Национальный парк Петрифайд-Форест в американском штате Аризона знаменит окаменелыми остатками деревьев, росших на планете более 200 миллионов лет назад — в конце триасового периода мезозойской эры. Фрагменты окаменелостей посетители любят уносить в качестве сувенира, но часть украденного затем возвращают вместе с покаянными письмами — в архиве парка скопилось больше 1200 таких посланий. Сотрудники Петрифайд-Фореста вывешивают их на доску, а возвращенные камни складывают в гору раскаяния. Фотограф Райан Томпсон снял письма с самыми удивительными историями.

Письмо 172



Надлежащему лицу На летних каникулах мы прогуливались по замечательному национальному парку «Окаменелый лес». В приложении к этому письму вы найдете несколько предметов, которые мой муж захватил с собой в качестве сувенира. Теперь, после всех несчастий, которые настигли нас за то, что мы взяли эти предметы, я их возвращаю. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Когда мы только вернулись с каникул, у моей мачехи обнаружили почечную недостаточность, потом умерла наша собака, потом сломался кондиционер, за ним — холодильник. Я чуть не попала в автокатастрофу, наш грузовик сломался, нашу кошку убили, а вчера на газовой скважине рядом с нашим домом произошла авария, и нам пришлось на время эвакуироваться. Пожалуйста, заберите эти предметы, пока с нами не произошло еще что-нибудь плохое, и примите наши искренние извинения. Спасибо

Письмо 497



Надлежащему лицу Я возвращаю то, что по праву принадлежит вам. Черная полоса или совпадение? Я не верил в то, что какая-то вещь может стать причиной черной полосы в чьей-то жизни. Мне понадобилось три года, чтобы в этом убедиться. После долгой череды совпадений я решил внимательно изучить каждую из них. Последней каплей стало то, что я провалился сквозь пол нашего нового дома. Тогда я сказал жене: с меня хватит, он отправляется обратно. Шлю вам свои извинения из Техаса. P. S. Уф, наконец-то отпустило!

Письмо 331



Получателю сего Заберите эти несчастные камни и положите их обратно в Радужный лес. Они внесли в мою личную жизнь (и жизнь Шерил, если на то пошло) полный раздрай. Надеюсь, что к тому моменту, как вы получите письмо, все вернется к норме. Если нет — я сдаюсь.

Письмо 285



Дорогой инспектор! У меня есть ощущение, что на каждого, кто забирает камень из Окаменелого леса, ложится какое-то индейское проклятие. Этот камень я купил в вашем магазине у южных ворот и заплатил за него полную цену. Но, видимо, он был стащен из парка, потому что вот что со мной произошло с тех пор: 1. Мой отпуск еще даже не закончился, а чемодан со всем содержимым украли из машины. 2. Жене пришлось срочно возвращаться на восточное побережье, потому что кто-то в ее компании решил присвоить себе все деньги. 3. После этого обворовали мой дом. Я лишился всех вещей, на которые с таким трудом заработал. Страховки у меня не было. 4. И как вишенка на торте — на моего брата подали в суд, и нам пришлось распродавать общую собственность в спешке и за бесценок. С меня хватит! Пожалуйста, заберите этот камень, и пусть он обретет покой в том месте, в которое он так явно хочет вернуться. С уважением, Турист

Письмо 469



Нашел его в своей комнате. Можете забрать. Он приносит плохую удачу. Меня вчера обокрали.

Письмо 456



Господа! В этом конверте вы найдете причину моего проклятия. Мой отец и я заезжали в Окаменелый лес по дороге к моей сестре. В ту же ночь, что мы добрались, отца жестоко покусала кошка сестры. И как будто этого было мало, у него еще раздулась рука от подхваченной инфекции, и нам пришлось ехать в больницу. Но до того как мы поехали в больницу, сестре позвонили с работы сообщить, что она попала под сокращение. До часу ночи мы проторчали в отделении скорой помощи. На следующее утро, пока я закладывала в тостер вафли, у тостера сломался рычажок. Эта полоса невезения закончилась спустя 48 часов после приезда к сестре. Вся моя семья погрязла в огромной ссоре, из-за которой мы чуть не уехали обратно домой. Сестра сказала, что когда сама была в Окаменелом лесу, наткнулась на подборку писем о проклятиях, которые настигают людей, забравших камни, и поэтому не стала ничего брать. Мы решили отправить обратно эти кусочки природы, пока с нами не случилось чего-то еще хуже. Мне стыдно за то, что я взяла находки из Окаменелого леса с собой. Я прошу прощения за свой поступок. ПОЖАЛУЙСТА, Верните их на их законное место в Окаменелом лесу. Спасибо, Трейси

Письмо 083



Уважаемый сэр! Я пишу это письмо в надежде успокоить свою совесть, а также спасти самое важное, что есть в моей жизни — мой брак. Муж нашел три камня, которые я забрала отсюда и хранила дома в лифчике. С тех пор он, будучи праведным христианином, не перестает попрекать меня. Наш брак трещит по швам. Я хочу, чтобы все мои восемь детей увидели ваш парк именно таким, каким довелось его увидеть мне. Один камень я оставлю себе в память об этом трудном уроке. В конверте вы найдете 20 центов, на которые сможете купить новый камень. Я также помещаю в конверт два других камешка. Пожалуйста, простите меня, и удачи вам в вашем деле. Спасибо, Миссис П.

Письмо 226

