Друзья перебрались в Монреаль из Москвы недавно. Не навсегда, а типа попробовать. Как пойдет. Это новое веяние еще не успело перерасти в тренд. Они пионеры, первопроходцы — во всяком случае, фразы «запасной аэродром» в активном ходу, кажется, еще нет. Как нет и серьезных причин для отъезда. Нефть, ВВП и цены на недвижимость дружно растут. В тюрьме сидит один Ходорковский. Работы кругом завались. Зарплаты немереные. Этап евроремонтов прошел, теперь все строят загородные фазенды, соревнуясь в дизайне. Рестораны любые. Книги и фильмы любые. Во всех наушниках — Шнур. Хочешь быть евреем — пожалуйста. Хочешь геем — будь. В худшем случае — дадут в бубен. Но это уже твои проблемы. Личности, так сказать, а не государства. Вообще, если ходить проторенными тропами, от своих к своим, не спускаясь в метро, не попадая на общих основаниях в больницы, избегая лиц в несвежей одежде и неприятных запахов изо рта, то когда мы еще так жили? В этом банке нахамили, ушел в другой. Тут продали несвежие сосиски, купил в соседней палатке. Не за то ли боролись? И идея создания параллельной реальности — «зоны комфорта», где все будут друг с другом милы, и подъезды убраны, и машины вымыты, и открытые столики в кафе, как в Европе, — не кажется такой уж невероятной. Страна в стране. Как раз и новое поколение, выросшее на пепси, подоспело. Оно лучше нас, загорелее, раскрепощеннее. Не отягощено грузом 200. Умеет наводить глянец. Вот и давайте разделимся: мы с этими ребятами будем жить так, будто вокруг ничего плохого не существует, а вы там тухните со своей старперской политикой, задыхайтесь в нефтяных испарениях, откатывайте и распиливайте. Может, в этом и состоит пресловутый «особый русский путь»? Игнорировать все, что неприятно глазу, уху и сердцу. Чтобы как в детстве: зажмурился — значит, спрятался. Одно плохо: даже с закрытыми глазами ощущение опасности остается. И откуда эта опасность исходит — неясно. То ли бунта ждать, то ли новых посадок. Для чего и нужен «отступной вариант» вроде домика в Монреале.

На границе с Канадой небольшая задержка. До 11 сентября 2001-го у пассажиров в машине даже документы, случалось, не проверяли. Теперь просят открыть багажник, заглядывают в салон, интересуются целью поездки. Обнаружив два оставшихся мандарина, требуют либо выбросить, либо сейчас же съесть. Выбросить не позволяет советское прошлое. Съезжаю на обочину и злобно жую, давясь. При желании из Америки в Канаду и сегодня провезти можно все — от наркоты до покойника. Но только не фрукты.

Абсурдно? Нелепо? Опять не то.

Своего абсурда и в Америке хватает. И «страна в стране» тут тоже есть. Красные штаты, синие штаты, север и юг, мегаполисы и провинции, богатые и бедные, те, кто за войну в Афганистане и Ираке, и те, кто против. Но есть и общественный договор: когда «рулят» те, кто тебе не нравится, надо просто подождать четыре года, максимум восемь лет — и потом приходят твои. В тот год все еще будет длиться ковбойская ухмылка Буша, и вице-президент Чейни, охотясь где-то в Техасе на перепелок, случайно подстрелит своего 78-летнего друга-миллиардера, и в Южной Дакоте войдет в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за аборты, и конгресс, напуганный первой волной гей-браков, примется всерьез обсуждать поправку к конституции, уточняющую, что брак — это не просто союз между двумя людьми, а непременно между мужчиной и женщиной. Однако, мотаясь по стране за новостными сюжетами, я уже чувствую нарастающее недовольство всей этой неоконсервативной лексикой, усталость от одних и тех же лиц. Ни извлеченный (в буквальном смысле из-под земли) Хусейн, доживающий свой последний год в иракской тюрьме (в декабре его торопливо вздернут на виселице, и снятое на телефон видео варварской казни станет наглядным подтверждением тому, что на смену одному бандиту пришли другие), ни убийство международного террориста Абу Мусаб аз-Заркави, правой руки Бен Ладена (воздушный рейд, точечная бомбардировка, среди убитых — семеро сообщников, жена и грудной ребенок) уже не предотвратят разгрома республиканцев на промежуточных выборах. С ноября этого года они еще формально остаются у власти, но уже ясно, что в 2008-м Белый дом не удержат.