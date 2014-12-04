

Записала Александра Зеркалева. Фотограф Брайан Скутмаат ( Bryan Schutmaat ).

«Люди редко знают писателей в лицо, но, разумеется, я сразу узнал Джона Апдайка — он был настоящей знаменитостью в моей юности. Апдайк выходил из своего дома в Беверли Фармс, небольшом городе к северу от Бостона, держа в руках два пакета с мусором. Я проехал мимо, но в конце улицы развернул велосипед. Это было в мае 2006 года. Мне исполнилось 48, я проходил курс реабилитации и каждое утро проезжал на велосипеде больше тридцати километров от дома в Сейлеме до пляжа в соседнем Манчестере.

Я вернулся за мусором в надежде найти какой-нибудь сувенир на память, скажем, авторский экземпляр журнала The New Yorker, куда Апдайк писал много лет. Памятных вещей оказалось гораздо больше, чем я мог ожидать. Первым, что бросилось в глаза, были уведомления о присвоении Апдайку почетных степеней ведущих американских университетов, сразу 14 штук. Кроме того, в пакетах лежали сотни погашенных чеков. Не долго думая, я вернулся домой за машиной, чтобы забрать все. И с тех пор возвращался к дому писателя каждую неделю на протяжении трех лет.

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Джон Апдайк со старшей дочерью Элизабет — на этой фотографии ему чуть больше 20 лет.

Десять почетных степеней я продал почти сразу: парень из местного книжного предложил мне за них тысячу долларов. Я несказанно обрадовался, а через неделю узнал, что он перепродал их в десятки раз дороже. А вскоре на первой полосе нашей главной газеты The Boston Globe появилась статья с примерно таким заголовком: «Почему писатель Апдайк избавляется от своих почетных степеней?» Что ж, подумал я, по крайней мере, теперь он точно знает, что кто-то хорошенько покопался в его мусорном баке. Мне показалось, что публичная огласка словно дает мне право возвращаться в Беверли Фармс снова и снова.

В то время в писательском доме, похоже, устроили генеральную уборку: еженедельно на помойке оказывались разные документы, письма, фотографии, поздравительные открытки от знаменитостей и политиков, одежда, часы, очки, ботинки — словно Апдайк хотел избавиться от всех старых вещей. Забрав вторую партию, я решил, что больше ничего продавать не буду. Правда, поначалу я сам придирчиво отбирал находки и некоторые вновь отправлял на свалку. Помню, выбросил книгу с оторванной обложкой, дешевый порнографический роман из тех, что издавали в 1960-х. Имени автора я не знал, но сама книга оказалась на удивление хорошо написана: возможно, Апдайк купил ее, чтобы понять, как лучше описывать сцены секса.

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Повестка из Ипсвичского суда: в 1964 году Апдайка вызывали присяжным заседателем на суд в соседний Сейлем.

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Приглашение на ланч от президента Джорджа Буша-старшего с супругой.

В его мусоре часто попадались интересные вещи. Например, письма. Апдайк много лет состоял в переписке с голливудской звездой Дорис Дэй: я бы не назвал ее любовной, но они определенно восхищались друг другом. Настоящие любовные письма у меня тоже есть. Имя этой женщины я, к сожалению, не могу называть, но она еще жива. Тогда же ко мне попал футляр от медали, врученной Апдайку в Белом доме, и книжка-раскладушка про Микки-Мауса — очевидно, из детства. Были еще телеграммы, счета, карточки из гольф-клуба и фотографии. Сотни фотографий. Надо признать, великий писатель оказался еще и хорошим фотографом. У меня в архиве множество портретов семьи Апдайка, пейзажей из американской глубинки и экзотических стран: есть, например, снимки египетских пирамид, которые автор сделал во время путешествия по Африке. Опубликовать их я не могу из-за проблем с авторскими правами, да и семью Апдайка не хочется обижать.

