Записал Григор Атанесян. Лекцию Рональда Бейли можно послушать 24 марта в Москве ( при поддержке DI Telegraph ), 25 марта в Санкт-Петербурге ( при поддержке креативного пространства «ТКАЧИ» ) и 27 марта в Киеве ( при поддержке Fedoriv hub ).

Вы часто говорите о необходимости освободить медицину от монополии контролируемого государством сообщества врачей. Но что плохого в существовании такой монополии?

Чтобы объяснить свою мысль, я бы хотел начать с истории. В конце XIX — начале XX века медицинский словарь пополнился целым рядом понятий, которые прежде относились к религиозной сфере. Скажем, пьянство всегда считалось грехом, но только в начале прошлого века было предложено понятие зависимости. Группа врачей решила, что существует зависимость, которую следует определять как психическое расстройство — раз некоторые люди слишком много пьют или слишком много употребляют опиатов, все это непременно объясняется какой-то болезнью. Под влиянием этих идей в 1914 году конгресс США принял «акт Харрисона», установивший первую в мире систему рецептов, в рамках которой человек может получить доступ к медикаментам только с разрешения врача. Я считаю, что система рецептов превратила врачей в сторожей, а фармацевты и аптекари были отстранены от помощи людям. Возможность самостоятельного лечения в этой модели практически сведена к нулю, а дальнейшие законы только усугубили начатое.

Что, кроме введения понятия зависимости, свидетельствует о негативных последствиях монополизации медицины?

Чтобы не быть голословным, снова приведу примеры. Первый — история гомосексуализма. До конца XIX века он не считался болезнью, пока за него не взялись европейские психиатры и психологи. Во многих западных странах гомосексуализм был почти одновременно признан преступлением и психическим расстройством, что само по себе абсурдно — душевнобольные же не могут быть подвергнуты уголовному наказанию. История гениального британского математика Алана Тьюринга, доведенного до самоубийства принудительной гормональной терапией, — яркий тому пример. Второй пример: аборты. Люди всегда пытались контролировать рождаемость, еще в начале XIX века в США насчитывались десятки клиник, специализирующихся на абортах. Борьба с ними началась в 1859 году, когда основанная за десятилетие до этого Американская медицинская ассоциация постановила считать совершение аборта преступлением. Под давлением ассоциации уже к 1900 году аборты были запрещены во всех американских штатах, и окончательно этот запрет был снят только в 1973-м. Чем руководствовались члены ассоциации? Одной причиной была клятва Гиппократа, которую они приносили — как известно, она запрещает проводить аборты. Другая причина была этно-религиозного свойства — во второй половине XIX века ранние переселенцы-протестанты из Англии и Германии были в демографическом плане заметно оттеснены ирландскими и итальянскими католиками, и запрет абортов вводился в расчете на то, что у протестантов продолжат рождаться дети и демографический баланс восстановится. Важно отметить, что Aмериканская медицинская ассоциация выступила против абортов раньше, чем Католическая церковь формально запретила своим членам совершать их.

В качестве иллюстраций использованы фотографии американца Билла Диодато ( Bill Diodato ) из Орегонской психиатрической клиники. В 2004 году в подсобных помещениях этой больницы были обнаружены спрятанные останки 3 500 человек, а также выявлены многочисленные нарушения санитарных и правовых норм.

Получается, что история медицины похожа на историю любого другого института, и зачастую стремление помочь человеку подменяется борьбой за влияние, экономической и политической выгодой?

Безусловно, достаточно вспомнить о еще одной темной странице в истории западной медицины — евгенике. Обычно эта псевдонаука ассоциируется с нацистской Германией, и мало кто знает, что изначально она получила развитие в США. На уровне теории евгеника была популярной и в Западной Европе в конце XIX века, но зловещая роль в распространении ее практик принадлежит американскому доктору по имени Гарри Клэй Шарп, главному врачу исправительной тюрьмы Индианы в Джефферсонвиле. Вдохновленный литературой по евгенике, он в 1899 году преступил к стерилизации заключенных с криминальными наклонностями, отбывавших срок за уголовные преступления или пораженных психическими расстройствами. Вот цитата из обращения Шарпа к коллегам на страницах New York Medical Journal в 1902 году: «Обществу нужно показать, что радикальные методы необходимы. Ваш долг — людей ученых и опытных — поддержать существование слабеющей расы через торжество в подконтрольных вам учреждениях законов, запрещающих брак и принуждающих к стерилизации каждого мужчину, пересекающего их двери — в каждой богадельне, психбольнице, колонии или тюрьме». В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: в 30 штатах врачи начали активно стерилизовать заключенных и людей с психическим расстройствами. Окончательно эта практика была запрещена лишь в 1970-е, за это время около 60 тысяч американцев были стерилизованы против их воли. Я живу в штате Виргиния, и здесь совсем недавно вышел закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации.

С чего вы предлагаете начать освобождение медицины в XXI веке?

На протяжении многих лет США тратили триллионы долларов на борьбу с кокаином, героином и легкими наркотиками. Все это закончилось полным провалом. Сама идея того, что люди не должны иметь доступа к каким-то веществам, потому что они могут им навредить, показала свою нежизнеспособность. Модель зависимости не помогает ничему, а в тюрьмы по обвинениям в обороте наркотиков заключено немыслимое количество людей. Я надеюсь, что легализация марихуаны в нескольких штатах США — это конец проводившейся все это время абсолютно катастрофической политики. Мне кажется, врачи из сторожевых псов должны превратиться в помощников, они должны помогать людям лечиться самим. Кстати, когда я преподавал в Латинской Америке, я столкнулся с совершенно иной системой, в которой рецепты выписывают собственно аптекари, и для получения лекарства достаточно прийти в аптеку, не встречаясь с врачом. Это определенно лучшая модель. Кроме того, сейчас возникает все больше технологий, определяющих оптимальное лечение для каждого конкретного человека и болезни, от простуды до рака. Я надеюсь, что врачи не будут препятствовать прогрессу в этой области, настаивая на своей роли посредников между пациентом и лечением.