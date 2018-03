←

Американский антрополог и писатель Элизабет Маршалл Томас обратилась к Апдайку с просьбой встать на ее сторону в споре с Мелвином Коннером, профессором антропологии в Университете Эмори. Коннер написал неодобрительную рецензию на книгу Томас «Старый подход. История первых людей». Писательница просила Апдайка выступить с ответной рецензией на страницах The New York Review of Books и защитить ее от нападок коллеги. Что ответил Апдайк, неизвестно, однако до этого писатель принимал участие в подобных авторских спорах с Гором Видалом, Томом Вулфом и Норманом Мейлером. Внизу страницы почерком Апдайка сделаны пометки:

«о нет — держись от этого подальше»,

«отсюда непонятно»,

«ввяжешься в это — станешь участником еще одной «литературной междоусобицы».