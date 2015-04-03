З/К № С2559

Лабрадору-ретриверу по имени Пеп, жившему в Пайк-Каунти, Пенсильвания, выпало несчастье быть соседом губернатора Пиншо. Одним жарким летним днем 1924 года этот дружелюбный кобель пришел во временное помешательство и убил кошку миссис Пиншо. Губернатор был в ярости и настаивал на немедленном разбирательстве. Состояние аффекта не спасло собаку — ее приговорили к пожизненному заключению и отправили в государственную тюрьму в Филадельфию. Тюремщики долго не могли решить, стоит ли присваивать псу тюремный номер, но в конце концов победила традиция. Так Пеп стал з/к № С2559. У этой истории счастливый конец. В тюрьме Пеп был окружен всеобщей любовью, ему было позволено менять сокамерников когда вздумается. Пока заключенные строили новое здание тюрьмы в Грейтерфорде, Пенсильвания, собака каждое утро забиралась в тюремный автобус, услышав свой номер. В 1930 году после шести человеческих (то есть сорока двух собачьих) лет заключения Пеп умер от старости.

Малолетние преступники

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Среди животных, представших перед судом, особое место занимают свиньи. В Средние века оставшиеся без присмотра свиньи часто нападали на маленьких детей. После ареста их помещали в одиночную камеру, записывали как «свинья такого-то», а затем публично вешали с соблюдением всех формальностей. В анналах звериных судов упомянуто множество знаменитых свиней-преступников. Одно из самых необычных дел слушалось в Савиньи, во Франции, в 1457 году. Свиноматка и шесть ее поросят обвинялись в том, что они «предумышленно и злонамеренно» убили пятилетнего мальчика Жана Мартена. Свиноматка была признана виновной и повешена за задние ноги. Но были ли виновны поросята, которых обнаружили на месте преступления всех в крови? Хозяина поросят Жана Бэйи обязали внести за них залог и забрать их к себе вплоть до второго слушания. Но Бэйи заявил, что у него нет денег, и кроме того, отказался поручиться за законопослушное поведение поросят в дальнейшем. Через три недели они предстали перед судом. Приняв во внимание их юный возраст и отсутствие убедительных свидетельств их вины, суд был снисходителен. Поросят отдали на попечение местному дворянину, а Бэйи освободили от уплаты каких-либо издержек.

Закоренелый преступник

Возможно, самый знаменитый суд над животным проходил в Базеле в 1474 году. На скамье подсудимых оказался петух, которого обвиняли в том, что он снес яйцо, причем без желтка. В те времена считалось, что такие яйца могут насиживать ведьмы в союзе с сатаной, в результате чего из них вылупляются смертоносные крылатые змеи. Дело было почти безнадежным, и даже адвокат не решился утверждать, что его подзащитный невиновен. Он строил защиту на том, что петух не заключал сделки с дьяволом, а яйцо снес случайно и без злого умысла. После длительного разбирательства судьи пришли к выводу, что петух одержим дьяволом. Петух и яйцо были сожжены при большом стечении народа. Этот случай вспомнили в 1710 году, когда некий француз сделал доклад в Академии, в котором утверждал, что яйца без желтка — проявление одной из болезней кур.

Счастливая история

В 1877 году в Нью-Йорке некая Мэри О’Ши была укушена за палец обезьянкой шарманщика. Мэри потребовала компенсации, но судья отказал ей, мотивировав это тем, что не может судить обезьяну. Мэри в ярости выскочила из зала суда. Обезьянка же, одетая в алое пальто и вельветовую кепку, продемонстрировала свое согласие с решением суда: она обвила хвостом газовую лампу на столе у судьи и попыталась пожать ему руку. В полицейском журнале происшествий осталась такая запись: «Имя: Джимми Диллио. Занятие: обезьяна. Положение: оправдан».

Францисканский термитник

В начале XVIII века монахи одного из францисканских монастырей в Бразилии были доведены до отчаяния термитами, которые пожирали не только еду и мебель, но даже стены монастыря. Монахи обратились к епископу с просьбой изгнать термитов, и состоялся общинный суд. Когда ответчики демонстративно не явились в суд, им был назначен адвокат. Он произнес обычную речь о том, что все божьи твари заслуживают кусок хлеба, и превозносил усердие термитов, которое, по его мнению, далеко превосходило усердие монахов. Кроме того, он указал на то, что термиты жили на этой земле задолго до прихода монахов. Длительное разбирательство было полно сложных юридических аргументов и цитат из отцов церкви. В конце концов было решено, что термитам следует выделить свой участок земли. Решение судьи было зачитано вслух перед термитниками. Согласно монастырскому документу, датированному 1713 годом, термиты сразу же покинули свои термитники и отправились на новое место.

Мэр-оборотень

В 1685 году в окрестностях Ансбаха, в Германии, появился злобный волк, который разорял стада и нападал на женщин и детей. Считалось, что этот зверь не кто иной, как умерший бургомистр города, ставший оборотнем. Бургомистра-оборотня было не так-то просто найти, но в конце концов он был пойман и убит. Труп волка облачили в костюм телесного цвета, а морду обрезали и заменили маской, изображающей бургомистра. По приговору суда зверь был повешен на ветряной мельнице. Позднее из его шкуры сделали чучело, которое поставили в городской ратуше — в качестве доказательства того, что оборотни существуют.

Сначала женщины и дети

В 1519 году в местечке Стельвио, в Италии, полевые мыши были обвинены в том, что они портят посевы своим рытьем. Мышам предоставили защитника, Ганса Гринебнера, чтобы они могли «оправдать свое поведение, сославшись на страдания и нужду». Адвокат утверждал, что его клиенты — полезные члены общества, поскольку они поедают насекомых-вредителей и обогащают почвы. Обвинитель, Шварц Мининг, настаивал, что урон, наносимый мышами, мешает крестьянам платить ренту. Но судья был снисходителен. Он отправил животных в изгнание, но гарантировал им безопасность и дал двухнедельную отсрочку тем, «у кого есть малолетние дети, или они сами еще являются таковыми».

Нечестивые кровопийцы

В 1451 году в Лозанне несколько пиявок предстали перед общинным судом. Можно представить себе, в каком душевном расстройстве они слушали приговор, обязующий их покинуть город. Когда же стойкие животные отказались подчиниться неправедному решению, они были отлучены от церкви местным епископом.

Соблазненная и покинутая

