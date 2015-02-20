Открытие

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В сентябре 2012 года профессор Гарвардской школы богословия и один из самых известных религиоведов мира Карен Л. Кинг представила манускрипт, который она назвала Евангелием от жены Иисуса. Фрагмент папируса размером 7,5 на 3,75 см содержал восемь строк, написанных на ликополитанском диалекте коптского языка. Среди них — слова «моя жена», сказанные Иисусом в отношении некоей Марии. Профессор Кинг датировала манускрипт IV веком, считая его переводом с греческого первоисточника II века. Возможный факт брака мог пролить свет на период жизни Христа с 12 до 30 лет, о котором ничего не сообщают канонические Евангелия, а также стать аргументом в спорах о женском священстве и роли женщин в церкви.

Текст

1 «не [ко] мне. Моя мать дала мне жизнь…"

2 Ученики сказали Иисусу

3 «пусть откажется. Мария недостойна…"

4 Иисус сказал, «Моя жена и 5 она может быть моим учеником и…

6 Пусть злые люди раздуваются…

7 Что до меня, то я с ней, чтобы…"

8 …изображение

Происхождение

По словам Карен Кинг, папирус еще в 2010 году передал ей на изучение анонимный коллекционер, якобы купивший его у немецкого бизнесмена Ханса-Ульриха Лаукампа. Вместе с документом тот передал сопроводительное письмо Герхарда Фехта, профессора египтологии Свободного университета Берлина, подтверждавшего подлинность папируса. К 2010 году и профессор, и сам бизнесмен уже умерли, а управляющий имуществом Лаукампа заявил, что тот никогда не интересовался древностями.

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Автор подделки сыграл на чувствах феминисток… Мне кажется, папирус неслучайно оказался именно у Кинг, специалиста по женщинам в апокрифической литературе и профессора Гарварда, главного центра гендерных исследований Библии в США.

« Автор подделки сыграл на чувствах феминисток… Мне кажется, папирус неслучайно оказался именно у Кинг, специалиста по женщинам в апокрифической литературе и профессора Гарварда, главного центра гендерных исследований Библии в США. КРИСТИАН АСКЕЛАНД

профессор университета Индиана Уэслиан

Подлинность

Вопреки скепсису большинства ученых, в 2014 году древнеепроисхождение манускрипта подтвердилось. Профессор Колумбийского университета Джеймс Ярдли, исследовавший папирус с помощью рамановской спектроскопии, пришел к выводу, что его чернила идентичны тем, что нанесены на другие папирусы V—VIII вв. еков. Сотрудники Массачусетского технологического института с помощью инфракрасной спектроскопии доказали, что в текст не вносились поздние изменения. Впрочем, исследователи по‑прежнему считают Евангелие от жены Иисуса подделкой — но не современной, а древней. В этом случае оно могло служить аргументом в богословских спорах того времени.

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Я не испытываю ни малейшего сомнения в том, что перед нами подделка, и не лучшего качества… Этот папирус — готовый сценарий для «Монти Пайтона"

« Я не испытываю ни малейшего сомнения в том, что перед нами подделка, и не лучшего качества… Этот папирус — готовый сценарий для «Монти Пайтона" ЛЕО ДЕПУЙДТ

профессор Брауновского университета

Критика