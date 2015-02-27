Россия, Костромская область
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ: 30
ИЗ НИХ ДЕТЕЙ: 2
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 62 года
Бывший животноводческий колхоз, закрывшийся в 1993 году. На всю деревню двое детей, школы нет — дети в будние дни живут у знакомых в соседнем селе. Магазин работает четыре часа в неделю. Был сельский клуб, но его закрыли. Кладбище в пяти километрах от деревни, старики говорят, что лучше умирать летом — тогда можно туда добраться. Ближайший городок в сорока километрах — туда приходится ездить в больницу, аптеку и за всеми покупками, кроме еды. На зиму многие жители уезжают к родственникам в города, у кого есть к кому.
Франция, провинция Лимузен
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ: 43
ИЗ НИХ ДЕТЕЙ: 5
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 51 год
Когда-то большинство селян были фермерами — теперь либо на государственной службе, либо ездят на заработки в соседние городки. У всех есть автомобили, за исключением одного человека. Власть представляет мэр, который избирается раз в шесть лет. В деревне есть ресторан, принадлежащий муниципалитету: раз в несколько лет устраивают конкурс на управление. Нынешний управляющий приехал из Эльзаса, и его критикуют за чуждые северные приправы и высокие цены. Он в ответ говорит, что работает для туристов, а местные жители просто не в состоянии оценить высокую кухню.
Россия
Дружили с четвертого класса, жили в одном интернате, поженились сразу после школы. Хозяйство распределено так: Сергей из леса приносит грибы и ягоды, а Галина все моет и солит. Очень ждут пенсии.
В свободное от кормежки цыплят время вяжет внукам носки и вышивает крестиком динозавров. Увлекается деревенскими повестями и любовными романами. Любит мотоцикл, но дети запретили ей кататься. Один раз была за границей — в Польше. Была бригадиром в совхозе, пользуется уважением в деревне. Однофамилица супругов Травниковых.
Нина, по ее словам, «живет среди покойников»: два года назад умер сын, год назад — муж и спустя пару месяцев — дочь. Никуда никогда не ходит: «Спина очень болит, ведро еле подымешь». Читать не любит, но смотрит «Модный приговор» и никогда не пропускает «Давай поженимся».
Продавщица в магазине. На работе так много общается, что не готова ни к кому ходить в гости. Похоронила троих мужей. После каждой смерти переставляла мебель в доме, чтобы развеяться. Когда восемь лет назад умер последний муж, обратилась к Богу и с тех пор желает всем только добра. Дом Людмилы уже гниет, но она не вкладывается в ремонт, потому что собирается уехать. Держит ее только старая мать. Поскольку она одиночка, то по деревенским понятиям может смело просить помощи у любого мужчины в деревне, чем охотно пользуется.
Большая противница брака: с тех пор как ее мужа 30 лет назад забодал бык, наотрез отказывается снова выходить замуж: «Не пойду, даже если за это тысячу рублей будут платить. В день, конечно». На поминки к соседям не ходит из принципа — ей не нравится, что там все поют. В чужой дом без приглашения не заходит.
Владимир — единственный житель деревни, которого показывали по федеральному телеканалу. НТВ снимало передачу про лешего: «Три часа меня расспрашивали на камеру. Потом протянули бумажку с текстом и говорят: «А зачитай нам это, а?» Там в бумажке ни одного слова правды нет, но мне было интересно в телевизоре появиться». Валентина — единственная женщина, которая без уважительной причины (больные ноги, например) не ходит в главный пункт социализации — магазин. Семья владеет старенькой иномаркой.
Самая молодая пара в деревне. Валеру любят: «палочка-выручалочка», «спаситель», «отличный парень». Жена презрительно называет Валеру «общественником». Только у них есть маленькие дети, Ника (11 лет) и Настя (15 лет), которые учатся в соседней деревне и в течение недели живут там у знакомых. Ехать всего 12 км, но дорога в таком состоянии, что поездка занимает около часа. На выходные дети приезжают домой.
Участница самого громкого инцидента (стр. 116) за всю историю деревни, в результате которого частично оглохла. Живет на возвышении, поодаль ото всех. Односельчане зовут ее бабушкой с горы. На зиму уезжает к дочери в райцентр. Никогда не пропускает магазин; со всеми встретившимися по пути разговаривает не меньше часа.
Галина безвыездно живет в деревне с самого рождения, 16 лет как вдова. Три года назад упала с дерева, пытаясь снять с него рой пчел. После того как Галина спасла брата из горящего дома, у нее воспалился глаз. Через несколько недель операция.
