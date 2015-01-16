ОБВИНЕНИЕ:

забил до смерти металлическим прутом 80-летнего мужчину и его жену, владельцев ювелирного магазина, после того как те отказались одолжить ему 30 долларов на наркотики.

Почти девять лет я думаю о смертной казни, о том, правильно это или нет, и не нахожу ответа. Но не думаю, что без меня мир станет лучше или безопаснее. Если вы хотели наказать меня, это надо было сделать на следующий день после того случая, а не сейчас. Сейчас вы не причините мне боли. У меня было время подготовиться, попрощаться с семьей и закончить свою жизнь так, как надо. Все началось с иглы — и иглой заканчивается. Карл, старик, ты был отличным другом. Я буду за тобой приглядывать. Когда вернешься, скажи дочке, что я люблю ее. Скажи ей, что я пришел сюда как мужчина и ухожу как мужчина. Все было круто, старина. Спасибо тебе, Шоти. Я буду с тобой всякий раз, как ты будешь принимать душ. Если ты так и уйдешь в слезах, это не будет достойно меня. Если ты не видишь покой в моих глазах, значит, ты вообще не видишь меня. Я первым тебя встречу, когда соберешься на ту сторону. Это все. Я готов, шеф.