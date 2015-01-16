МИГЕЛЬ ЭНДЖЕЛ ПАРЕДЕС
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
17 сентября 2000 года
ДАТА КАЗНИ:
28 октября 2014 года
ВОЗРАСТ:
32 года
ОБВИНЕНИЕ:
вместе с двумя сообщниками застрелил троих человек и сжег их трупы.
Я хочу сказать семье убитого: знайте, я надеюсь, что вы больше не испытываете ненависти из-за того, что я сделал. Я пришел в мир львом, а ухожу мирным, как ягненок. В моей душе мир. Надеюсь, наше общество понимает, кому еще оно этим делает больно. Хочу сказать тем, кого люблю: я надеюсь, мои жертвы смогли простить меня в своем сердце. Сам я всех простил и люблю всех. Молитесь за мою душу, я прощаю себя. Я люблю вас и буду ждать вас там. Брат, позаботься о моей семье. Позаботьтесь о моей любимой девочке, о маме, сыночках и всех, кого я люблю. Брат Уэйн и брат Джо, спасибо вам! Хорхе, не думай, что Луис совсем пропащий, я буду за вами следить. Спасибо вам за все! Господь, отец небесный, вверяю тебе свою душу, не оставь заботой и попечением тех, кого я покидаю. Надзиратель, я готов. Господи, прими мою душу. Простите меня, я всех вас люблю, я всегда буду с вами. Я люблю вас, люблю вас! Господи, спаситель мой, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя!
ДЖЕРРИ ЛИ ХОГ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
12 января 1979 года
ДАТА КАЗНИ:
11 марта 1998 года
ВОЗРАСТ:
47 лет
ОБВИНЕНИЕ:
изнасиловал 27-летнюю женщину, а затем связал ее восьмилетнего сына и соседей и поджег дом.
Минди, я с тобой, милая. Минди, я не знаю, зачем ты делаешь это, но я тебя все равно прощаю. Ты знаешь, что он убийца. Почему ты не на моей стороне? Он опять это сделает, Минди, тебе повезло, что ты еще жива. Передайте привет моей семье. Я их люблю. Минди, ты можешь это остановить. О’кей, я готов.
ЛИ ЭНДРЮ ТЕЙЛОР
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
1 апреля 1999 года
ДАТА КАЗНИ:
16 июня 2011 года
ВОЗРАСТ:
32 года
ОБВИНЕНИЕ:
состоявший в арийском братстве Техаса Тейлор убил чернокожего мужчину, нанеся ему множество ударов самодельным кинжалом.
Да, сэр. Дженнифер, я тебя люблю. Рик, позаботься о себе. Вы все, слышите, когда я убивал вашего родственника — это была самозащита. Тюрьма — поганое место. Их было восемь, я один. Мне жаль, что я убил его, но если бы он был святошей, он не попал бы в тюрьму. Надеюсь, вы понимаете. Детка, я люблю тебя. Надеюсь, люди поймут, как ужасно несправедливо наше правосудие. В камерах смертников сидит 300 человек, но среди них нет монстров. Техас творит несправедливость и жестокость. Нельзя убивать человека только за то, что он сам убил кого-то. Ведь все в мире меняется, да? Жизнь дает нам опыт, и люди меняются. Мама, я люблю тебя, и всех моих друзей, мы знакомы тысячу лет, и они всегда горой стояли за меня. Я готов к телепортации. Надеюсь, когда вы будете смотреть, как умирает человек, вам это не доставит удовольствия.
ДЖЕФФРИ ДЕМОНД УИЛЬЯМС
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
19 мая 1999 года
ДАТА КАЗНИ:
15 мая 2013 года
ВОЗРАСТ:
37 лет
ОБВИНЕНИЕ:
после угона автомобиля застрелил офицера полиции.
Копы, вы клоуны. Хотите, чтобы невинных детишек не убивали? Чтобы никто ваших деток не пристрелил? И если я кого-то убью, блин, хлопну кого-то, вы сразу хотите убить меня. Но Бог знает, кому что положено. Поняли, вы? Я люблю всех, кто любит меня. И не люблю всех, кто меня не любит.
ДАВИД МАРТИНЕЗ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
27 июля 1997 года
ДАТА КАЗНИ:
28 июля 2005 года
ВОЗРАСТ:
29 лет
ОБВИНЕНИЕ:
изнасиловал 24-летнюю девушку, затем задушил ее и перерезал горло.
Только небеса и зеленая трава останутся вечно. Сегодня хороший день, чтобы умереть.
БЕНКА АДАМС
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
2 сентября 2002 года
ДАТА КАЗНИ:
26 апреля 2012 года
ВОЗРАСТ:
29 лет
ОБВИНЕНИЕ:
при ограблении магазина застрелил мужчину, попытался изнасиловать двух женщин и скрылся с места преступления.
