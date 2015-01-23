«Крошечная грудь. Зато соски большие».

Кейти, 32 года

«Нормальная».

Кристина, 18 лет «Можно ходить дома и на пляже в парео без лифчика».

Маргарита, 73 года

«Похожи на деревянные башмаки».

Сандра, 47 лет

«Не пейте больше двух бокалов мартини. По одному на грудь».

Дженнифер, 45 лет

«Для моего возвраста вполне».

Ася, 51 год «Мне устраивает».

Зара, 23 года

«Всем нам нужна грудь, на которую можно прилечь, как на подушку».

Кэтрин, 31 год

«У меня ее нет».

Этель, 72 года «Что тут скажешь?"

Джем, 33 года

«Было бы здорово иметь кармашки, куда я могла бы прятать свою грудь, когда не хочется ее носить».

Клаудия, 23 года

«Я всем довольна».

Лена, 22 года

«В кино не бывает волос на груди. А у меня есть».

Джесс, 38 лет

Esquire публикует несколько рисунков, которые читатели iPad-версии журнала прислали

в редакцию в январе:

«Мы когда-то мерились грудью с подругами и у меня была самая красивая. Было приятно».

Маша, 25 лет «Никто не жаловался».

Алена, 20 лет

«Малы, но зато при виде моей попы даже геймеры игру бросают».

Ангелина, 21 год «Люблю свой минус первый за мобильность. А мужчина меня любит за талию».

Катя, 22 года