11.03.2011, 1 день

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В Японии произошло мощное землетрясение. Несколько минут в моей токийской квартире все ходило ходуном, а вскоре газеты наводнили сотни фотографий из регионов, пострадавших от стихии по‑настоящему. Разрушенные дома, переполненные морги, лица людей в отчаянии и беспомощности. Фотографы хотели запечатлеть то, что пережила страна, день за днем они документировали ужасы, происходящие в зоне бедствия. Но помочь тем, кто страдал от отсутствия воды, электричества и топлива, они никак не могли. Я почувствовал, что фотография, на которую я потратил всю свою жизнь, оказалась бессильна перед этой катастрофой.

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04.05.2011, 54-й день

Как-то я наткнулся в твиттере на сообщение о поиске волонтеров. Они очищали и сканировали фотографии, найденные силами самообороны Японии в разрушенных домах, и возвращали их владельцам. Я связался с профессором Сибатой из женского университета Оцума, это он разместил сообщение — так я присоединился к проекту «Спасение памяти». Добровольцы тогда теснились в университетской аудитории, где работал Сибата. Первым делом у меня спросили, как оцифровать фотографии, не используя сканер, — перебои с электричеством еще продолжались. Я предложил переснимать фотографии на камеру и составил подробную инструкцию. Затем мне предложили вместе с командой волонтеров съездить в пострадавшие регионы, и я, разумеется, согласился. Кроме того, я попросил друзей и преподавателей из своего университета помочь с оборудованием: они дали камеры, штативы, отражатели и другую необходимую технику. Тогда я еще понятия не имел, чем для меня обернется это волонтерство.

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05.05.2011, 55-й день

Следующим утром мы с профессором Сибатой сели в поезд и отправились в Ямамото-тё, городок на южной окраине префектуры Мияги, практически на границе с Фукусимой. Сибата отвел меня в начальную школу, поврежденную во время цунами. Учеников там не было, здание охраняли военные. Мы прошли в спортзал, весь пол в котором был заставлен коробками с фотографиями. На сцене стояли портреты погибших, мемориальные доски и надгробия. Сибата сказал, что хотел бы оцифровать все эти снимки, я ответил, что сделаю все, что в моих силах. Из школы мы отправились в мастерскую, которая находилась на месте бывшего общежития для медсестер. Нас встретили несколько студентов и волонтеров, работавших над очисткой фотографий даже по выходным. Вскоре в Ямамото-тё стали прибывать новые волонтеры, их было так много, что местное турагентство организовало для них специальный автобусный маршрут.

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22.05.2011, 72-й день

Во время работы мы обнаружили огромное количество фотографий, поврежденных настолько, что восстановить их было уже невозможно. Мы долго спорили, пытаясь найти решение, что же с ними делать, ведь в противном случае их пришлось бы просто выбросить. Не придумав ничего конкретного, я предложил до времени складывать их в специальную «безнадежную коробку». Впоследствии именно эти фотографии легли в основу выставки Lost & Found, которую увидел весь мир.

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24.07.2011, 135-й день