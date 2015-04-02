Зона радиомолчания

Грин-Бэнк с населением в 147 человек расположен в национальной зоне радиомолчания. Территория площадью 33 тысячи квадратных километров к западу от Вашингтона была обособлена в 1958 году Федеральным агентством связи США, чтобы создать условия для работы научных и военных телескопов. В зоне молчания ограничена работа техники, излучающей электромагнитные волны, а в самом Грин-Бэнке, где находится крупнейший в мире радиотелескоп, ее использование запрещено полностью. Местные жители шутят, что навсегда застряли в прошлом. Здесь запрещены даже автомобили с бензиновым двигателем, так как свечи зажигания создают помехи. За соблюдением чистоты следят сотрудники обсерватории, ежедневно патрулирующие Грин-Бэнк и окрестности на специально оборудованном фургоне.

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Высота: 148 м Вес: 8500 тонн Диаметр зеркала: 100 м Площадь зеркала антенны: 7 854 м 2 Частотный диапазон: 0,1 — 116 ГГц

Помимо военных объектов, в Грин-Бэнке расположен самый большой в мире пара­бо­лический радиотелескоп, запущенный в 2000 году Национальной радиоастро­но­ми­ческой обсерваторией США (местные жители называют его «Большая штуковина»). Телескоп чувствителен к любым излучениям, поэтому даже микроволновая печь в столовой научного фонда Грин-Бэнка находится в специальном помещении, поглощающем электромагнитные волны.

Телескоп принимает радиосигналы, излучаемые галактиками и космическими телами. Собранные в Грин-Бэнке данные внесли вклад в ряд научных открытий — в частности, подтвердили гипотезу о том, что Млечный путь расположен в сверхскоплении галактик Ланиакея диаметром 500 миллионов световых лет.