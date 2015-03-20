ОПЕРАТОР: Назовите, пожалуйста, адрес происшествия.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Дает адрес.)
ОПЕРАТОР: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Тяжело дышит.)
ОПЕРАТОР: В чем… пожалуйста, подтвердите номер, по которому вы звоните.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Дает номер.)
ОПЕРАТОР: Хорошо, спасибо, в чем заключается ваша проблема? Расскажите мне в точности, что случилось.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-э-э, ну, мне кажется, я рожаю. Прямо сейчас.
ОПЕРАТОР: Вам кажется, что вы рожаете?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да. (Стонет.)
ОПЕРАТОР: Хорошо, одну секунду, не вешайте, пожалуйста, трубку.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Я задам вам несколько вопросов — скорую это не задержит, она уже выехала, — хорошо?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо… О господи Исусе, о-хо-хо. (Стонет.) О боже.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо, сколько вам лет?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, 30.
ОПЕРАТОР: 30. С вами кто-нибудь есть?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет.
ОПЕРАТОР: Вообще никого?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, никого. Но кто-то сюда едет. Судя по всему.
ОПЕРАТОР: Значит, кто-то едет, да?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.
ОПЕРАТОР: Хорошо. Какой у вас срок? Сколько недель, месяцев?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Больше 40 недель.
ОПЕРАТОР: Значит, больше 40, да? Хорошо. А ребенок уже полностью вышел?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, просто такое давление, я так сильно тужусь, я…
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Вы видите какую-нибудь часть ребенка? Или, может быть, чувствуете ее, можете нащупать?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, нет, кажется, нет, но я вроде бы уже очень сильно раскрылась.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. А схватки у вас есть?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага, каждые 30 секунд или около того.
ОПЕРАТОР: Понятно. Это ваши первые роды?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет.
ОПЕРАТОР: Кровотечение есть?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.
ОПЕРАТОР: Понятно, хорошо. У вас есть какие-нибудь серьезные осложнения?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, нет.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Кричит.)
ОПЕРАТОР: Слушайте внимательно и делайте в точности то, что я вам скажу, ладно?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Где вы сейчас находитесь, и к вам приедет человек, который должен везти вас в больницу?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Напряженным голосом.) Э-эм, я точно не знаю.
ОПЕРАТОР: Вы точно не знаете. А дверь не заперта? Он сможет войти?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Заперта. О боже…
ОПЕРАТОР: Дверь заперта. А вам до нее далеко? Вы можете дойти до двери, а потом обратно до телефона? Или взять телефон с собой?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я не… сейчас… что-то показалось.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ложитесь на пол, ладно?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да. (Кричит.) Это головка. Она вылезла.
ОПЕРАТОР: Значит, это головка, да? Так, показалась головка.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох. Ох, это головка. Ох. Головка показалась.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок кричит, дышит?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я не понимаю. (Стонет от боли.) О боже мой. (Задыхается.) Я только чувствую огромный ком между ног.
ОПЕРАТОР: Что? Повторите.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я только чувствую огромный ком между ног. (Стонет.)
ОПЕРАТОР: Хорошо. Хорошо, каждый раз, когда будет начинаться схватка, рукой…
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже мой. Ага.
ОПЕРАТОР: …закрывайте влагалище и держите крепко, но не давите — чтобы головка ребенка не вышла слишком быстро и не порвала вас.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, ладно… Я не знаю, что я делаю… Я просто…
ОПЕРАТОР: Вы меня понимаете?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. О господи.
ОПЕРАТОР: Вы можете положить руку себе на влагалище?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Хорошо. Вы меня понимаете?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Ох, э-эм.
ОПЕРАТОР: Хорошо, хорошо. Когда ребенок начнет выходить, поддерживайте его за голову и плечи, а потом крепко держите за ножки. И помните: он будет очень скользкий, не уроните.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм. О боже. Здесь только ком какой-то, думаю, это головка, но я не уверена.
ОПЕРАТОР: Пока только головка, да? Хорошо, главное — помните, при каждой схватке надавливайте рукой на влагалище — сильно, но осторожно, чтобы ребенок не вышел слишком быстро, хорошо?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо. О боже. Ох. (Стонет.) О боже мой, боже. По‑моему, он уже весь вылез. ОПЕРАТОР: Так, хорошо, вы отлично, просто отлично справляетесь. Хорошо. (Крик ребенка.)
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, он вылез, он вылез!
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок вышел полностью?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Всхлипывает, задыхается.)
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок кричит и дышит?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Он кричит и кашляет.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Хорошо, у вас есть что-нибудь под рукой, чтобы аккуратно вытереть ребенка и его рот и нос?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм.
ОПЕРАТОР: Есть у вас что-нибудь под рукой?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм. О боже мой, о боже.
