Иллюстратор Егор Постный
Перевод Екатерины Милицкой

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
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Долой косность и формализм! Даешь новаторские идеи каждый день!

Весь народ должен испытывать чувство горячей национальной гордости, вести достойный, качественный образ жизни!

Настойчиво овладевайте знаниями! Больше читаем — страна процветает, меньше читаем — не даем ей идти вперед!

Решительно отринем грязные идейки о так называемых «правах человека», изобретенные американскими империалистами и их клевретами для подрыва авторитета нашей великой страны!

Наша идеология — это мощный удар по врагу! Ведите огонь плотно и беспрерывно, и пусть каждый залп попадает в цель!

Неуклонно боритесь с пережитками злоупотребления властью и бюрократии!

Обеспечим твердую приверженность ключевым принципам нашей внешней политики — независимости, миру и дружбе!

Товарищи служащие правоохранительных органов! Помните: вы — яростные тигры для враждебных и колеблющихся элементов и верные, преданные слуги народа!

Всегда живи так, как учили тебя в армии!

Будем неуклонно стремиться к модернизации и укреплению научной базы отечественной метеорологии, всемерно повышая качество прогнозов погоды!

Шахтеры! Наращивая угледобычу, вы способствуете неуклонному повышению производства электричества и превращению нашей страны в лидера мировой экономики!

Экономика есть рост производства плюс патриотизм.

Долой низкопоклонство перед импортными товарами! Обеспечим всенародную поддержку отечественных производителей сырья, материалов и оборудования!

Всемерно повышайте бдительность! Поддерживайте революционную дисциплину и порядок, тщательно охраняйте партийную, государственную и военную тайну!

Экономьте каждый киловатт электричества, каждую каплю воды и нефтепродуктов, каждый грамм угля и цемента!

Пусть во всех уголках страны громче раздается песня «Наш народ — самый счастливый на планете!»

* Трудовой партией Северной Кореи
и великим руково­ди­телем Ким Чен Ыном