Во-первых, мама, не плачь. Нечего плакать, все мы умрем. У каждого свой срок, не страдай обо мне. Я сильный. Хочу сказать семье: старик, дети, папе очень жаль. Я люблю всех вас, я буду очень скучать. Хочу сказать жене, что люблю ее. Последние два года были лучшими в моей жизни. Дети, мама, племяшки — я вами очень горжусь. Я вас всех, всех очень люблю, правда, очень. Еще хочу сказать жертвам. Мне очень жаль, что все так получилось. Я не злодей, каким вы меня считаете. Я был просто идиотом. Я совершил кучу ошибок. Все, что случилось, было ошибкой. Я был ребенком во взрослом мире. Я налажал и теперь ничего не могу исправить. Я был слишком молод, чтобы это понять. Пожалуйста, не храните в душе боль. Вы должны найти способ избавиться от ненависти. Поверьте, когда меня убьют, это не принесет вам облегчения. Надеюсь, вы найдете исцеление. Не дайте ненависти сожрать вас, придумайте, как пережить все это. Линда, я благодарен тебе. Я в отчаянии, что все так обернулось. Мисс Шерри, спасибо вам. И еще хочу сказать пострадавшим. Я сожалею обо всем, что с вами случилось. Ничего в этом нет хорошего. Мы с вами еще встретимся. Я всех вас люблю, держите головы выше! Я пришел в мир сильным и покидаю его сильным. Надзиратель, приступайте. Я соболезную семье погибшего. Любое убийство — это плохо, убивать неправильно. Надо было по‑другому.
ДЖЕЙМИ БРЮС МАККОСКИ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
13 ноября 1991 года
ДАТА КАЗНИ:
12 ноября 2013 года
ВОЗРАСТ:
49 лет
ОБВИНЕНИЕ:
похитил 20-летнего молодого человека и его 19-летнюю невесту и отвез их в заброшенный дом, где мужчину зарезал ножом, а женщину изнасиловал.
Это время сейчас — лучшее в моей жизни. Если бы мне пришлось опять сделать это, я сделал бы все точно так же. Ангел коснулся меня своим крылом. Если бы мне пришлось опять сделать это, я сделал бы так, чтобы родители Дуайера не страдали, — потому что я знаю, что они страдают. Я знаю, это не избавит от боли, ведь у меня самого есть ребенок. Господи, я скажу сейчас ужасные слова. Я благодарю всех, кто помог мне спастись. Спасибо вам, и помните, что я вас люблю. Эйнджел, и твоя семья, и все, кто помог мне спастись. Если это убьет вашу боль, да будет так. Я люблю вас. Я готов
ДЖЕФРИ КАРЛТОН ДОТИ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
2 августа 1993 года
ДАТА КАЗНИ:
16 августа 2001 года
ВОЗРАСТ:
39 лет
ОБВИНЕНИЕ:
забил до смерти металлическим прутом 80-летнего мужчину и его жену, владельцев ювелирного магазина, после того как те отказались одолжить ему 30 долларов на наркотики.
Почти девять лет я думаю о смертной казни, о том, правильно это или нет, и не нахожу ответа. Но не думаю, что без меня мир станет лучше или безопаснее. Если вы хотели наказать меня, это надо было сделать на следующий день после того случая, а не сейчас. Сейчас вы не причините мне боли. У меня было время подготовиться, попрощаться с семьей и закончить свою жизнь так, как надо. Все началось с иглы — и иглой заканчивается. Карл, старик, ты был отличным другом. Я буду за тобой приглядывать. Когда вернешься, скажи дочке, что я люблю ее. Скажи ей, что я пришел сюда как мужчина и ухожу как мужчина. Все было круто, старина. Спасибо тебе, Шоти. Я буду с тобой всякий раз, как ты будешь принимать душ. Если ты так и уйдешь в слезах, это не будет достойно меня. Если ты не видишь покой в моих глазах, значит, ты вообще не видишь меня. Я первым тебя встречу, когда соберешься на ту сторону. Это все. Я готов, шеф.
ДЖЕЙМС ЛИ КЛАРК
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
7 июня 1993 года
ДАТА КАЗНИ:
11 апреля 2007 года
ВОЗРАСТ:
38 лет
ОБВИНЕНИЕ:
изнасиловал и убил 17-летнюю девушку.
Эээ, я не знаю, не знаю, что говорить, не знаю… Я не знал, что там кто-то есть. Привет.
БРАЙАН РОБЕРСОН
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
30 августа 1986 года
ДАТА КАЗНИ:
9 августа 2000 года
ВОЗРАСТ:
36 лет
ОБВИНЕНИЕ:
во время ограбления дома забил до смерти его владельца, 79-летнего мужчину, позже сознался в еще одном убийстве.
Я уже сказал все, что хотел, моим близким. Вы в курсе, что я вас всех люблю, и вы в курсе, где мы сейчас. Увидимся, когда попадете туда. И вот вам мое последнее слово. Всем белым расистам в Америке, которые ненавидят черных, и всем черным в Америке, которые сами себя ненавидят, вот вам слова от моего легендарного брата Мэтта Тернера: «Поцелуйте меня в черную жопу». Поехали
ЧАРЛЬЗ НИЛИ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
20 августа 1997 года
ДАТА КАЗНИ:
20 марта 2007 года
ВОЗРАСТ:
42 года
ОБВИНЕНИЕ:
во время ограбления магазина застрелил 25-летнего служащего и скрылся с места преступления, забрав 4 тысячи долларов.
