Записал Сергей Рачинский. Фотограф Лео Делафонтен (Leo Delafontaine / Picture Tank)

Лекция Алистера Боннетта продолжает совместный проект Esquire и In Liberty «Альтернативы». В рамках лекционного курса Алистер Боннетт выступит 28 ноября в Москве ( при поддержке DI Telegraph ), 29 ноября в Санкт-Петербурге ( при поддержке лофт-проекта «Этажи» ).

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Лестер Хемингуэй, брат писателя, недолгое время был президентом Республики Новая Атлантида. Это государственное образование представляло собой бамбуковую платформу, качающуюся на волнах возле берегов Ямайки. Функцию якоря выполняли старый фордовский двигатель и ось от колесной пары. В 1946 году республику разрушил ураган, но Лестер не унывал. Вскоре он основал новое государство, Тьерра-дель-Мар, на песчаной косе недалеко от Багамских островов. Впрочем, Госдепартамент США уговорил его не объявлять о суверенитете: дипломаты боялись, что недружественные страны используют новое государство площадью 840 кв. м в качестве стартовой площадки для аннексии окрестных островов. История микронаций очень стара, но само слово было впервые применено по отношению к Республике Минерва, образованной в 1972 году на рифе в Тихом океане. Основатели государства завезли туда песка, чтобы их страна хоть чуть-чуть выдавалась из воды, но это помогло только отчасти: во время прилива республика исчезала. Через полгода находящееся неподалеку островное государство Тонга заявило права на мятежный риф и организовало экспедицию, которая сорвала с флагштока суверенный флаг Минервы. Остальное доделал океан, смывший со временем остатки республики. Крохотные государства никто не воспринимает всерьез. В лучшем случае, как датская Христиания, они служат для развлечения публики: свободный квартал Копенгагена стал вторым по популярности туристическим аттракционом в стране. В худшем — на микронации смотрят как на сборище фриков. Мне кажется, что это несправедливо. Пусть сами они не пытаются быть слишком серьезными, но за ними стоит вполне реальная человеческая потребность, а потому их число в ближайшем будущем вырастет, а не сократится.

Монтегю I, король Кальсахары, служил в армии США и участвовал в операции в Ираке. Лео III, король Эллеоре, занимается страхованием, а королева Карина — наукой. Кевин Бо, президент Молоссии, стал одним из руководителей этой микронации в 14 лет. Жоржетта Бертен-Порше, президент Соже, управляет семейной гостиницей. Георг II, император Атлантиума, ведущий сиднейской радиостанции Fine Music FM. Питер Андерсон, генеральный секретарь Республики Раковины, развивает туризм.

Мы живем во времена огромных государств и общественных организаций. Их масштаб уже не соизмерим с жизнью отдельного человека. Граждане теряют чувство сопричастности политике и общественному устройству, для них все это становится совершенной абстракцией. А микронации возвращают гражданина на человеческий уровень: они апеллируют к естественному желанию понимать реальность и хотя бы отчасти контролировать свою жизнь. Это не политическая комедия, а реальное послание, которое заслуживает серьезного отношения. В стране, где я живу, недавно проходил референдум. Шотландцы, которых меньше шести миллионов, решили, что Соединенное королевство слишком велико и слишком анонимно и не способно учитывать их интересов. Почти половина из них проголосовали за независимость — несмотря на множество трудностей, которые им пришлось бы решать, отделившись. Дело не в том, что шотландцы недальновидны или неблагодарны: их просто перестал устраивать масштаб собственной страны. Если даже наша страна велика, что уж говорить о США, России, Индии или Китае — мегагосударствах во всех смыслах слова. Большая страна не может представлять интересы всех. Даже если там развиты институты демократии, теоретически на это направленные, вся власть находится в центре. Начиная с какого-то размера — и Соединенное королевство уже находится за его пределами — страна не может функционировать как настоящее демократическое образование. Никто уже не может рассчитывать, что он приедет в Москву или Лондон и будет услышан. Поэтому люди, живущие далеко от центра, становятся сперва пассивными, а затем и злыми. Как в Шотландии, которая, я уверен, однажды станет независимой.