Валентина выписывает 15 журналов, больше всех в деревне. Особенно ценит «Мой любимый сад», потому что «очень толстый». Украсила стену дома цветком из бутылочных пробок. Следующим летом повесит гамак. На 20 лет уезжала в Крым, вернулась в 1992 году ухаживать за матерью. Владимир занимает единственное рабочее место в деревне — в лесничестве.
Галина и Анатолий в юности поженились и уехали из деревни на целину, где оба поступили работать в милицию. Галина — инспектором по разрешительной системе, Анатолий — кадровиком. В 1988 году вернулись в деревню из Астаны проживать пенсию. Галина очень любит вязать, а Анатолий — своих кошек, Полечку и Марусеньку.
Владимир — сварщик, и Нина — каменщица, уроженка этой деревни, переехали сюда из Санкт-Петербурга три года назад после выхода на пенсию. За год до переезда сгорел 250-летний дом, самый старый в деревне, в котором Нина выросла. Владимир на его месте построил новый, в четыре раза меньше. Домоседы.
Уезжали из деревни в Крым, чтобы их дочки могли получить образование, а не идти в доярки, как тогда было принято в их деревне. Дочки получили образование и вышли замуж за военных. Выполнив свою миссию, Зинаида и Борис в начале 1990-х вернулись домой.
Живет в деревне всю жизнь безвыездно (за исключением семи лет в армии). Пятый год один, с тех пор как умерла жена. В соседней деревне есть женщина, которая ему по душе, но они уже несколько лет не могут договориться, кто к кому переедет. Был председателем колхоза; с его одобрения была снесена часовня. Отдает сыновьям часть своей пенсии. «Спешу к своей бабушке, местечко приготовлено уже». Отец ему велел дожить до 87 лет.
Временные сожители, однофамильцы. Саша из деревни, но всю жизнь проработал за полярным кругом. Есть жена в Подмосковье, к ней он уезжает на зиму. Люба — вдова. Ее муж, лесничий, был зверски убит: «Его облили бензином, подожгли и в канаву выкинули. До сих пор неизвестно, кто. Наверно, по работе: он лес рубить никому не давал». На зиму Люба уезжает к дочери. Подрабатывает у дочери в газете натурщицей: «Кому надо бабусю, так я. Надо упасть, как будто поскользнулась — я повалюсь. Я ж артистка». Раньше отвечала за организацию праздников в клубе.
Все делают вместе: копают картошку, ходят на сенокос. В сентябре отметили юбилей Владимира и вздохнули с облегчением — он получает пенсию. До этого перебивались с большим трудом: работы в деревне нет, а от подработок Владимиру приходилось отказываться из-за сломанной ноги.
Осиротела в шесть лет. Воспитывалась у раскулаченной бабушки. Пошла на работу в девять лет, 2,5 класса образования. Мать восьмерых детей. Уверена, что была лучшей дояркой в деревне. Надеется опубликовать свою биографию в «Колхозной правде». Из-за больных ног в свет не выходит, исключение делает только на 9 Мая.
Живут на окраине деревни. С односельчанами общаются только в Новый год и на поминках. Евгений занимается охотой и рыбалкой, Галина «пиликает» на гармони. По молодости она думала переехать в Петербург, но не смогла отказаться от повышения на работе: с доярки до бригадира-учетчика. Осталась и тогда же внезапно влюбилась в Евгения: «Ему выпить захотелось, а у меня была чекушка — и все, и поженились в 1989 году». Евгений ездит на подработки в Москву.
Обелиск с именами погибших в Великой Отечественной войне.
Закрыт 10 лет назад. До того жители деревни постоянно тут собирались.
Работает в среду и воскресенье с 10 до 12.
Cоциальная жизнь
Вся деревня собирается вместе один раз в год — 9 Мая, у обелиска погибшим односельчанам. В обычное время люди встречаются только в магазине, работающем по средам и воскресеньям с 10 до 12. Мужчины ходят вместе на рыбалку. Некоторые жители ездят праздновать День пожилого человека в соседнюю деревню. Валентина Кузнецова рассказывает про последний выезд: «Танцевали, пели под живую музыку «Разреши мне погулять», «Напилася я пьяна», «Виновата ли я». Гуляли хорошо — до трех часов дня». Зимой дорожки в снегу прокапывают только к родственникам и друзьям.
