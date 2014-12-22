Классическая версия «Монополии» была создана в 1933 году на основе топонимики Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси — второй после Лас-Вегаса игорной столицы США. Город переживал расцвет в эпоху сухого закона в 1920-е; этому посвящен сериал «Подпольная империя». После Второй мировой войны его захлестнули безработица и преступность. Еще один недолгий период расцвета пришелся на 1980-е и был связан с Дональдом Трампом, строившим казино и устраивавшим в них боксерские матчи, — именно здесь прошли главные поединки Майка Тайсона. Финансовый кризис и ураган «Сэнди» окончательно привели город в упадок: сейчас уровень безработицы в Атлантик-Сити один из самых высоких в стране.

Пасифик-авеню — один из самых дорогих земельных

участков в «Монополии».