Все мои пароли — дни рождения ближайших пяти родственников. Я специально их использую, чтобы не забывать дни рождения. Потому что пароли я всегда помню. Если не набирается день рождения одного — ввожу другую дату. Если забываю, перебираю все дни рождения. Пока проблем не было.
Беда паролей в том, что сначала усложняешь, чтобы не вскрыли, а потом — забываешь. Однажды мой друг, математик, решил посмотреть в отсутствие жены по телевизору эротическую программу, а канал оказался запаролен. «Жена, — решил он, — надо вскрыть». Он позвонил мне, и мы вместе стали придумывать возможные сочетания цифр, перебирать даты рождения, затем более сложные комбинации. Так ничего и не получилось. А когда жена вернулась, выяснилось, что стоял тривиальный сервисный пароль, состоящий из нулей, и более того, он был написан в инструкции от пакета программ, которую и нашла жена.
Во время курса молодого бойца в израильской армии пришел и мой черед охранять периметр лагеря. На каждой точке ставили девушек с автоматами, предварительно сообщив им пароль и отзыв для этой конкретной точки. Примерно в четыре часа утра кусты рядом со мной и моей напарницей начали трещать. Было ясно, что командирша приползла с проверкой. Моя напарница, как и положено по инструкции, потребовала пароль. Из кустов знакомым голосом сказали, чтобы мы перестали вы… я. Моя напарница сквозь зубы процедила: «Берет на понт», — и, следуя инструкции, выстрелила в воздух. Из кустов знакомым голосом яростно заматерились: командир забыла пароль от нашей конкретной точки. Мы три дня жалели, что не последовали инструкции.
В качестве пароля я всегда использую фамилию моей мамы. Она уникальная — как бы латышская, но на самом деле ничего подобного — такой нет ни у одного человека в Москве. Я превращаю ее в анаграмму, а потом зашифровываю разными хитрыми способами — литературными и тематическими. Каждый раз по‑разному — модификаций может быть сотни, просто надо знать алгоритм. Например, в одном из вариантов компьютерный пароль выглядел как «6@303». Подсказки про фамилию матери мне не нужны, потому что память у меня хорошая, и в самом шифре я каждый раз оставляю для себя подсказки. Приятно образовывать сложный шифр на самом простом — такая внутренняя литературная игра.
У меня раньше везде был пароль «белый». Это имя моей собаки, когда про нее никто не знал и она была щенком. Фиг догадаешься. Потом все узнали про собаку, и стало слишком опасно держать этот пароль.
Я строю пароли на основе классических констант, типа числа «пи». «Пи» я знаю до десятого знака, к тому же можно брать, например, только третьи цифры. Сейчас все коммуникации сводятся к цифрам, и представление русской интеллигенции о том, что ей не нужны точные науки, ошибочно и провинциально. Чтобы не утонуть в море цифр, Достоевского читать не достаточно.
Пароль у меня один на все времена. Это фамилия моего деда. Я ее использую, потому что придумать такую нельзя.
Я все время все забываю — рассеянный профессор. Поэтому на основе одного из старых номеров телефона я придумал некий алгоритм, убрал цифру и использую для большей части своих интернет-паролей. Может это и не очень безопасно, но зато проще иметь один пароль на все. Я не очень параноидальный, мне важнее ничего не потерять.
У меня раньше был пароль «love». Я все время про это думаю и, наверное, живу этим словом.
В фантастическом романе Стругацких «Экспедиция в преисподнюю» был Двуглавый Юл, у которого был пушистый помощник Ятуркенженсирхив. Мне так понравилось это имя, что я всю жизнь, как забиваю какой-нибудь пароль, думаю, что надо бы его использовать, потому что никому в голову не придет такое подобрать. Но боюсь, что сам забуду. Я вообще боюсь паролей — всю жизнь везде использую один пароль «мума», потому что я его заучил уже. Либо свою фамилию.