В общем, я всех вас люблю. И вас, начальник тюрьмы. Вы хороший друг и хороший сыщик. Даг, спасибо, что добрался из Мичигана. Крис, Дэвид, я люблю вас. Дебра, Джеймс, я-то не плачу, вот и вы не ревите. Не переживайте за меня. Я буду с Господом, Аллахом и мамочкой. И спрошу у папки, почему он не сдал вас на свадьбе. Рэнди Грир, братишка, я буду за тобой наблюдать, так что не лезь в неприятности. Знаете, почему так долго? Они не могли найти вену. Вы же знаете, я всегда ненавидел иголки и вечно зависал в кабинете врача. Скажите парням в камере смертников, что памперс мне не понадобился. Не могу думать ни о чем другом. Все будьте сильными. Теперь вы, наконец, сможете обо всем этом забыть. Не хороните меня на тюремном кладбище. Похороните рядом с мамой. Не слева от отца, а справа от мамы. Ким Скейфер, ты злая женщина! Ты нарушила закон. А судьи и судейские тебе помогли. У тебя не было фактов. Ты же знаешь, что никого вообще не могла разглядеть на пленке! Ты из штанов выскочила, чтобы накопать что-нибудь против меня. А теперь штат меня убьет, чтобы покрыть это дело. Но я не псих, и я не страдаю. Мне жаль, что вы здесь торчите и должны через все это пройти. А я отправляюсь туда, где лучше. Мое время вышло. Теперь дайте мне подготовиться к полету. Даг, не забывай Марси.
ПАТРИК БРАЙАН НАЙТ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
27 августа 1991 года
ДАТА КАЗНИ:
26 июня 2007 года
ВОЗРАСТ:
39 лет
ОБВИНЕНИЕ:
с сообщником проник в дом своих соседей, несколько часов держал их в заложниках, а затем отвез в удаленное место и застрелил.
Да, так вот. Спасибо, Господи, что дал мне друзей и тех, кого я люблю. Господь, посмотри вниз и помоги невиновным в камерах смертников. Помоги Ли Тейлору, Бобби Хайнсу, Стиву Вудзу. Мы не все невиновны, но они — да. И еще помоги Кливу Фостеру. Мелисса, девочка моя, я тебя люблю. Вообще-то я ничего не хотел говорить, но я должен. Джек, Ирен, Дэнни, Дорин, я люблю вас, ребята. Я обещал всем рассказать анекдот. Смерть меня освободила — это самое смешное, и я это заслужил. А вот еще одна хохма: я — не Патрик Брайан Найт, а вы все равно не можете остановить казнь. Валяйте, я закончил. Давай, Господь, рассказывай. Мелисса, я люблю тебя, позаботься ради меня об этом мелком монстре.
КАРЛ ЮДЖИН ЧЕМБЕРЛЕН
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
2 августа 1991 года
ДАТА КАЗНИ:
11 июня 2008 года
ВОЗРАСТ:
37 лет
ОБВИНЕНИЕ:
изнасиловал и затем застрелил соседку по дому.
Я хочу, чтобы вы знали, все вы. Хочу всем сердцем, душой, разумом и силой. Спасибо, что вы пришли сюда почтить память Фалисс Пресктл, которую я даже не знал. Чтобы отпраздновать мою смерть. Моя гибель началась 2 августа 1991 года и продолжилась, когда я стал видеть прекрасную и невинную жизнь, которую отобрал. Мне очень, очень жаль. Я бы с радостью умер не один, а много раз, чтобы вы знали, как ужасно я сожалею об этом. Я уже говорил на интервью, сделайте мне больно, удушите меня, если хотите, я чувствовал себя так же ужасно перед этим преступлением. Простите меня! Я всегда любил жизнь. Спасибо за то, что стали ее частью. Я вас люблю. Да пребудет Господь со всеми нами. Да будет Господь к нам милосерден. Я готов. Пожалуйста, не надо никого ненавидеть, ведь…
ФРЕДДИ ЛИ УЭББ
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
8 декабря 1985 года
ДАТА КАЗНИ:
31 марта 1994 года
ВОЗРАСТ:
33 года
ОБВИНЕНИЕ:
вместе с сообщником похитил 26-летнего мужчину и его жену, работавшую в ресторане, ограбил кассу и позже убил жертву пятью выстрелами в голову.
Мир вам
ДУГЛАС АЛАН РОБЕРТС
ДАТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
18 мая 1996 года
ДАТА КАЗНИ:
20 апреля 2005 года
ВОЗРАСТ:
42 года
ОБВИНЕНИЕ:
похитил и ограбил 40-летнего мужчину, позже зарезал его и переехал тело на автомобиле.
Да, сэр. Да, шеф. Ладно уж, я и так слишком долго болтался вокруг этой лавки со сладостями. Прежде чем меня не станет, хочу сказать вам вот что. Когда я умру, заройте меня поглубже, поставьте в ногах пару колонок, надвиньте мне на голову наушники и врубите рок-н-ролл. Когда-нибудь увидимся на небесах. Вот и все, шеф.