В Клубе третьего возраста в первую среду каждого месяца собираются все, кому за шестьдесят. Пожилые люди съезжаются со всех окрестных деревень поиграть в домино и выпить шампанского. Два раза в год в деревне проводят лото: участвуют все, у кого есть деньги на билет. Пять жителей деревни регулярно ходят охотиться. Франсис Мартини, который служит вице-президентом клуба, говорит, что эта работа не оставляет ему времени ни на какое другое общение. В его обязанности входит напомнить охотникам, чтобы они обязательно надели яркую одежду, проверили оружие и не стреляли в собак.
Cоциальная жизнь
Одиночество
Жена Валерия Лебедева, Светлана, — самая молодая женщина в деревне. Ее дети учатся в школе и возвращаются домой только на выходные, а с односельчанами отношения не складываются: «Меня считают странной потому, что я не похожа на остальных. Я не понимаю их ужасных заморочек головных. В магазин подхожу к закрытию, чтобы не слушать сплетни. Мне их проблемы неинтересны — своих куча. А Валера раздражает меня своим неуважением к женщинам. Женщина должна посуду мыть, прибираться, пахать с утра до вечера. Нет такого, что моя женщина устала, я хочу, чтобы она отдохнула. Я люблю уют, почему я должна ходить только около скотины?» Свекор Светланы перестал с ней общаться, потому что ее муж — при живой жене — вынужден доить корову: «Где это видано?»
Шарль Финель приехал в деревню девять лет назад, и все это время пытался безуспешно наладить контакт с местными жителями. Его только однажды пригласили в школу выступить Сантой на Рождество. Тогда он разочаровался в людях: считает теперь, что они отсталые. «У меня дверь всегда открыта, — говорит Финель, — только никто не заходит». Он попытался стать корреспондентом газеты Montagne, которая выходит в городе Тюлле, но тоже без всякого успеха. «Я писал им хорошие статьи про лесные пожары, и про наш праздник хлеба, и еще много чего. Только сколько бы я ни писал, мне ни разу не ответили. Ни на одно письмо. Я устал от такого отношения. Я им посылаю хороший материал, а они меня игнорируют. Я больше не буду им ничего писать. У меня от этого портится здоровье».
Одиночество
Франция
1. Сильви Перье, 42 года
Работает на заводе, где делает конфеты «Пьер Гурман». Ни с кем в деревне не общается, не всех даже узнает в лицо: «Я еще не со всеми успела познакомиться, я здесь всего пять лет живу».
2. Мадам Доллиак, 70−80 лет
Тетя Сильви Перье и Жан-Клода Монса. Болеет.
Старожил, помнит время, когда в деревне было сто жителей, по пять человек каждом доме. В те времена восемь коров могли прокормить целую семью (теперь — не меньше 60). Овдовела 16 лет назад: муж ехал на велосипеде, и его сбила машина. Занимается йогой, информатикой, танцами. Любит путешествовать, один раз была за границей — в Канаде.
Повар в коллеже в соседнем городке. В молодости работал в Париже, но когда умерла его бабушка, он унаследовал дом, принадлежавший его семье с 1780 года. Тогда он решил вернуться.
10 лет назад бросил жену и переехал сюда. Владелец антикварной лавки. Два раза безуспешно участвовал в конкурсе на шеф-повара ресторана. «Я знаю все нормы гигиены, я умею готовить, я милый, но меня не взяли. Это только потому, что я не отсюда. По той же причине меня не выбрали мэром, хотя я баллотировался».
Пара в гражданском браке. Год назад выиграли конкурс на управление местным рестораном «У озера», в нем и живут. Приехали из Эльзаса. Односельчане жалуются, что в ресторане используют непривычные специи, задирают цены, а Жеральд недружелюбен. Ему все равно — он работает для туристов: «Может, я похож на медведя, но я умею готовить, и у меня вообще-то два диплома».
Стефани работает в городке Тюлль (40 км от деревни), в реабилитационном центре, Жульен — фермер. Познакомились в лицее. Оба любят футбол. Из-за разных графиков работы видятся мало. Сын Тимэо (3 года).
Лесничий на пенсии, два года назад овдовел. Не общается ни с кем, кроме своей собачки Мику, с которой каждый день ездит на автопрогулки. Четыре месяца назад они попали в аварию, и Мику с тех пор садится в машину без особой охоты, но выбора у него нет, поскольку у Лажарижа слишком болит спина для пеших прогулок.
Гражданские супруги. Самюэль приезжий; строит и сдает в аренду деревянные беседки, Сандрин — художница и официантка. Познакомились четыре года назад на ежегодном празднике дерева. Двое детей Сандрин от первого брака, 15 и 8 лет, половину времени проводят с отцом, за пределами деревни.
