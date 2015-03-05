Сын президента Роснефти Игоря Сечина Иван, по данным СМИ, родился в 1989 году, окончил экономический факультет МГУ и начинал трудовую деятельность аналитиком в Газпромбанке. В марте 2014 года он занял должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе Роснефти. 20 января 2015-го по указу президента России 25-летний Иван Сечин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». Как пояснил Игорь Сечин, его сыну представилась возможность «проявить свой профессионализм, ответственное отношение к делу без преувеличения исторической значимости».

Валентина Сабровская 45 лет, доярка, село Благодатное, Новосибирская область Достижение: 5000 литров удоя молока в год

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Когда я узнала про свою награду, эмоции были очень захватывающие. И удивление, и слезы. К нам пришел бригадир: «Валентина, ты у меня завтра едешь в Новосибирск медаль получать». Какую медаль, почему — ничего толком не рассказали. Но я на всякий случай нарядилась: черное платье, миниатюрное такое, каблуки аккуратненькие, волосы уложила. Хотя и работаю в такой сфере, а выглядеть приятно очень люблю. Награду мне дали за то, что я за год надоила пять тысяч литров молока. Это очень хороший результат, и я долго к нему шла. Дояркой я работаю 25 лет, сначала была трехтысячницей, потом четырех- и наконец стала пятитысячницей. Конечно, у некоторых на ферме бывает и шесть тысяч удой, но обычно люди неровно работают, а у меня результат из года в год — такое постоянное лидерство у нас больше ценится. В город меня лично директор акционерного общества повез. Был очень торжественный зал, врачи, педагоги, ученые, балерина — за наградами еще 14 человек приехали. Меня сто раз спросили, кто я такая, — наверно, не верили, что я все-таки доярка. Я ведь такая миниатюрная. Зато руки у меня сильные и нервы крепкие. Быть дояркой — очень кропотливый труд. Надо поставить скотину так, чтобы она тебя слушала, чтобы к твоим рукам привыкла. Но мне повезло: я с детства скотину люблю, и она меня любит. Моя мама работала свинаркой, и я тоже все время на ферме была. После церемонии мы сфотографировались все вместе, и фотографию со своей наградой я выставила в «Одноклассники». Кто посчитал меня достойной, тот мне поставил оценки, а кто не посчитал, тот просто немного позавидовал.

Сергей Саньков 50 лет, тракторист, хутор Заосколье, Курская область Достижение: 1000 га вспаханной земли в сезон

В колхозе «Искра» я работаю тридцать лет, как с армии пришел. Пятнадцать лет водителем был, а после на трактор пересел. Раньше был советский трактор, а семь лет назад нам в колхоз пришел трактор американский. То, что я получил награду — заслуга нашего руководителя Виктора Ивановича Козлова: он старается нас поощрять, выбивает нам награды все время. Сейчас зима, и я поменьше работаю — ремонтирую технику, агрегаты чиню, готовлюсь к посевной. Но вот с апреля начнется. Буду на тракторе с семи утра и до семи вечера — тысячу гектаров вспахать надо, чтобы комбайнеры пшеницу и ячмень посеяли. Работать мне несложно, всю жизнь работа одна и та же. Сын у меня в город уехал, а жена дояркой работает, тоже в колхозе. Она такой награды не получала, но руководитель и для нее какие-то премии выбивал. И хотя с моей награды денег не дают, она все равно намного почетнее.

Владимир Козлов 61 год, мастер по ремонту энергооборудования огнеупорного цеха, Новолипецкий Металлургический Комбинат, Липецк Достижение: 40 лет на производстве

На комбинате я с 1974 года. Окончил техникум и сразу сюда. Сначала устроился в газовый цех, работал аппаратчиком на газоочистке. Через полгода меня в армию забрали, но я отслужил свое и на комбинат вернулся. Еще поступил в Липецкий политехнический институт — я очень хотел в огнеупорный цех, а для этого нужно было дополнительное образование. В моем цеху мы производим известь, которая необходима для выведения шлаков из металла, чтобы он был более качественным и чистым. Я сам отвечаю за ремонт энергетического оборудования — это и газопроводы, и сосуды, работающие под давлением, и насосы, и вентиляторы. На моем комбинате мы производим только высококачественную сталь, и я способствую ее получению. Каждый день я встаю в 5 утра, а на работу прихожу к 7 — за полчаса до начала смены. За эти полчаса я принимаю все важные решения: где что сломано, как будем ремонтировать. Так что когда к 7:30 приходят рабочие, я могу уже всех распределить на день. Награду мне вручал премьер-министр Медведев. Очень симпатичный человек, я бы даже сказал обаятельный. Он мне руку жал. На вручении были еще мэр наш, хозяин комбината и все руководство — так что обстановка была очень торжественная. Меня удостоили чести, чтобы я сказал слово: поблагодарил Медведева. Сказал ему спасибо, что он приехал именно к нам, все-таки комбинатов в России много. Жалко, что две минуты только дали. А потом наш губернатор Королев возил Медведева по области, показывал достижения, но это они уже вдвоем, нас туда не брали. А я после награждения пошел домой и еще раз пересмотрел церемонию по телевизору — в новостях показывали.

Виктор Боярский 64 года, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург Достижение: 6500 км пути в Антарктике

Документы на эту награду подали мои коллеги — хотели сделать приятное. Основной заслугой числилась экспедиция 1989−90 годов «Трансантарктика». Тогда по свежим следам я никаких наград не получил — не до того было: сначала перестройка, а потом все забыли. А экспедиция хорошая была. Нас было шесть замечательных человек из шести стран и еще шесть не менее замечательных собак. Собаки тащили нарты, мы шли рядом и удивлялись, как они могут так долго тащить такие нарты тяжелые. То, что мы тогда сделали, ни до, ни после никому не удалось: за 221 день мы прошли 6500 километров — это самый протяженный маршрут, который может быть в Антарктике. Вообще я, кажется, пересек все, что можно пересечь на свете: и Гренландию, и Северный Ледовитый океан, и на Северном полюсе еще 60 раз побывал. Ничего из полярных областей не осталось. А когда все пересек, взялся за сохранение нашего уникального Музея Арктики и Антарктики, и считаю это своей главной заслугой. Путешествовать по Северу — отличная работа, никогда бы не променял на джунгли. Нет комаров и всяких гадов, и не потеешь, и очень много чистой воды. Но если кто-то будет говорить вам, что любит холод, сильно такому человек верить не надо. Так говорят люди, которые настоящего холода не испытывали. Настоящий холод утомляет невероятно. Как говорится, полярник не боится ничего, кроме голода, холода и работы. А все остальное полярнику по плечу.

Эмилия Воробьева 80 лет, палеонтолог, академик РАН, заве­ду­ющая Лабо­ра­то­рией проблем эво­лю­цион­ной морфо­логии Инсти­тута проблем эко­логии и эво­люции РАН, Москва Достижение: 350 научных публикаций