1. Сильви Перье, 42 года Работает на заводе, где делает конфеты «Пьер Гурман». Ни с кем в деревне не общается, не всех даже узнает в лицо: «Я еще не со всеми успела познакомиться, я здесь всего пять лет живу».

2. Мадам Доллиак, 70−80 лет Тетя Сильви Перье и Жан-Клода Монса. Болеет.

3. Рэймон Гремье, 63 года Старожил, помнит время, когда в деревне было сто жителей, по пять человек каждом доме. В те времена восемь коров могли прокормить целую семью (теперь — не меньше 60). Овдовела 16 лет назад: муж ехал на велосипеде, и его сбила машина. Занимается йогой, информатикой, танцами. Любит путешествовать, один раз была за границей — в Канаде.

4. Франсис Пистури, 44 года Повар в коллеже в соседнем городке. В молодости работал в Париже, но когда умерла его бабушка, он унаследовал дом, принадлежавший его семье с 1780 года. Тогда он решил вернуться.

5. Анри Бельмон, 52 года 10 лет назад бросил жену и переехал сюда. Владелец антикварной лавки. Два раза безуспешно участвовал в конкурсе на шеф-повара ресторана. «Я знаю все нормы гигиены, я умею готовить, я милый, но меня не взяли. Это только потому, что я не отсюда. По той же причине меня не выбрали мэром, хотя я баллотировался».

6. Жеральд Вальтер, 48 лет 7. Джоанна Троппе, 48 лет Пара в гражданском браке. Год назад выиграли конкурс на управление местным рестораном «У озера», в нем и живут. Приехали из Эльзаса. Односельчане жалуются, что в ресторане используют непривычные специи, задирают цены, а Жеральд недружелюбен. Ему все равно — он работает для туристов: «Может, я похож на медведя, но я умею готовить, и у меня вообще-то два диплома».

8. Жульен Битарель, 28 лет 9. Стефани Битарель, 26 лет Стефани работает в городке Тюлль (40 км от деревни), в реабилитационном центре, Жульен — фермер. Познакомились в лицее. Оба любят футбол. Из-за разных графиков работы видятся мало. Сын Тимэо (3 года).

10. Жан-Мари Лажариж, 76 лет Лесничий на пенсии, два года назад овдовел. Не общается ни с кем, кроме своей собачки Мику, с которой каждый день ездит на автопрогулки. Четыре месяца назад они попали в аварию, и Мику с тех пор садится в машину без особой охоты, но выбора у него нет, поскольку у Лажарижа слишком болит спина для пеших прогулок.

11. Самюэль Трикард, 36 лет 12. Сандрин Пуле, 47 лет Гражданские супруги. Самюэль приезжий; строит и сдает в аренду деревянные беседки, Сандрин — художница и официантка. Познакомились четыре года назад на ежегодном празднике дерева. Двое детей Сандрин от первого брака, 15 и 8 лет, половину времени проводят с отцом, за пределами деревни.

13. Бруно Анузьяк, 62 года 14. Мишель Анузьяк, 60 лет Мишель и Бруно с 1986 года работают в магазине, который принадлежит коммуне, живут на втором этаже того же дома. Мишель стоит за прилавком, а Бруно развозит продукты пожилым людям, проезжая за день по 100 км. Единственный выходной — вторая половина воскресенья: «В это время мы обычно бухаем, чтобы не думать о понедельнике».

15. Эммануэль Персье, 52 года Переехал в деревню меньше года назад, но никого еще как следует не узнал: «Знакомятся обычно летом, а я тогда лежал в больнице». Давно на пенсии: 15 лет назад у него случился инсульт, всю левую часть тела парализовало. Надеется попасть на ближайшее лото в Зал праздников и все-таки завести знакомства.

16. Брижит Божэ, 57 лет Не работает из-за депрессии, живет на пенсию по инвалидности. У Брижит пятеро детей, но все разъехались. В доме — четыре кошки, собака, две курицы и красные рыбки. В деревне знают, что в дни, когда депрессия обостряется, Брижит лучше не трогать.

17. Жильбер Карла, 58 лет 18. Вивьен Карла, 53 года Жильбер работает на заводе по переработке мусора и редко выходит в свет. Вивьен — деревенская уборщица и хранительница ключей от закрытой церкви. Именно она приносит в дом все новости, потому что убирает после всех крупных вечеринок и знает, у кого что происходит. Ее хобби — ухаживать за садом, Жильбер предпочитает возиться со своими тремя поросятами. Внучка Лора (13 лет) собирается стать парикмахером и пока что тренируется на Вивьен. Мать пытается по суду забрать ее у бабушки, чтобы поместить в детский дом.

19. Жереми Мартини, 70 лет 20. Бернадетт Мартини, 63 года 21. Франсис, 39 лет, их сын Фермеры, крупнейшие землевладельцы деревни — 60 га. Живут втроем в доме, который предки Жереми построили в 1817 году. Франсис снимает квартиру в соседнем доме, но практически все свое время проводит у родителей. Бернадетт и Жереми за 40 лет были в отпуске 16 дней, теперь на пенсии. Холостяк Франсис взял все дела на себя.

22, 23. Мсье и мадам Рок, около 1924 года рождения В молодости мсье Рок помогал участникам Сопротивления, которые жили в соседнем лесу, ходил к ним с водой и едой. Единственная семья в деревне, у которой нет машины: у мсье Рока всю жизнь были серьезные проблемы с алкоголем, и он так и не смог накопить на автомобиль. К ним регулярно приезжает социальный работник.

24. Мари-Клод Толед, 58 лет В молодости работала почтальоном в Лионе и Тулузе, бросила работу из-за депрессии и стала получать пенсию по инвалидности. Приехала в деревню, потому что узнала, что здесь сдают социальное жилье: старые сараи перестраивают в дома. Ее 16-летняя дочь Флора была отослана в интернат после того, как бывший любовник Мари-Клод, Иван, попытался соблазнить девушку и подарил ей вибратор.

25. Кароли Вердье, 31 год Осела в деревне два года назад, после семи лет путешествий по Франции. Два месяца сидит без работы, ищет место администратора в ресторане. Организует летний фестиваль «Орущие глотки» и апрельскую вечеринку транса.

26. Жан Пистури, 48 лет 27. Катрин Пистури, 47 лет Катрин работает в скорой помощи. Жан — мэр деревни. Каждое утро он бежит на ферму, которую пару лет назад купил в кредит, и кормит 60 коров, после чего спешит в мэрию на деловые встречи. Вечером снова возвращается к коровам. Пишет стихи, рифмуя розы с неврозами. У них есть сын Тома (13 лет).

28. Шарль Финель, 78 лет 29. Доминик Финель, 73 года Шарль всю жизнь работал медицинским чиновником, Доминик училась на секретаршу, но никогда не работала. Приехали в деревню 9 лет назад. Шарль пробовал наладить контакт с соседями, но не вышло — только один раз его пригласили выступить Сантой на праздновании Рождества в местной школе. Он разочаровался в своих односельчанах: отсталые. Доминик ведет книжный кружок (выписывает книги из городской библиотеки).

30. Жан-Пьер Бриж, 68 лет 31. Дани Бриж, 67 лет Жан-Пьер работал учителем в школе, а затем 13 лет был мэром деревни. Вышел на пенсию, но до сих пор пользуется всеобщим уважением. Дани всю жизнь проработала секретаршей в мэрии, сейчас возглавляет Клуб третьего возраста. Три месяца в году отдыхают в своем летнем доме на юге Франции.

32. Жан-Клод Монс, 55 лет 33. Жанин Монс, 51 год Она работает на мясокомбинате, он — электрик. Живут на окраине деревни, выбирали самый изолированный дом. Вместе ходят на охоту каждые выходные, а потом навещают пожилую мать Жан-Клода в соседней деревне. Жан-Клод любит охотиться на лису, а Жанин — на голубя. Голубя запекают в духовке.

34. Мари-Жо Монфро, 70 лет Всю жизнь проработала помощницей воспитательницы в детском саду. Когда-то Мари-Жо была женой самого крупного землевладельца в деревне. В 1985 году ее муж разорился, сбежал в Румынию и женился на молодой девушке, оставив долги Мари-Жо. Чтобы расплатиться, ей пришлось раздать всю землю.

35. Хюг Пузон, 48 лет 36. Сесиль Мерилинг, 42 года Сесиль уже два года работает поваром в школьной столовой и присматривает за детьми на продленке. До этого семь лет сидела без работы. Поговаривают, что она смогла устроиться в школу только потому, что работала бебиситтером в доме мэра (на каждое рабочее место здесь большой конкурс). Хюг работает неподалеку от деревни на заводе, который производит шоколадный мусс. На выборах мэра в 2014 году Хюг будет голосовать за того кандидата, который пообе­щает провести в деревню беспроводной интернет. Двое детей: дочь Мэлиг (18 лет) и сын Лиам (11 лет).

37. Рене Пуле, 72 года 38. Мари Пуле, 69 лет Рене всю жизнь проработал на визовом контроле в аэропорту Шарль-де-Голль, Мари — там же, в книжном магазине. Приехали в деревню в отпуск, понравилось — семь лет назад решили переехать. Теперь не могут найти общий язык с местными жителями. Мари и Рене все время предлагают реформы, но им каждый раз отвечают: «Оставьте все как есть».

Клуб третьего возраста Раз в месяц тут собираются пожилые люди.

Церковь Обычно закрыта.