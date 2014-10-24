Он сумел три часа поддерживать разговор на языке, на котором никогда не говорил прежде.

Она — яркий свет на кладбище в ночи.

За отчетный период главным в работе объекта стало упорное преследование неуловимого подозреваемого, который не был идентифицирован в дальнейшем.

Что касается финансов, объекту удается покрывать расходы.

Она — фундамент, цементирующий это место.

Объекту следует прекратить деятельность в качестве оперативника мужского пола и извлечь выгоды из соответствующей деятельности в качестве женщины.

Она так хороша, что, вероятно, является инопланетянкой; она не может быть с Земли.

Недавно объект сумел запутать несколько сложных дел.

Данный офицер не может быть недооценен.

Она была рождена намного раньше срока и опережает свою эпоху; следовательно, она лучшее, на что мы можем надеяться.

Это потрясающее качество для офицера с его сроком выдержки.

Команда выловила и успешно завербовала цель.

Он представитель редкой породы — офицер, который знает и понимает свою цель.

Мы будем скучать по ее живой, смеющейся улыбке и энергичной преданности.

Объект — идеальная цель для наблюдения, потому что он не требует наблюдения.

Она стала разноплановым, способным на любую работу мужчиной.

Объект выявил направление мыслей одиноких женщин.

Она настолько хороша, что невозможно назвать область, в которой она особенно сильна.

Она никогда не просит подчиненных делать то, что противоречит ее воле.

Она состоит в особенно близких отношениях с главным связным станции.

Она не склонна к надувательству.

Он смог с достоинством восстановиться после травмы пальца ноги.

Он жулик в лучшем смысле этого слова.

Объект определенно обладает армейской выправкой: он высок, подтянут, вежлив и строг.

Она тратит на работу невероятное количество неоплачиваемого времени.