Кстати, о семье. Недавно я встречался c репортером The Boston Globe, который дружит с сыном Апдайка Дэвидом. Оказывается, тот знает о моем существовании и читал мой блог: говорит, что совсем не злится и не обижается. Сам я с Дэвидом никогда не связывался, но однажды пытался заговорить с его отцом — хотел во всем признаться и, если понадобится, попросить прощения. На каком-то мероприятии я подошел к нему и протянул открытку для автографа — это было приглашение на вручение очередной награды, которое Апдайку когда-то прислали из Белого дома. Он расписался на карточке, даже не взглянув в мою сторону. Я-то думал, что он узнает размытую президентскую печать, перевернет открытку и обо всем догадается. Но Апдайк промолчал, а потом быстро ушел, сославшись на плохое самочувствие из-за затяжной простуды, как тогда ему казалось. Через пару лет эта простуда обернулась раком легких, от которого он скончался.

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Пол Морэн: «Документ о выплате авторских отчислений за 1970 год наглядно демонстрирует, что писательство — не самый очевидный способ быстро разбогатеть. Самая знаменитая книга Апдайка «Кролик, беги» в мягкой обложке стоила в розничной продаже меньше двух долларов. С учетом огромного количества опубликованных работ нельзя назвать его таким уж богатым. Скорее, что-то из разряда верхней прослойки среднего класса».

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Временное водительское удостоверение Джона Апдайка.

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Чек из отеля Algonquin в Нью-Йорке, где Апдайк останавливался в 1966 году. Цена одиночного номера в 2014-м — от $400 до $500 за ночь.

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Американский антрополог и писатель Элизабет Маршалл Томас обратилась к Апдайку с просьбой встать на ее сторону в споре с Мелвином Коннером, профессором антропологии в Университете Эмори. Коннер написал неодобрительную рецензию на книгу Томас «Старый подход. История первых людей». Писательница просила Апдайка выступить с ответной рецензией на страницах The New York Review of Books и защитить ее от нападок коллеги. Что ответил Апдайк, неизвестно, однако до этого писатель принимал участие в подобных авторских спорах с Гором Видалом, Томом Вулфом и Норманом Мейлером. Внизу страницы почерком Апдайка сделаны пометки:

«о нет — держись от этого подальше», «отсюда непонятно», «ввяжешься в это — станешь участником еще одной «литературной междоусобицы».

Не знаю, видел ли Апдайк, как я забираю его мусор, но вот с его женой Мартой мы сталкивались не раз. Впрочем, она со мной тоже никогда не говорила. Как-то притормозила машину, кинула удивленный взгляд в мою стороны и поехала дальше. Зато я подружился с соседкой писателя: она в то время работала над докторской диссертацией в Гарварде, и у нас был общий друг-профессор. Я признался ей, чем занимаюсь каждую неделю. Сперва она отнеслась к моему хобби настороженно, но потом стала даже восхищаться. К слову, мусор Апдайка лежал у дороги вперемешку с соседским, но я всегда знал, как отличить нужные мешки: они были перевязаны голубыми веревочками, а все остальные — красными или желтыми.

Некоторые обвиняют меня во вторжении в частную жизнь великого писателя, но формально я не нарушал закон. Подбирать на улице то, что выбросили другие люди, абсолютно легально. Меня больше беспокоило другое. Те долгие велосипедные прогулки были частью реабилитации после лечения от алкоголизма, а тут я фактически получил новую зависимость. В какой-то момент все эти поездки стали слишком обременительными, но долго протянуть без них я уже не мог. Мой психотерапевт знал, чем я занимаюсь, и поддерживал: я даже приносил на сеансы кое-какие находки, и мы вместе их обсуждали. В конце концов, я решил: если из миллионов людей судьба выбрала именно меня, чтобы тем майским утром нечаянно встретить Апдайка, может, это и есть мое предназначение? Имею ли я право от него отказываться? У меня появилась уверенность, что я должен подбирать его вещи до тех пор, пока один из нас не умрет. Нужно было довести эту историю до конца.