ОПЕРАТОР: Что-нибудь чистое и сухое.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я ищу, ищу. Э-эм. Ага, я попробую этими (нрзб) вытереть нос и рот.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо, аккуратно вытирайте нос и рот ребенка.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо.
ОПЕРАТОР: Вытирайте ребенка досуха чистым полотенцем или тряпкой — не важно, что там у вас.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Потом оберните ребенка в чистое, сухое полотенце или что там у вас.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.
ОПЕРАТОР: Накройте ребенку голову, но не закрывайте лицо, хорошо?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.
ОПЕРАТОР: И не затягивайте пуповину.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Возьмите ребенка на руки или положите на живот.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.
ОПЕРАТОР: Главное, чтобы ему у вас было тепло.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо. (Хихикает.) Ох ты боже ж ты мой. Ох.
ОПЕРАТОР: Слушайте очень внимательно, я скажу, что делать дальше, хорошо?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.
ОПЕРАТОР: Не обрезайте пуповину.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да, хорошо.
ОПЕРАТОР: Не тяните за пуповину.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.
ОПЕРАТОР: Так, скоро должен выйти послед. Скажите, если почувствуете какие-нибудь изменения, хорошо?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо, ага, хорошо. О боже.
ОПЕРАТОР: У вас все отлично получается. Вы знаете, кто у вас?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, э-эм, мальчик, кажется.
ОПЕРАТОР: Так, у вас, значит, маленький мальчик, да?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да, он плачет.
ОПЕРАТОР: У вас все получилось просто замечательно, просто замечательно.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, спасибо.
ОПЕРАТОР: Особенно учитывая, что вы все сделали сами.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох. (Смеется, ребенок громко кричит.)
ОПЕРАТОР: Может, вы хотите, чтобы мы кому-нибудь позвонили?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, все в порядке.
ОПЕРАТОР: Ребенок у вас на животе?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, ага.
ОПЕРАТОР: Значит, ребенок у вас на животе, да? Хорошо.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.
ОПЕРАТОР: Хорошо.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо.
ОПЕРАТОР: Как вас зовут?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Сара.
ОПЕРАТОР: А фамилия?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Лайзмайер.
ОПЕРАТОР: Лайзмайер, значит?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Ох.
ОПЕРАТОР: А в каком роддоме вы стояли на учете?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: В «Вереске».
ОПЕРАТОР: Вы, значит, в «Вереске» стояли на учете.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: У вас все отлично, просто замечательно получается, особенно учитывая, что вы все делаете сама. Вы можете собой гордиться.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Не могу поверить, что он… Мне нужно взять полотенце или что-нибудь такое.
ОПЕРАТОР: Так, ладно. Никуда не ходите, пока не приедет бригада скорой.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно, но мне же еще нужно будет пойти открывать дверь. Вы извините, но я говорю по обычному проводному телефону.
ОПЕРАТОР: С ребенком? Э-э-э, думаю, вам лучше оставаться на месте. Не ходите вы дверь открывать.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже.
ОПЕРАТОР: Вы, Сара, прекрасно, просто прекрасно со всем справились. Все это было довольно неожиданно, быстро случилось, да?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, ну да, я вообще-то проснулась только полчаса назад.
ОПЕРАТОР: Вы, значит, всего полчаса назад проснулись?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Смеется, затем вздыхает.) Просто, понимаете, такая страшная боль и… Ох.
ОПЕРАТОР: Так, хорошо.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох ты боже ж мой.
ОПЕРАТОР: А теперь у вас маленький мальчик, правда?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.
ОПЕРАТОР: Имя уже придумали?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, Джейк. (Смеется.)
ОПЕРАТОР: Джейк. Чудесное имя.
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже. Ох.
ОПЕРАТОР: Вы сказали, это ваши первые роды?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, третьи.
ОПЕРАТОР: Так это, значит, ваши третьи роды?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Моя дочь сейчас здесь, наверху.
ОПЕРАТОР: Так ваша дочь наверху. А она может открыть дверь?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, ей всего год. (В сторону: Хорошо, иду!) Я пойду дверь открою.
ОПЕРАТОР: Вы уверены, что сможете донести ребенка? С вами все в порядке?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Кричит в сторону: Да, уже иду!) Я пойду попробую от… Э-эм, у меня родился ребенок, я, ох.
ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Что?
САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, у меня ребенок родился… (Ребенок кричит.)
ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Замечательно! Так, что тут у нас? У нас тут маленький мальчик! Хорошо, я сейчас обрежу пуповину. Ты как, малыш?
Джейкоб и Сара быстро оправились после родов. Сара больше не планирует заводить детей — врачи сказали, что следующий ребенок может родиться еще быстрее.