Мишель и Бруно с 1986 года работают в магазине, который принадлежит коммуне, живут на втором этаже того же дома. Мишель стоит за прилавком, а Бруно развозит продукты пожилым людям, проезжая за день по 100 км. Единственный выходной — вторая половина воскресенья: «В это время мы обычно бухаем, чтобы не думать о понедельнике».
Переехал в деревню меньше года назад, но никого еще как следует не узнал: «Знакомятся обычно летом, а я тогда лежал в больнице». Давно на пенсии: 15 лет назад у него случился инсульт, всю левую часть тела парализовало. Надеется попасть на ближайшее лото в Зал праздников и все-таки завести знакомства.
Не работает из-за депрессии, живет на пенсию по инвалидности. У Брижит пятеро детей, но все разъехались. В доме — четыре кошки, собака, две курицы и красные рыбки. В деревне знают, что в дни, когда депрессия обостряется, Брижит лучше не трогать.
Жильбер работает на заводе по переработке мусора и редко выходит в свет. Вивьен — деревенская уборщица и хранительница ключей от закрытой церкви. Именно она приносит в дом все новости, потому что убирает после всех крупных вечеринок и знает, у кого что происходит. Ее хобби — ухаживать за садом, Жильбер предпочитает возиться со своими тремя поросятами. Внучка Лора (13 лет) собирается стать парикмахером и пока что тренируется на Вивьен. Мать пытается по суду забрать ее у бабушки, чтобы поместить в детский дом.
Фермеры, крупнейшие землевладельцы деревни — 60 га. Живут втроем в доме, который предки Жереми построили в 1817 году. Франсис снимает квартиру в соседнем доме, но практически все свое время проводит у родителей. Бернадетт и Жереми за 40 лет были в отпуске 16 дней, теперь на пенсии. Холостяк Франсис взял все дела на себя.
22, 23. Мсье и мадам Рок, около 1924 года рождения
В молодости мсье Рок помогал участникам Сопротивления, которые жили в соседнем лесу, ходил к ним с водой и едой. Единственная семья в деревне, у которой нет машины: у мсье Рока всю жизнь были серьезные проблемы с алкоголем, и он так и не смог накопить на автомобиль. К ним регулярно приезжает социальный работник.
В молодости работала почтальоном в Лионе и Тулузе, бросила работу из-за депрессии и стала получать пенсию по инвалидности. Приехала в деревню, потому что узнала, что здесь сдают социальное жилье: старые сараи перестраивают в дома. Ее 16-летняя дочь Флора была отослана в интернат после того, как бывший любовник Мари-Клод, Иван, попытался соблазнить девушку и подарил ей вибратор.
Осела в деревне два года назад, после семи лет путешествий по Франции. Два месяца сидит без работы, ищет место администратора в ресторане. Организует летний фестиваль «Орущие глотки» и апрельскую вечеринку транса.
Катрин работает в скорой помощи. Жан — мэр деревни. Каждое утро он бежит на ферму, которую пару лет назад купил в кредит, и кормит 60 коров, после чего спешит в мэрию на деловые встречи. Вечером снова возвращается к коровам. Пишет стихи, рифмуя розы с неврозами. У них есть сын Тома (13 лет).
Шарль всю жизнь работал медицинским чиновником, Доминик училась на секретаршу, но никогда не работала. Приехали в деревню 9 лет назад. Шарль пробовал наладить контакт с соседями, но не вышло — только один раз его пригласили выступить Сантой на праздновании Рождества в местной школе. Он разочаровался в своих односельчанах: отсталые. Доминик ведет книжный кружок (выписывает книги из городской библиотеки).
Жан-Пьер работал учителем в школе, а затем 13 лет был мэром деревни. Вышел на пенсию, но до сих пор пользуется всеобщим уважением. Дани всю жизнь проработала секретаршей в мэрии, сейчас возглавляет Клуб третьего возраста. Три месяца в году отдыхают в своем летнем доме на юге Франции.
Она работает на мясокомбинате, он — электрик. Живут на окраине деревни, выбирали самый изолированный дом. Вместе ходят на охоту каждые выходные, а потом навещают пожилую мать Жан-Клода в соседней деревне. Жан-Клод любит охотиться на лису, а Жанин — на голубя. Голубя запекают в духовке.
