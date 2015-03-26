ЗИМБАБВЕ, 1997 ГОД Копье с зазубринами пронзило ладонь молодого мужчины. Палач может использовать любой предмет, оказавшийся под рукой. Иногда тип этого предмета позволяет определить, в какой местности применялась пытка.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ, 1988 ГОД Колено мужчины, раздробленное осколками пули. Выстрел в коленную чашечку — одно из самых болезненных ранений. Боевики ИРА использовали его как метод наказания. Когда врачи научились лечить его последствия, в тех же целях стали практиковаться выстрелы в локти и лодыжки.

ЗИМБАБВЕ, 1976 ГОД Гвоздь в черепе молодой женщины. Эту пытку применяют, чтобы доставить жертве дополнительные страдания и чтобы после смерти дух убитого не смог преследовать его мучителей. Жертва была еще жива, когда ее доставили в больницу и был сделан снимок, но позже она скончалась.

ЮАР, 1993 ГОД Нижняя часть тела мужчины с фрагментом иглы в области левой почки. Иглы вгоняют через спину жертвы, повреждая внутренние органы. Толстая игла прошла в брюшную полость и почти достигла левой почки, после чего сломалась. К счастью, она не проткнула брюшную плевру, что могло вызвать кровоизлияние, поэтому жертве удалось выжить.