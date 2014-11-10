Происхождение

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Почитание Санта Муэрте (исп. Santa Muerte) происходит из среды народного католичества и вобрало в себя элементы верований народов йоруба и индейцев, а также атрибуты культа ацтекской богини преисподней Миктлансиуатль. Хотя обожествление святой смерти произошло в среде мексиканских наркокартелей в конце 1980-х, сегодня миллионы мексиканцев, не связанных с криминальным миром, молятся ей наравне с другими «наркосвятыми», Хесусом Мальверде и Хуаном Солдадо.

Алтарь в Тепито

Первое публичное поклонение зарегистрировано в 2001 году, когда в доме у продавщицы кесадильи Энрикеты Ромеро в Тепито, неблагополучном районе Мехико, появилась статуя Санта Муэрте в человеческий рост. Ее подарил старший сын Энрикеты, уверенный в том, что божество помогло ему с досрочным освобождением из тюрьмы. Сначала статуя стояла на кухне, но когда покупатели стали оставлять у нее дары и возжигать свечи, Энрикета вынесла ее на улицу.

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Это вырождение религии и богохульство. Мафия, наркоторговля и преступность не связаны с религией, даже если используют образ святой смерти

« Это вырождение религии и богохульство. Мафия, наркоторговля и преступность не связаны с религией, даже если используют образ святой смерти

КАРДИНАЛ ДЖАНФРАНКО РАВАЗИ,

председатель Папского совета по культуре



Культ

Когда в конце 2000-х годов Санта Муэрте заинтересовались эксперты ФБР, обеспокоенные распространением культа в США, они обнаружили уже не маргинальную форму католицизма, а устоявшуюся систему верований со своими символами, ритуалами и иконографией божества (облаченный в саван черный скелет с косой, злой двойник Девы Марии Гваделупской). Святой смерти приписывают ревность и мстительность. Молитвы к ней обязательно сопровождают дары: от кофе, фруктов, цветов, сигарет и алкоголя до ритуальных жертвоприношений.

В популярном молитвослове «Санта Муэрте: биография и религия», составленном Хуаном Амбросио, описаны 26 основных ритуалов. Среди них:

• любовный приворот

• защита от колдовства

• защита дома и бизнеса

• возвращение долгов

• разрешение проблем с законом

• очищение денег

Отношения с церковью

Католическая церковь в Мексике поддерживает федеральное правительство в войне с наркокартелями, а те не щадят духовенство: за последние восемь лет было убито двенадцать священников, более тысячи подверглись нападениям. В 2009 году под влиянием епископата президент страны Фелипе Кальдерон объявил культ святой смерти вне закона, тогда же были снесены 40 святилищ вдоль мексикано-американской границы.

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Моя тетя очень близко общается с Санта Муэрте: ее статуи стоят в отдельной комнате в доме, она зажигает свечи, круглый год преподносит ей цветы и воду, просит защитить от плохой энергии. У дяди татуировка во всю спину с изображением Санта Муэрте. А на похоронах дедушки после церковной мессы, на пути к крематорию, мы пели с мариачи песни и пили текилу — так он завещал нам; образ Санта Муэрте был с нами, и мы читали ее молитву. Каждый год в день смерти дедушки мы воздвигаем дома алтарь из всего, что он любил при жизни (сигары, текила, хлеб), ставим его лучшие фотографии, украшаем алтарь фруктами и оставляем на пятнадцать дней

« Моя тетя очень близко общается с Санта Муэрте: ее статуи стоят в отдельной комнате в доме, она зажигает свечи, круглый год преподносит ей цветы и воду, просит защитить от плохой энергии. У дяди татуировка во всю спину с изображением Санта Муэрте. А на похоронах дедушки после церковной мессы, на пути к крематорию, мы пели с мариачи песни и пили текилу — так он завещал нам; образ Санта Муэрте был с нами, и мы читали ее молитву. Каждый год в день смерти дедушки мы воздвигаем дома алтарь из всего, что он любил при жизни (сигары, текила, хлеб), ставим его лучшие фотографии, украшаем алтарь фруктами и оставляем на пятнадцать дней

НАДИА ВАРГАС,

жительница Сан-Мигель-Де-Альенде, 28 лет



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