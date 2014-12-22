Классическая версия «Монополии» была создана в 1933 году на основе топонимики Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси — второй после Лас-Вегаса игорной столицы США. Город переживал расцвет в эпоху сухого закона в 1920-е; этому посвящен сериал «Подпольная империя». После Второй мировой войны его захлестнули безработица и преступность. Еще один недолгий период расцвета пришелся на 1980-е и был связан с Дональдом Трампом, строившим казино и устраивавшим в них боксерские матчи, — именно здесь прошли главные поединки Майка Тайсона. Финансовый кризис и ураган «Сэнди» окончательно привели город в упадок: сейчас уровень безработицы в Атлантик-Сити один из самых высоких в стране.
Пасифик-авеню — один из самых дорогих земельных
участков в «Монополии».
Хотя Медитерранеан-авеню находится неподалеку от помпезной набережной с казино и отелями, цены на недвижимость здесь одни из самых низких в городе.
Казино, отель и стоянка для яхт Golden Nugget были построены сетью Hilton Hotels на Вирджиния-авеню. Позже у владельцев отозвали лицензию, и казино выкупил Дональд Трамп.
На Мэдисон-авеню расположен 14-этажный отель Madison, построенный в 1929 году и закрывшийся в 2006-м. В минувшем январе он заработал вновь.
Тюрьма в городе Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, на самом деле находится в нескольких километрах от Атлантик-Сити.
Дом в Марвен Гарденс — пригороде Атлантик-Сити, название которого изменено в игре на Марвин Гарденс. В 1995 году производитель игры компания Parker Brothers извинилась перед местными жителями за эту ошибку.
Вид на Trump Taj Mahal из отеля на Стэйтс-авеню. На открытии казино выступал Майкл Джексон, а через месяц японский бизнесмен проиграл там за вечер 10 миллионов, что нашло отражение в фильме Мартина Скорсезе «Казино».
Пасифик-авеню известна в первую очередь расположенным на ней казино Trump Taj Mahal, открытом в 1990 году. В сентябре 2014-го казино признали банкротом, но после протестов трех тысяч сотрудников оно продолжило работу.
Чтобы остановиться на Медитерранеан-авеню, в игре нужно 2 доллара, но сейчас бездомные забираются в пустующие дома и ночуют бесплатно.
На Балтик-авеню, одном из двух самых дешевых участков в игре «Монополия», расположен отель Convention Center, много лет принимавший конкурс «Мисс Америка».
Туман на Норт-Каролина-авеню.
Атлантик-авеню — одно из самых популярных владений среди игроков «Монополии». Во время урагана «Сэнди» в 2012 году этот район пострадал сильнее остальных.