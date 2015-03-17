МАРАТ ГЕЛЬМАН, политтехнолог, галерист

Все мои пароли — дни рождения ближайших пяти родственников. Я специально их использую, чтобы не забывать дни рождения. Потому что пароли я всегда помню. Если не набирается день рождения одного — ввожу другую дату. Если забываю, перебираю все дни рождения. Пока проблем не было.

МАКСИМ КРОНГАУЗ, лингвист, директор Института лингвистики РГГУ

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Беда паролей в том, что сначала усложняешь, чтобы не вскрыли, а потом — забываешь. Однажды мой друг, математик, решил посмотреть в отсутствие жены по телевизору эротическую программу, а канал оказался запаролен. «Жена, — решил он, — надо вскрыть». Он позвонил мне, и мы вместе стали придумывать возможные сочетания цифр, перебирать даты рождения, затем более сложные комбинации. Так ничего и не получилось. А когда жена вернулась, выяснилось, что стоял тривиальный сервисный пароль, состоящий из нулей, и более того, он был написан в инструкции от пакета программ, которую и нашла жена.

ЛИНОР ГОРАЛИК, писатель

Во время курса молодого бойца в израильской армии пришел и мой черед охранять периметр лагеря. На каждой точке ставили девушек с автоматами, предварительно сообщив им пароль и отзыв для этой конкретной точки. Примерно в четыре часа утра кусты рядом со мной и моей напарницей начали трещать. Было ясно, что командирша приползла с проверкой. Моя напарница, как и положено по инструкции, потребовала пароль. Из кустов знакомым голосом сказали, чтобы мы перестали вы… я. Моя напарница сквозь зубы процедила: «Берет на понт», — и, следуя инструкции, выстрелила в воздух. Из кустов знакомым голосом яростно заматерились: командир забыла пароль от нашей конкретной точки. Мы три дня жалели, что не последовали инструкции.

ЮРИЙ ГОРДОН, дизайнер

В качестве пароля я всегда использую фамилию моей мамы. Она уникальная — как бы латышская, но на самом деле ничего подобного — такой нет ни у одного человека в Москве. Я превращаю ее в анаграмму, а потом зашифровываю разными хитрыми способами — литературными и тематическими. Каждый раз по‑разному — модификаций может быть сотни, просто надо знать алгоритм. Например, в одном из вариантов компьютерный пароль выглядел как «6@303». Подсказки про фамилию матери мне не нужны, потому что память у меня хорошая, и в самом шифре я каждый раз оставляю для себя подсказки. Приятно образовывать сложный шифр на самом простом — такая внутренняя литературная игра.

ДЕНИС СИМАЧЕВ, дизайнер

У меня раньше везде был пароль «белый». Это имя моей собаки, когда про нее никто не знал и она была щенком. Фиг догадаешься. Потом все узнали про собаку, и стало слишком опасно держать этот пароль.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ, поэт, педагог

Я строю пароли на основе классических констант, типа числа «пи». «Пи» я знаю до десятого знака, к тому же можно брать, например, только третьи цифры. Сейчас все коммуникации сводятся к цифрам, и представление русской интеллигенции о том, что ей не нужны точные науки, ошибочно и провинциально. Чтобы не утонуть в море цифр, Достоевского читать не достаточно.

ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ, кинорежиссер

Пароль у меня один на все времена. Это фамилия моего деда. Я ее использую, потому что придумать такую нельзя.

ИВАН ЗАСУРСКИЙ, преподаватель факультета журналистики МГУ

Я все время все забываю — рассеянный профессор. Поэтому на основе одного из старых номеров телефона я придумал некий алгоритм, убрал цифру и использую для большей части своих интернет-паролей. Может это и не очень безопасно, но зато проще иметь один пароль на все. Я не очень параноидальный, мне важнее ничего не потерять.

АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ, главный редактор журнала Interview

У меня раньше был пароль «love». Я все время про это думаю и, наверное, живу этим словом.

АНДРЕЙ ЛОГВИН, дизайнер