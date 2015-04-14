Андрей Лошак:

То, как пришел 2005 год, я запомнил навсегда. Я встретил его на Патонг-бич среди поваленных пальм и разрушенных баров, с крыш которых свисали купальники и детские вещи с намертво присохшей к ним грязью. Из большого окна на втором этаже отеля торчал кузов японского пикапа. К ароматам тайской еды примешивался запах не то гнилых водорослей, не то трупов. Среди этого тропического апокалипсиса бродили компании подвыпивших русских в отчаянном поиске веселья, но проститутки куда-то исчезли — говорили, что сразу после катастрофы они сели в автобусы и переехали на тихоокеанское побережье — те из них, кто выжил, разумеется.

За неделю до этого я прилетел в Таиланд на съемки репортажа о секс-туризме. Рабочий график, как у Ларри Флинта: с утра пляж-массаж, вечером — бары, бордели и прочие злачные места Паттайи, где нас уже поджидали заранее спродюсированные секс-туристы из России. Понимая, что это скорее каникулы, чем работа, я пригласил с собой в Таиланд девушку, в которую был влюблен. Радужные тона, в которых представало ближайшее будущее, не мог испортить даже тот факт, что Паттайя — самая зловонная помойка во всем Индокитае. Но недаром говорят: хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах.

26 декабря около полудня мы валялись на пляже, когда раздался звонок из Москвы. Взволнованный голос спросил: «Андрей, вы живы? Ну, слава Богу!» Это была главред телеканала НТВ Миткова. Кратко, но искренне порадовавшись тому, что я жив, а значит работоспособен, главред перешла к делу. Несколько часов назад на другом побережье Таиланда произошло чудовищное цунами, тысячи жертв, мы — единственная съемочная группа не только НТВ, но и вообще российского телевидения, оказавшаяся рядом с эпицентром, вечером от нас ждут репортаж с места событий. На прощание главред сказала слова, которые, видимо, должны были меня как-то особенно мотивировать: «Вы понимаете, что все это для вас — большая журналистская удача?»

Когда мы прибыли на Пхукет, уже стемнело. С первого взгляда было понятно, что вместо запланированного «райского наслаждения» Новый год предстоит встретить в чистилище — разверзшиеся врата ада к моменту нашего прибытия уже захлопнулись. Аэропорт был набит израненными, перебинтованными туристами с застывшим ужасом в глазах. Все они правдами и неправдами пытались поскорее свалить из этого проклятого места. Дальше было несколько кошмарных дней охоты за родственниками погибших русских туристов — уже на следующее утро к преследованию подключились съемочные группы всех центральных каналов страны. Находиться в стае стервятников было нестерпимо — к счастью, новостная служба вскоре прислала своего корреспондента. А вечером 1 января будущий герой репортажа нашел меня сам — подошел в пресс-центре с просьбой перевести что-то на английский. Это был Володя из Питера. Его девушка работала гидом у русских туристов, поехала утром навестить клиентов, живших на первой линии, и больше не вернулась никогда. Ее имени не было в списке погибших, только поэтому за Володей не носились толпы репортеров с микрофонами. Ему было все равно, что мы его снимаем — он к нам прибился, просто чтобы в одиночку не сойти с ума. Это было очень странное сотрудничество — мы помогали ему искать ее тело (80% жертв так и не нашли), а он как бы не замечал нашу камеру. В результате съемки получились какой-то запредельной, подавляющей силы — это даже не назовешь сопереживанием, боль, которую испытывал герой, ощущалась физически.

Фильм «Берег мертвых» вышел в середине января и стал абсолютным лидером по рейтингам за всю историю программы «Профессия — репортер». Володя прислал смс, отражавшую всю суть наших с ним противоречивых отношений: «Поздравляю с высокими рейтингами!» Тем не менее мы с ним дружим в «Фейсбуке», у него сейчас новая возлюбленная и вполне успешный бизнес, связанный со строительством больниц. Для себя я сделал единственный вывод: в мире нет ничего страшнее природных катастроф. На войне хотя бы примерно понятно, кто виноват и что делать. Но что нам хочет сказать Бог, когда 250 тысяч человек погибают от того, что где-то на дне Индийского океана одна плита наползла на другую, вызвав гигантскую волну? В чем сокровенный смысл этой трагедии и кто в ней виноват? Ответов на эти вопросы нет. Материальным миром по‑прежнему правит старина Случай. И божественный план, если он есть, заключается не в хипповском идеале слияния с природой, а в том, чтобы победить ее хаотическое начало, упорядочить, приручить, очеловечить. Боюсь только, что прежде чем очеловечить природу, люди уничтожат друг друга.

Через несколько дней после эфира позвонил Филипп Бахтин и попросил написать текст для нового журнала, который он запускал. Так в первом номере Esquire ровно 10 лет назад появилась моя статья о цунами. О чем я там не написал — так это о взаимоотношениях с моей девушкой. А они после Таиланда стали стремительно ухудшаться. Она отдалялась, и я ничего не мог с этим поделать. Между нами был негласный запрет: никогда не вспоминать и не говорить о Володе. Но это не спасало: цунами прошлось и по нашему тогда еще хрупкому чувству.