Записал Григор Атанесян.

Лекцию Питере Кивисто об истории института гражданства и его будущем в рамках совместного проекта Esquire и In Liberty «Альтернативы» можно послушать 26 января в Москве ( при поддержке DI Telegraph ), 27 января в Санкт-Петербурге ( при поддержке лофт проекта ЭТАЖИ ) и 29 января в Киеве ( при поддержке Fedoriv hub ).

Почему сейчас важно изучать институт гражданства?

Принято считать, что изучение гражданства началось с классической работы британского социолога Томаса Хэмфри Маршалла. Но это верно только отчасти. Я бы разделил феномен гражданства на три составляющие: идентичность (она же принадлежность), права и обязанности. В своей знаменитой книге «Гражданство и социальный класс» 1949 года Маршалл говорит в первую очередь о правах, прослеживая постепенное наделение жителей Британии сначала гражданскими, затем политическими и, наконец, социальными правами. Но не менее важен вопрос, кого наделяли правами гражданина, а кого нет: достаточно вспомнить, что долгое время получить эти права мешали пол или раса. А сегодня, в эпоху глобальной миграции, на первый план выходят противоречия между гражданами и чужаками.

Как будет меняться гражданство в XXI веке?

Мы, социологи, стараемся избегать разговоров о будущем — у нас достаточно хлопот c прошлым и настоящим. Вот экономистов хлебом не корми — дай что-нибудь спрогнозировать, но вспомните: ни один известный экономист не смог предсказать кризис 2008 года.

Но приведет ли глобальная миграция к появлению «гражданства мира» в той или иной форме?

Нет. Разговоры о мировом гражданстве начались еще в конце прошлого века и были тесно связаны с идеей постнационализма. А потом случились теракты 11 сентября, и стало ясно, что все эти разговоры преждевременны. В начале XXI века силу национальных государств снова надо брать в расчет. С другой стороны, не стоит забывать об ООН и других международных организациях, которые готовят почву для выхода человечества за рамки национальных государств. Распространение двойного или даже тройного гражданства также можно расценивать как шаг в эту сторону. Очевидно, что в ближайшее время самые интересные в этой сфере события будут разворачиваться вокруг гражданства Евросоюза. Сейчас европейский эксперимент зашел в кризис, но я верю и надеюсь, что у него достаточно сил, чтобы этот кризис преодолеть. Отдельная тема — уникален ли пример Европы, или подобные наднациональные образования жизнеспособны и в других регионах и могут быть созданы, например, на базе Североамериканской зоны свободной торговли или на месте бывшего Советского Союза.