Всю жизнь проработала помощницей воспитательницы в детском саду. Когда-то Мари-Жо была женой самого крупного землевладельца в деревне. В 1985 году ее муж разорился, сбежал в Румынию и женился на молодой девушке, оставив долги Мари-Жо. Чтобы расплатиться, ей пришлось раздать всю землю.
Сесиль уже два года работает поваром в школьной столовой и присматривает за детьми на продленке. До этого семь лет сидела без работы. Поговаривают, что она смогла устроиться в школу только потому, что работала бебиситтером в доме мэра (на каждое рабочее место здесь большой конкурс). Хюг работает неподалеку от деревни на заводе, который производит шоколадный мусс. На выборах мэра в 2014 году Хюг будет голосовать за того кандидата, который пообещает провести в деревню беспроводной интернет. Двое детей: дочь Мэлиг (18 лет) и сын Лиам (11 лет).
Рене всю жизнь проработал на визовом контроле в аэропорту Шарль-де-Голль, Мари — там же, в книжном магазине. Приехали в деревню в отпуск, понравилось — семь лет назад решили переехать. Теперь не могут найти общий язык с местными жителями. Мари и Рене все время предлагают реформы, но им каждый раз отвечают: «Оставьте все как есть».
Раз в месяц тут собираются пожилые люди.
Обычно закрыта.
Тут несколько раз в год проходят лотереи и фестивали.
Любовь
Вдова Любовь Гусева недавно переехала к своему однофамильцу Александру, у которого в Подмосковье есть жена. Она уверяет, что они просто друзья, а живут вместе только потому, что у него работает печка, но все в деревне уверены, что это не так. По этой причине Любовь приходит в магазин к закрытию — она главная тема для обсуждения. Подружились они три года назад на похоронах. У Саши жена в Подмосковье, но она старая, что его оправдывает в глазах мужчин.
Официантка Сандрин утверждает, что дом, в котором якобы живет Анри Бельмон, — это только прикрытие. На самом деле они уже много лет живут с соседом Франсисом Пистури как полноценная пара. Устраивают друг другу сцены ревности, но открыто заявить о своих отношениях не могут. «Их родственники — крестьяне, они не поймут, — говорит Сандрин. — Анри и Франсису тяжело выйти из шкафа». В исполнении Анри история звучит так: они с Франсисом вместе ужинают. «Говорю я — как прошел мой день, какие новости, он молча слушает. Мы с ним, кстати, одновременно своих жен бросили. Еще он разрешил мне жить в его поросятнике. Мы там сделали небольшой ремонт и мебель поставили».
Любовь
Религия
До ближайшей церкви 12 км по плохой дороге. Туда никто не ходит, только посылают за священником, раньше на свадьбы, теперь чаще — на похороны. В деревне утверждают, что священник приехал из Москвы и раньше был участником известной рок-группы. Ни его имени, ни названия группы никто не помнит, потому что видят его только на поминках, когда выпьют, и сразу забывают, что он рассказывает.
Последний священник уехал из деревни в 1950 году. С 1953 года в церкви установили электронный колокол. Церковь постоянно закрыта на ключ, который хранится у сельской уборщицы. Открывают ее раз в один-два месяца на мессу. В церковь ходят на похороны и Рождество.
Религия
Социальная
помощь
Единственный источник живых денег в деревне — пенсии стариков. Кроме того, год назад Александр Гусев ездил в Кострому и выбил для своей мамы-фронтовика пособие в один миллион рублей для того, чтобы строить дом. Построить не успел: мама умерла на 95-м году жизни.
Предыдущий мэр спонсировал строительство «социального жилья», чтобы в деревню ехали люди. Две женщины получают пособие по депрессии, один человек — по инсульту, к пожилым людям ездят социальные работники, привозят продукты и помогают. Все, кому за 60, получают пенсии.
Социальная
помощь
Россия
Ревность
По словам Гусевой, когда она была молода, односельчанин Владимир Лебедев грозился убить ее мужа. «Вовка моего мужа чуть не застрелил из-за меня 40 лет назад. Сейчас я думаю: меня могли так любить, с такой страстью!»
Брижит Божэ рассказывает, что одно время много общалась с Вивьен Карла, но потом поссорилась. «Вивьен постоянно брала мою технику, возвращала ее сломанной, — говорит она. — Один раз пришла за хлебопечкой, и я сказала: «Давай проверим, работает она или нет, чтобы ты потом не говорила, что она уже была сломана». Она обиделась и ушла. И на мои цветы хлорки вылила». Вивьен говорит, что Брижит очень мила, но «ее было слишком много в нашем доме. Все время приходила, брала из шкафчика, что хочет. Как-то я у нее попросила машинку для изготовления консервов, и она вызвала полицейских, чтобы они забрали ее обратно». Сплетники, однако, уверены, что причина ссоры в другом: просто однажды Вивьен узнала, что ее муж приударяет за соседкой.