КОРОЛЕВСТВО ЭЛЛЕОРЕ Основано в 1944 году

Площадь: 1,5 км2

Население: 370 человек

Политическое устройство: конституционная монархия

Глава государства:

король Лео III

Валюта: золотой лео

Остров Эллеоре, давший название королевству, выкупила группа учителей из Копенгагена, и с тех пор он используется как летний лагерь с церемониалом и государственными атрибутами, созданными как пародия на традиции датской монархии. КНЯЖЕСТВО СЕБОРГА Основано в 1963 году

Площадь: 14 км2

Население: 352 человека

Политическая система: конституционная монархия

Глава государства:

князь Марчелло І

Валюта: луиджино

Микрогосударство считает себя правопреемницей княжества, вошедшего в 1729 году в состав Королевства Пьемонта и Сардинии. Юридически присоединение не было оформлено, что позволяет местным жителям заявлять о независимости от Италии — на референдуме в 1995 году «за» высказались 99% населения Себорги. РЕСПУБЛИКА РАКОВИНЫ Основана в 1982 году

Площадь: 15,4 км2

Население: 24 909 человек

Политическое устройство: республика

Глава государства: генеральный

секретарь Питер Андерсон

Валюта: конк доллар и де-факто доллар США

23 апреля 1982 года мэр города Ки-Уэст на архипелаге Флорида-Кис Деннис Уардлоу объявил о независимости от США в ответ на установление пограничного патруля между архипелагом и материком, а сам стал премьер-министром новой республики, сохранив при этом пост мэра.

Стремление к независимости возникает по всему миру. Даже в федерализированной Америке некоторые штаты время от времени начинают говорить об отделении. В современном глобальном мире они уже не чувствуют, что принадлежат тому или иному государству. Впрочем, я, как географ, люблю изучать не такие респектабельные примеры, а совсем крошечные страны, почти незаметные. Самое маленькое государство в мире — это Ватикан с населением около 300 человек. Хотя, конечно, Ватикан не настоящая страна. Вслед за ним идет Науру, вполне независимое государство. Там живут девять тысяч человек, но они ведут самостоятельную внешнюю и экономическую политику. Иногда микронации экономически успешны, иногда нет. Науру, например, не очень. Когда-то у них было очень много птичьего гуано, и они его успешно продавали на удобрения, пока не распродали все. Теперь, чтобы раздобыть денег, им приходится торговать международным признанием Тайваня или Абхазии, получая за это несколько миллионов долларов. Но в любом случае они вполне себе существуют и доказывают, что можно быть крошечным государственным образованием и при этом выживать. В больших странах есть серьезный потенциал, который можно было бы раскрыть, если бы они разделились на много маленьких. Я, конечно, не призываю к революциям — в них ничего хорошего нет. Я скорее говорю про будущее. В XIX и XX веках все были одержимы большими странами, их разрастанием и объединением. Италия, Германия, Россия росли и росли. Размер считался мерилом успеха. В XXI веке, по‑моему, пора остановиться и подумать, что на самом деле работает, а что нет. И работает, кажется, система, в которой человек знает, кто им управляет и почему, верит своей власти и может быть услышан. К тому же большие страны все время стремятся расширить свое влияние, а маленьким это недоступно: Науру ни при каких обстоятельствах не может претендовать на мировое господство и никогда не развяжет большую войну, стремясь достигнуть этой цели. Вот еще один аргумент в пользу того, что чем меньше страна, тем лучше.

КНЯЖЕСТВО ХАТТ-РИВЕР Основано в 1970 году

Площадь: 75 км2

Население: 20 человек

Политическое устройство: конституционная монархия

Глава государства:

князь Леонард I

Валюта: хаттриверский доллар

Государство состоит из нескольких фермерских хозяйств в Западной Австралии, которые не признают официальную власть и отказываются платить налоги. РЕСПУБЛИКА МОЛОССИЯ Основана в 1977 году

Площадь: 550 м2

Население: 27 человек

Политическое устройство: республика

Глава государства: президент Кевин Бо

Валюта: валора

Созданная как забава, со временем Молоссия стала делом жизни для американца Кевина Бо. Он выкупил участок земли в штате Невада и намерен постепенно увеличивать территории своего государства. Бо признается, что вдохновляется примерами латиноамериканских диктаторов XX века. ИМПЕРИЯ АТЛАНТИУМ Основана в 1981 году

Площадь: 0,76 км2

Население: 2000 человек

Политическое устройство: конституционная монархия

Глава государства: император Георг II

Валюта: имперский солид

Полностью виртуальное государство, созданное в противовес другим микронациям. Гражданином Атлантиума теоретически может стать любой желающий.