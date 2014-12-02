Записала Аниа Нуссбаум.

В качестве иллюстраций использована серия «Соцветие» арт-группы PUTPUT .

Термин «Парижский синдром» был придуман психиатром Хироаки Ота еще в 1970-е годы. В официальных справочниках такого заболевания нет, но это действительно довольно распространенный феномен. Лично ко мне обращалось несколько десятков пациентов с ярко выраженной симптоматикой. Можно сказать, что «парижский синдром» — это психологическое недомогание, которое испытывает японский турист в свой первый приезд в Париж. Для синдрома характерны головная боль, депрессия, легкие галлюцинации. Нередко у больного наблюдается агрессия по отношению к французам, в исключительных случаях возможны даже попытки суицида. Но за 18 лет практики в Париже я сталкивалась с таким лишь трижды.

Механизм возникновения парижского синдрома прост. Реальный Париж совершенно не соответствует тому гламурному образу, который рисуют японские глянцевые журналы. Любой японец вам скажет, что Париж — это роскошь, романтика и шопинг. Что парижане каждый день пьют на завтрак шампанское и ужинают фуа-гра. Японские женщины — именно они подвержены риску в большей степени — уверены, что французские мужчины самые чуткие и нежные в мире. Тысячи японок ежегодно отправляются в Париж в надежде встретить настоящую любовь.

Что они встречают по приезде? Официантов, которые беспрестанно хамят, бесконечные поломки метро, вечные забастовки, грязные улицы и довольно неопрятных парижан. А еще эта навязчивая манера французов втянуть вас в какой-нибудь спор: в отличие от японцев, с детства приученных к сдержанности, они совсем не умеют держать себя в руках. Могут подойти к человеку, который приехал всего неделю назад, и спросить: «А что вы думаете о бывшем президенте Саркози?» Японец решит, что над ним издеваются, ведь он не привык высказывать свое мнение вслух.

Неделю назад ко мне обратилась молодая женщина с жалобами, что ее преследуют. Она живет в Париже уже какое-то время и привыкла покупать продукты в одном и том же магазине. В очередной приход продавец спросил, как у нее дела и какие планы на уикенд. Понятно, что он просто хотел показаться вежливым. Но, по словам девушки, в тот момент она почувствовала, как у нее повысилось давление, она не знала, что ответить, ей казалось, что она сходит с ума.

Еще один случай произошел несколько месяцев назад. Мне позвонили из японского посольства по поводу 26-летней девушки, которая меньше чем за неделю отдыха в Париже попала в психиатрическую лечебницу. Она приехала с 25 кредитками и каждый день ходила в самые дорогие бутики и покупала самые дорогие вещи. Вечером пятого дня, вернувшись в номер, она переломала там всю мебель. Понадобились пять охранников, чтобы успокоить ее. Позже пациентка призналась, что ее довел этот жуткий город и мерзкие мужчины. Правда, стоит отметить, что в ее случае парижский синдром возник на фоне изначально расшатанной психики.

Чтобы справиться с синдромом, как правило, достаточно нескольких сеансов психотерапии. Хотя сам Хироаки Ота выступает за радикальное лечение — на первом же самолете лететь обратно домой. Сегодня, благодаря трудам господина Ота, синдром набирает популярность. Все чаще ко мне приходят пациенты, которые прямо с порога заявляют: «Помогите, у меня парижский синдром!» Подвержены ему только японцы. Последние годы в Париж приезжает все больше китайцев, они тоже, конечно, могут расстроиться, особенно если их ограбят, но все-таки их состояние ограничивается шоком. Китайцы более устойчивы к стрессу, мне тяжело представить китайца, который попал бы в клинику из-за того, что его обидел официант.

Здесь сказывается разница культур. Опаздывающее такси, украденный кошелек, грубое замечание — любая мелочь, которая у другого туриста вызывает просто раздражение, для японца может стать пусковым крючком. Крайне вежливые и уважительные, японцы не привыкли разговаривать с прохожими, для них удивительно, что метро может не работать — дома-то оно работает всегда. Взмыленный официант, который молча кинул одной из моих пациенток чашку кофе на стол, показался ей расистом.

Встречала ли я русских с этим синдромом? Вы что, шутите? Русских ничем не проймешь.