Ревность
Занятость
На всю деревню одно рабочее место — в лесничестве. Его занимает Владимир Кузнецов. Пожилые люди живут на пенсию, а «молодые» оказывают услуги, исключительно платные. Владимир Молоствов и Валерий Лебедев вскапывают огороды старикам. Кроме того, Молоствов возит жителей села в райцентр на единственной в деревне машине и собирает и сдает на лом все, что плохо лежит. Большинство односельчан считают его хапугой, но некоторые уважают за то, что приносит деньги в дом и заботится о жене.
У одного жителя есть небольшая антикварная лавка в соседнем городе, несколько людей ездят работать на окрестные предприятия. Другие на пенсии, либо работают в школе, магазине, ресторане и мэрии.
Занятость
Инцидент
50 лет назад пастух Быстров поссорился с пастухом Щербаковым. Причину ссоры уже никто не помнит. То ли поспорили, кто из них лучший пастух, то ли Быстров был влюблен в двоюродную сестру Щербакова — Юзеффу. Быстров гонялся за Щербаковым по всей деревне, пока не настиг его у дома. Он выстрелил издали, но попал в ухо Юзеффе, которая стояла рядом. Увидев, что наделал, пастух Быстров скрылся в лесу и там застрелился. Юзеффу удалось спасти, но она частично оглохла.
Самое громкое событие в жизни деревни — грязные выборы мэра в 2008 году. Накал страстей дошел до того, что кто-то — до сих пор неизвестно кто — выпустил ночью всех коров из загонов, и утром главная улица была завалена навозом. Выиграл выборы нынешний мэр Жан Пистури, выставивший свою кандидатуру против собственного брата. С тех пор они не разговаривают.
Инцидент
Франция
Старейшина
Патриарх деревни Борис Лебедев, бывший председатель совхоза, 86 лет. Лебедев помнит, как отбирали коров во времена коллективизации и жгли дома кулаков. Коллективизацию он одобрял. Самым лучшим годом в истории деревни Борис считает 1938-й: «Было много мужиков». Председателем Лебедев был крутым: ежедневно вывешивал на сельсовете показатели надоев для каждой доярки. Пятый год живет один, с тех пор как умерла жена. Убежденный коммунист и атеист, снес деревенскую часовню. Часть своей пенсии Борис отдает сыновьям.
Жан-Пьер Бриж проработал учителем в школе 28 лет, где учил многих своих односельчан, потом 13 лет был мэром деревни. Считался начальником строгим, но уважаемым. В период его правления для привлечения новых жителей в деревне было построено много социального жилья. «Раньше мэра все боялись, ничего не делали без его ведома, даже скот не могли купить. Теперь этого нет», — говорит Мари-Жо Монфро. Бриж с ностальгией вспоминает времена, когда каждый вечер после ужина жители деревни зажигали фонари и ходили друг к другу в гости. С появлением телевизора традиция сошла на нет. «Раньше была здесь и ненависть, и любовь, а сейчас все притупилось, и осталась только вежливость».
Старейшина
Демонстративное потребление
У Нины Хмыренковой сгорел 250-летний дом, который был в деревне самым старым. После этого Владимир на его месте построил новый дом, в четыре раза меньше. Соседи критикуют Хмыренковых за установку в доме городского унитаза поперек деревенских устоев.
Анри Бельмон сперва проиграл конкурс на управление рестораном, а затем выборы мэра. Чтобы продемонстрировать односельчанам свое превосходство, он запарковал перед своим домом все три своих мерседеса — правда, «никому не сказал, что они сломанные».
Демонстративное потребление
Помощь
Главная помощь — довезти кого-нибудь из односельчан до райцентра, принести еды (мужчине) или починить что-нибудь сломанное (одинокой женщине). Пожилым родственникам принято стирать вещи и приносить продукты из магазина. За транспорт до города и вскопку огородов принято платить даже родственникам, потому что денег в деревне ни у кого почти нет.
Обычная помощь в деревне — это довезти до города, принести еды, одолжить нужный в хозяйстве предмет и присмотреть за детьми (покормить скотину), когда хозяину надо уехать. За помощь не принято предлагать деньги.