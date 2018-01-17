В начале 2001 года Армин Майвес поместил объявление на нескольких гомосексуальных сайтах, в котором сообщил, что ищет «хорошо сложенного мужчину, 18−30 лет, согласного стать жертвой каннибала». Самым настойчивым из более 400 претендентов, откликнувшихся на объявление, оказался программист Siemens Бернд-Юрген Брандес. 9 марта он приехал в поместье Майвеса, расположенное под Роттердамом, где и состоялся акт каннибализма, который был записан на видеопленку. Майвес отрезал Брандесу гениталии, зажарил их с чесноком и разделил трапезу со своей жертвой. Через десять часов программист умер, после чего Майвес расчленил тело и расфасовал в пакеты с надписями «вырезка», «филе», «стейк» и прочее, которые хранил в холодильнике. К моменту ареста в декабре 2001 года он успел съесть около 20 кг человеческого мяса. В 2004 году Армин Майвес был признан виновным в непредумышленном убийстве и осужден на восемь с половиной лет, а в 2006-м суд изменил приговор на пожизненное заключение.

CATOR99: Пррревеееееееед???

ANTROPHAGUS: Привет, cator, где же ты работаешь, что так поздно не спишь?

CATOR99: У меня как-то не получается нормально выспаться из-за нашей встречи.

ANTROPHAGUS: Вполне понятная причина. Я вчера страшно устал, день был очень нервный.

CATOR99: Я работаю в отделе телекоммуникаций.

ANTROPHAGUS: О, звучит интересно.

CATOR99: Я тебе верю.

ANTROPHAGUS: Я очень жду нашей встречи, уверен, будет классно.

CATOR99: Очень бы хотелось. Надеюсь, встреча будет действительно классная. Будильник уже поставил???

ANTROPHAGUS: До 9 марта осталось всего несколько дней.

CATOR99: Жаль, что мы не встретились вчера и я не пощупал твои зубки.

ANTROPHAGUS: Нельзя получить все и сразу. Потерпи немного, и ты вправду пощупаешь мои зубы.

CATOR99: Даже не знаю, чего и ждать. Ты раньше убивал людей?

ANTROPHAGUS: К сожалению, только в мечтах, зато я проделываю это каждую ночь.

CATOR99: Значит, я у тебя первый? Ты раньше ел человечину или не ел?

ANTROPHAGUS: Нет. Она ведь, знаешь ли, в супермаркетах не продается. К сожалению.

CATOR99: Откуда ты знаешь, что тебе понравится или что тебя не стошнит от крови?

ANTROPHAGUS: Я готовлюсь к этому в своих мечтах. Один раз так возбудился, что схватил иголку и сам себе пустил кровь, чтобы ее выпить.

CATOR99: А твоя кровь — она тебе понравилась?

ANTROPHAGUS: Было дольно вкусно. А в другой раз я сверлил дырки в стене, дрель соскочила и просверлила мне руку. То-то было радости. Кровь — это сок жизни. В ней есть все питательные вещества, необходимые человеку.

CATOR99: Надеюсь, ты не скуксишься и сможешь довести дело до конца без проблем.

ANTROPHAGUS: Откусить твой пенис определенно будет непросто — живая плоть гораздо более упругая, чем жареное мясо, — но, так или иначе, наша мечта обязательно сбудется.

CATOR99: Но ведь он не такой жесткий, как мускулы.

ANTROPHAGUS: Ага, но пенис — это вообще-то губчатое тело, заполненное кровью.

CATOR99: Ради нас обоих, надеюсь, это правда. А еще я надеюсь, что ты уже подумал, как поступить со всем остальным. Исполнение мечты не должно превратиться для тебя в кошмар. Никто не должен узнать, куда я исчез.

ANTROPHAGUS: Когда ты умрешь, я тебя профессионально разделаю. Кроме пары коленок и всякой ерунды — кожи, хрящей, сухожилий — от тебя ничего и не останется.

CATOR99: Но все равно останется довольно много всего — те же коленки. Надеюсь, у тебя есть укромное место, чтобы все это спрятать.

ANTROPHAGUS: Я все это высушу, а потом перемелю в муку.

CATOR99: Ладно, я где-то слышал, что из них может получиться хорошее удобрение. Вижу, ты все продумал. Это здорово! Похоже, я и правда первый.

ANTROPHAGUS: И, надеюсь, не последний. Я уже думал о том, чтобы поймать кого-нибудь на улице, но предпочтительнее все-таки убивать тех, кто сами хотят быть убитыми.

CATOR99: Тоже звучит неплохо. Но вообще-то, учитывая, что это не вполне законно, по‑моему, лучше уж так, чем дергать кого-нибудь прямо с улицы.

ANTROPHAGUS: Точно. Я бы так и делал, если бы это было законно.