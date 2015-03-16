Долой косность и формализм! Даешь новаторские идеи каждый день!

Весь народ должен испытывать чувство горячей национальной гордости, вести достойный, качественный образ жизни!

Настойчиво овладевайте знаниями! Больше читаем — страна процветает, меньше читаем — не даем ей идти вперед!

Решительно отринем грязные идейки о так называемых «правах человека», изобретенные американскими империалистами и их клевретами для подрыва авторитета нашей великой страны!

Наша идеология — это мощный удар по врагу! Ведите огонь плотно и беспрерывно, и пусть каждый залп попадает в цель!

Неуклонно боритесь с пережитками злоупотребления властью и бюрократии!

Обеспечим твердую приверженность ключевым принципам нашей внешней политики — независимости, миру и дружбе!

Товарищи служащие правоохранительных органов! Помните: вы — яростные тигры для враждебных и колеблющихся элементов и верные, преданные слуги народа!

Всегда живи так, как учили тебя в армии!

Будем неуклонно стремиться к модернизации и укреплению научной базы отечественной метеорологии, всемерно повышая качество прогнозов погоды!

Шахтеры! Наращивая угледобычу, вы способствуете неуклонному повышению производства электричества и превращению нашей страны в лидера мировой экономики!

Экономика есть рост производства плюс патриотизм.

Долой низкопоклонство перед импортными товарами! Обеспечим всенародную поддержку отечественных производителей сырья, материалов и оборудования!

Всемерно повышайте бдительность! Поддерживайте революционную дисциплину и порядок, тщательно охраняйте партийную, государственную и военную тайну!

Экономьте каждый киловатт электричества, каждую каплю воды и нефтепродуктов, каждый грамм угля и цемента!

Пусть во всех уголках страны громче раздается песня «Наш народ — самый счастливый на планете!»