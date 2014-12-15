МИХАИЛ РУБИНШТЕЙН, владелец кафе «Чикенбургер»:

«Когда присоединился Крым, мы только открыли первую маленькую точку в ТЦ «Гигант». И придумали в меню крымбургер с курицей и слоганом «Приготовлен вежливыми людьми». А потом мне в голову пришла идея «путинской пиццы». Сейчас группировка стран Запада очень агрессивно себя ведет, единственный, кто несет мир, — это наша страна в лице Путина. Это очевидно. Поэтому я сел и придумал «путинскую пиццу»: на ней перчиком выложено изображение земного шара. Съешь кусочек «путинской пиццы» — и обретешь кусочек любви. В сентябре мы открыли у вокзала просторный двухэтажный ресторан. Там очень помпезно было, «Макдоналдс» нервно курил в стороне. Вот только в октябре нам пришлось закрыться: у инвестора кончились деньги из-за кризиса, он обанкротился. Кстати, лучше мою фамилию не упоминать или придумать псевдоним, потому что на данный момент мы не можем оправиться от удара, и так переживаем все».