Впервые материал «Вызов принят» был опубликован в журнале Esquire в 2009 году.

© Guardian News and Media Ltd, 2009. Иллюстратор Стивен Ледвидж.

ОПЕРАТОР: Назовите, пожалуйста, адрес происшествия.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Дает адрес.)

ОПЕРАТОР: Пожалуйста, оставайтесь на линии.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Тяжело дышит.)

ОПЕРАТОР: В чем… пожалуйста, подтвердите номер, по которому вы звоните.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Дает номер.)

ОПЕРАТОР: Хорошо, спасибо, в чем заключается ваша проблема? Расскажите мне в точности, что случилось.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-э-э, ну, мне кажется, я рожаю. Прямо сейчас.

ОПЕРАТОР: Вам кажется, что вы рожаете?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да. (Стонет.)

ОПЕРАТОР: Хорошо, одну секунду, не вешайте, пожалуйста, трубку.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Я задам вам несколько вопросов — скорую это не задержит, она уже выехала, — хорошо?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо… О господи Исусе, о-хо-хо. (Стонет.) О боже.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо, сколько вам лет?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, 30.

ОПЕРАТОР: 30. С вами кто-нибудь есть?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет.

ОПЕРАТОР: Вообще никого?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, никого. Но кто-то сюда едет. Судя по всему.

ОПЕРАТОР: Значит, кто-то едет, да?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.

ОПЕРАТОР: Хорошо. Какой у вас срок? Сколько недель, месяцев?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Больше 40 недель.

ОПЕРАТОР: Значит, больше 40, да? Хорошо. А ребенок уже полностью вышел?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, просто такое давление, я так сильно тужусь, я…

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Вы видите какую-нибудь часть ребенка? Или, может быть, чувствуете ее, можете нащупать?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, нет, кажется, нет, но я вроде бы уже очень сильно раскрылась.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. А схватки у вас есть?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага, каждые 30 секунд или около того.

ОПЕРАТОР: Понятно. Это ваши первые роды?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет.

ОПЕРАТОР: Кровотечение есть?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.

ОПЕРАТОР: Понятно, хорошо. У вас есть какие-нибудь серьезные осложнения?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, нет.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Кричит.)

ОПЕРАТОР: Слушайте внимательно и делайте в точности то, что я вам скажу, ладно?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Где вы сейчас находитесь, и к вам приедет человек, который должен везти вас в больницу?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: (Напряженным голосом.) Э-эм, я точно не знаю.

ОПЕРАТОР: Вы точно не знаете. А дверь не заперта? Он сможет войти?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Заперта. О боже…

ОПЕРАТОР: Дверь заперта. А вам до нее далеко? Вы можете дойти до двери, а потом обратно до телефона? Или взять телефон с собой?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я не… сейчас… что-то показалось.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ложитесь на пол, ладно?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да. (Кричит.) Это головка. Она вылезла.

ОПЕРАТОР: Значит, это головка, да? Так, показалась головка.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох. Ох, это головка. Ох. Головка показалась.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок кричит, дышит?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я не понимаю. (Стонет от боли.) О боже мой. (Задыхается.) Я только чувствую огромный ком между ног.

ОПЕРАТОР: Что? Повторите.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я только чувствую огромный ком между ног. (Стонет.)

ОПЕРАТОР: Хорошо. Хорошо, каждый раз, когда будет начинаться схватка, рукой…

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже мой. Ага.

ОПЕРАТОР: …закрывайте влагалище и держите крепко, но не давите — чтобы головка ребенка не вышла слишком быстро и не порвала вас.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, ладно… Я не знаю, что я делаю… Я просто…

ОПЕРАТОР: Вы меня понимаете?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. О господи.

ОПЕРАТОР: Вы можете положить руку себе на влагалище?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Хорошо. Вы меня понимаете?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Ох, э-эм.

ОПЕРАТОР: Хорошо, хорошо. Когда ребенок начнет выходить, поддерживайте его за голову и плечи, а потом крепко держите за ножки. И помните: он будет очень скользкий, не уроните.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм. О боже. Здесь только ком какой-то, думаю, это головка, но я не уверена.

ОПЕРАТОР: Пока только головка, да? Хорошо, главное — помните, при каждой схватке надавливайте рукой на влагалище — сильно, но осторожно, чтобы ребенок не вышел слишком быстро, хорошо?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо. О боже. Ох. (Стонет.) О боже мой, боже. По‑моему, он уже весь вылез. ОПЕРАТОР: Так, хорошо, вы отлично, просто отлично справляетесь. Хорошо. (Крик ребенка.)

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, он вылез, он вылез!

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок вышел полностью?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Всхлипывает, задыхается.)

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Ребенок кричит и дышит?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Он кричит и кашляет.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо. Хорошо, у вас есть что-нибудь под рукой, чтобы аккуратно вытереть ребенка и его рот и нос?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм.

