбии