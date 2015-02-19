Фотограф Вера Комарова.

«Хочу создать хорошую семью с достойным человеком и жить в Москве».

«Софья тебя умоляю чтобы Алексей бросил пить»

«Русланчик и Дианочка вместе навсегда!»

«Хочу лего»

«Софья помоги найти высокооплачиваемую работу»

«Хочу вернуться в Москву!»

«Хочу девушку и высокую должность»

«Святая Софья! Умоляю о мире на Донбассе. Чтоб ополченцы вернулись к семьям живыми и здоровыми».

«Чтобы работа налаживалась, объектов много»

«Хочу прожить с Золотушкиным Андреем»

«Чтобы Яна приехала в Москву со следующим туром»

«Я хачу пахудеть»

«Хочу бросить курить»

«Помоги в бизнесе сыну Диме и мне спасибо!»

«Хочу жениться на марийке. Дима»

«Святая София помоги мне сдать экзамен в ГАИ»

«У меня хорошая торговля»

«Святая Софья! Помоги моей Ане раскрыть себя»

«#софушка»

«Я хочу закончить школу без 3!»

«Софья не причислена к лику святых есличо»

«Софья помоги найти хорошую высокооплачиваемую работу»

«Я Ксения Свет Воистину Владимировна прошу Св. Софья верни мне мою любовь». 11. 10. 2014.

«Света Софiя помоги мне, найти хорошую девушку такую как я хачу, пожалуста».

«Св София памаги чтобы Инна до нового года призналась мне в любви и чтобы она любила меня как я ее люблю и стала моей женой».

«Дорогая Софья! Хочу быть счастливой!!!»

«Софья помоги быть свободной семье в этой стране! И побольше удачи нашему сыну! Спасибо!»

«Хочу играть в КХЛ»

«Денег»

«Ibrahim-Ali. 16−6-2013»

«Хочу сына»

«Софушка! Пусть я и моя семья была крепкой счастливой и здоровой!»