1. Homo Floresiensis, a New and Diminutive Species of Human Being Has Been Discovered. Художник поместил рядом c черепом Homo Sapiens череп Homo Floresiensis — карликового ископаемого вида людей, останки которого были обнаружены в 2003 году.

2. Spot Paintings — одна из самых известных серий Херста. С 1988 года, когда для первой выставки Freeze он создал два полотна из разноцветных точек, в его студии было произведено более тысячи вариаций этих полотен.

3. Painkillers. Херст во многих своих работах обращается к боли, фармацевтике и медицине. В 1998 году он даже открыл в Лондоне ресторан «Фармацевтика», интерьер которого копировал его одноименную инсталляцию и был оснащен аспириновым баром. Ресторан закрылся в 2003-м.