ОПЕРАТОР: Есть у вас что-нибудь под рукой?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм. О боже мой, о боже.

ОПЕРАТОР: Что-нибудь чистое и сухое.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Я ищу, ищу. Э-эм. Ага, я попробую этими (нрзб) вытереть нос и рот.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо, аккуратно вытирайте нос и рот ребенка.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо.

ОПЕРАТОР: Вытирайте ребенка досуха чистым полотенцем или тряпкой — не важно, что там у вас.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Потом оберните ребенка в чистое, сухое полотенце или что там у вас.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.

ОПЕРАТОР: Накройте ребенку голову, но не закрывайте лицо, хорошо?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.

ОПЕРАТОР: И не затягивайте пуповину.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Возьмите ребенка на руки или положите на живот.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.

ОПЕРАТОР: Главное, чтобы ему у вас было тепло.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо. (Хихикает.) Ох ты боже ж ты мой. Ох.

ОПЕРАТОР: Слушайте очень внимательно, я скажу, что делать дальше, хорошо?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.

ОПЕРАТОР: Не обрезайте пуповину.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да, хорошо.

ОПЕРАТОР: Не тяните за пуповину.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно.

ОПЕРАТОР: Так, скоро должен выйти послед. Скажите, если почувствуете какие-нибудь изменения, хорошо?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо, ага, хорошо. О боже.

ОПЕРАТОР: У вас все отлично получается. Вы знаете, кто у вас?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, э-эм, мальчик, кажется.

ОПЕРАТОР: Так, у вас, значит, маленький мальчик, да?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да, он плачет.

ОПЕРАТОР: У вас все получилось просто замечательно, просто замечательно.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох, спасибо.

ОПЕРАТОР: Особенно учитывая, что вы все сделали сами.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох. (Смеется, ребенок громко кричит.)

ОПЕРАТОР: Может, вы хотите, чтобы мы кому-нибудь позвонили?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, все в порядке.

ОПЕРАТОР: Ребенок у вас на животе?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, ага.

ОПЕРАТОР: Значит, ребенок у вас на животе, да? Хорошо.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Да.

ОПЕРАТОР: Хорошо.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Хорошо.

ОПЕРАТОР: Как вас зовут?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Сара.

ОПЕРАТОР: А фамилия?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Лайзмайер.

ОПЕРАТОР: Лайзмайер, значит?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Ох.

ОПЕРАТОР: А в каком роддоме вы стояли на учете?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: В «Вереске».

ОПЕРАТОР: Вы, значит, в «Вереске» стояли на учете.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: У вас все отлично, просто замечательно получается, особенно учитывая, что вы все делаете сама. Вы можете собой гордиться.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Не могу поверить, что он… Мне нужно взять полотенце или что-нибудь такое.

ОПЕРАТОР: Так, ладно. Никуда не ходите, пока не приедет бригада скорой.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ладно, но мне же еще нужно будет пойти открывать дверь. Вы извините, но я говорю по обычному проводному телефону.

ОПЕРАТОР: С ребенком? Э-э-э, думаю, вам лучше оставаться на месте. Не ходите вы дверь открывать.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже.

ОПЕРАТОР: Вы, Сара, прекрасно, просто прекрасно со всем справились. Все это было довольно неожиданно, быстро случилось, да?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, ну да, я вообще-то проснулась только полчаса назад.

ОПЕРАТОР: Вы, значит, всего полчаса назад проснулись?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Смеется, затем вздыхает.) Просто, понимаете, такая страшная боль и… Ох.

ОПЕРАТОР: Так, хорошо.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ох ты боже ж мой.

ОПЕРАТОР: А теперь у вас маленький мальчик, правда?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага.

ОПЕРАТОР: Имя уже придумали?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, Джейк. (Смеется.)

ОПЕРАТОР: Джейк. Чудесное имя.

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: О боже. Ох.

ОПЕРАТОР: Вы сказали, это ваши первые роды?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, третьи.

ОПЕРАТОР: Так это, значит, ваши третьи роды?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. Моя дочь сейчас здесь, наверху.

ОПЕРАТОР: Так ваша дочь наверху. А она может открыть дверь?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Нет, ей всего год. (В сторону: Хорошо, иду!) Я пойду дверь открою.

ОПЕРАТОР: Вы уверены, что сможете донести ребенка? С вами все в порядке?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Ага. (Кричит в сторону: Да, уже иду!) Я пойду попробую от… Э-эм, у меня родился ребенок, я, ох.

ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Что?

САРА ЛАЙЗМАЙЕР: Э-эм, у меня ребенок родился… (Ребенок кричит.)

ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: Замечательно! Так, что тут у нас? У нас тут маленький мальчик! Хорошо, я сейчас обрежу пуповину. Ты как, малыш?

Джейкоб и Сара быстро оправились после родов. Сара больше не планирует заводить детей — врачи сказали, что следующий ребенок может родиться еще быстрее.