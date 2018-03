Судный пень

Индейское проклятие , расстроенный брак , тюрьма и смерть любимой кошки: Esquire публикует покаянные письма посетителей национального парка в Аризоне , которые украли куски древних окаменелых деревьев. Originally from the book « Bad Luck , Hot Rocks» by Ryan Thompson and Phil Orr.