Грин-Бэнк с населением в 147 человек расположен в национальной зоне радиомолчания. Территория площадью 33 тысячи квадратных километров к западу от Вашингтона была обособлена в 1958 году Федеральным агентством связи США, чтобы создать условия для работы научных и военных телескопов. В зоне молчания ограничена работа техники, излучающей электромагнитные волны, а в самом Грин-Бэнке, где находится крупнейший в мире радиотелескоп, ее использование запрещено полностью. Местные жители шутят, что навсегда застряли в прошлом. Здесь запрещены даже автомобили с бензиновым двигателем, так как свечи зажигания создают помехи. За соблюдением чистоты следят сотрудники обсерватории, ежедневно патрулирующие Грин-Бэнк и окрестности на специально оборудованном фургоне.
• телевидение
• радио
• мобильная связь
• беспроводной интернет
• бензиновые двигатели
• микроволновые печи
Параметры телескопа:
Высота: 148 м
Вес: 8500 тонн
Диаметр зеркала: 100 м
Площадь зеркала антенны: 7 854 м2
Частотный диапазон: 0,1 — 116 ГГц
Помимо военных объектов, в Грин-Бэнке расположен самый большой в мире параболический радиотелескоп, запущенный в 2000 году Национальной радиоастрономической обсерваторией США (местные жители называют его «Большая штуковина»). Телескоп чувствителен к любым излучениям, поэтому даже микроволновая печь в столовой научного фонда Грин-Бэнка находится в специальном помещении, поглощающем электромагнитные волны.
Телескоп принимает радиосигналы, излучаемые галактиками и космическими телами. Собранные в Грин-Бэнке данные внесли вклад в ряд научных открытий — в частности, подтвердили гипотезу о том, что Млечный путь расположен в сверхскоплении галактик Ланиакея диаметром 500 миллионов световых лет.
Это место дает мне возможность жить нормальной жизнью.
Я могу выходить из дома, мне больше не надо
прятаться в клетке Фарадея
Доктор биологии
В последнее десятилетие «самое тихое место в США» стало центром притяжения людей, страдающих электромагнитной сверхчувствительностью: в Грин-Бэнк переселились больше тридцати человек. Зарегистрирован как минимум один «смешанный» брак: фермер Том Граймс женился на девушке по имени Моника, оставившей работу во Флориде в поисках убежища от технологий. Больные электромагнитной сверхчувствительностью утверждают, что излучение от электроприборов, беспроводных и электрических сетей вызывает у них боли, тошноту, учащенное сердцебиение и другие побочные эффекты. Феномен известен уже более 15 лет, но ученые не могут выявить связь этих симптомов с излучениями, а Всемирная организация здравоохранения и большинство стран не признают электромагнитную чувствительность болезнью. По данным опросов, носителями болезни считают себя от 2% до 5% европейцев и американцев.
Нам нравится, что люди здесь не спрашивают друг у друга номер телефона, пароль от интернета или имя в твиттере. В отличие от многих других мест, в Грин-Бэнке люди знают, кто их соседи и как их зовут. Здесь еще сохранилось общение между людьми
местные жители