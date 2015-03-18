Виталий Барковский

Ольга Егорова

Каждый имеет право на ошибку, хотя на судьбах людей учиться, конечно, нельзя.

Александр Замашнюк

Это мне решать, виноваты вы или нет.

Ольга Сподарева

Меня вначале обескураживали ситуации, в которых люди забывали, что они брат и сестра или были когда-то мужем и женой, любили друг друга, детей воспитывали, а теперь все перечеркнуто.

Вера Левичева

Приходится совершать настоящие мозговые атаки, при изготовлении судебного документа испытывать буквально муки творчества.

Сергей Злобин

Немаловажный момент — когда выносишь первый приговор. До такой степени все человеческое кипит — потому что ты еще не судья, ты только пришел. Не знаю, сколько это все работает: это сердцебиение, давление, стенокардия — у каждого по‑разному. А потом в один прекрасный момент я понял, что даю людям лишение свободы спокойно. Как будто это норма.

Юлия Сазонова

Никаких указаний по поводу того, какое решение принимать, мне не поступало. Но по общей атмосфере было понятно, что надо посадить.

Юрий Пасюнин

Конечно, мы все живем в социуме, но мы по закону не имеем права обращать внимание на общественный резонанс, а должны изучать обстоятельства дела и доводы.

Константин Зайцев

Единственное, что я хотел бы сказать всем, кто ко мне обращается: надо всегда верить и надеяться на лучшее.

Лариса Чуб

Председательствующий даже еще рот не успел открыть, а вы уже подскакиваете! Не надо нервничать.

Дмитрий Новиков

До суда доходят лишь дела, которые не успели продать на стадии следствия или утверждения обвинительного заключения.

43 года Средний возраст

российского судьи 66 Процент женщин

среди судей 58,1 Процент судей, родители которых не получили

sвысшего образования 43,9 Процент судей, обучавшихся юриспруденции заочно

Анатолий Бондар

Когда есть суд присяжных, то речь может идти только о справедливости, и то не всегда.

Александр Шадлов

Законное не всегда является справедливым, а справедливое — законным. Совместить это полностью бывает трудно. Как, скажем, запрячь в одну упряжку коня и трепетную лань не всегда получается.

Александр Замашнюк

С точки зрения законов физики угол зрения не способен постичь полной ситуации. Надо обладать очень большими способностями, чтобы одновременно видеть все вокруг себя.

Вячеслав Лебедев

Суд в принципе не должен заниматься поиском доказательств, которые подтверждают вину человека. Все их должна предоставить в полном объеме сторона обвинения.

Александр Мыльченко

Иные новшества не понимаю: зачем, скажите, на сайт выставлять решения суда? Кому это нужно? Получили на руки письменный вариант, а других это и не касается. Лишние отчеты, лишние люди.

Александр Козлов

Пытки. Ну, это обязательно. У нас всегда надо сказать перед присяжными про пытки! Это все у нас говорят подсудимые.

Александр Замашнюк

Ни одному человеку не дано понять чужую боль.

27,3 Процент председателей

судов, ранее работавших в прокуратуре 100000 руб. Средняя зарплата судей районных судов 30 Среднее количество дел, которое один судья рассматривает за неделю 14 часов Среднее время рассмотрения районным судьей одного уголовного дела с одним обвиняемым по нормативам Минтруда

Дмитрий Краснов

Для судьи этот вопрос некорректный: поддерживает он смертную казнь или нет. Я поддерживаю закон… Как записано в законодательстве, так мы и делаем.

Геннадий Осокин

Без сомнения, труд журналистов можно отождествить с трудом судей: и те и другие выносят свои вердикты. С одной лишь разницей — одни по закону, а другие по закону совести (при наличии оной).

Виталий Барковский

Хочешь быстрый пиар — велком в суд.

Константин Зайцев

Нам хочется, чтобы о нашей судебной системе создалось по возможности лучшее впечатление, чем зачастую оно бывает.

Александр Мыльченко

В Китае все проще. За наркотики — расстрел. А у нас демократия с понятием, кто во что горазд. Демократия совсем другое — это когда есть законы и люди их исполняют, а не когда выходят на Болотную и начинают кричать, что в голову придет. Вот это — бардак.

Людмила Молокова

Нам выдали одну пачку бумаги на месяц. В месяц мы рассматриваем по сто с лишним дел. У нас даже на решения не хватает бумаги.

Анатолий Бондар

В судебной системе нарушена гендерная политика: если говорить в целом о России, то женщин в судебном корпусе чуть больше половины… Женщина более эмоциональна, более восприимчива, реагирует на проблемы в семье.

111 Число женщин-судей в Москве, ушедших в 2014 году в декрет 755755 Число людей, осужденных

по уголовным делам в 2013 году 5624 Число людей, оправданных

по уголовным делам в 2013 году 4,5 Процент оправдательных приговоров в 2013 году

Сергей Блинов

Если у вас нет доказательств того, что кто-то заинтересован в исходе вашего дела, если это все не более, чем просто выступление, прошу впредь воздержаться и оставаться в рамках процесса.

Дмитрий Новиков

Вы бы послушали разговоры в кабинетах и курилках. Один судья озабоченно жалуется, что «сволочь председатель» не дает ни одного денежного дела, поэтому две недели сидит на мели. Другой тоже сетует: как в глаза жене буду смотреть, даже 200 долларов сегодня домой не понесу!

Константин Зайцев

Вынести оправдательный приговор, по сравнению с обвинительным приговором, по статистике сложнее в 7 раз. При этом к оправдательному приговору, как правило, и времени, и сил, и средств судья затрачивает значительно больше. Ваш покорный слуга тоже за свою жизнь не вынес ни одного оправдательного приговора.

Александр Замашнюк

Инвалиды не должны присутствовать в зале суда.

Сергей Злобин

Главная проблема — это независимость. Сегодня судья зависит от прокурора, от председателя, от следствия, от всех кому не лень.

Елена Гученкова

Не делайте так, чтобы над нами, а точнее над вами, смеялись.

Ольга Сподарева

Недаром же говорят: города надо брать обаянием, вот и судить нужно обаятельно.

Ольга Боровкова