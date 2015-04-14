Кем была: Федеральный комиссар движения. Кем стала: В 2012 году вошла в состав учредителей частного вуза «Высшая школа управления», созданного Василием Якеменко для активистов движения «Наши». В 2014-м Рособрнадзор лишил вуз лицензии.

Кем был: Секретарь федерального совета движения, правая рука Василия Якеменко. Кем стал: В 2007-м избрался в Думу, первым делом обещал выбросить из кабинета кресло, но вместо этого подарил его ветерану из Смоленска. После отставки Якеменко два года возглавлял Росмолодежь.

Кем был: Старший брат Василия, лидер православного корпуса «Наших». Кем стал: До 2014 года был членом Общественной палаты, сейчас активно продвигает движение «Антимайдан», которое призвано защитить Россию от «оранжевой революции».

Кем был: Создатель, главный идеолог и руководитель движения. Кем стал: В 2007 году возглавил только что созданное федеральное ведомство Росмолодежь. После увольнения в 2012-м пытался создать «Партию Власти», которая должна была бороться с «Единой Россией» и поддерживать Владимира Путина. Затем занялся бизнесом по продаже пирогов, тоже безуспешно. Выкладывал в инстаграме фото Владислава Суркова в «Крошке-Картошке».



МАРИЯ ДРОКОВА



Кем была: Федеральный комиссар движения.



Кем стал: В 2012 году стала главным героем документального фильма «Поцелуй Путина». Ушла из «Наших» после покушения на журналиста Олега Кашина. Работала пиар-директором венчурного фонда Runa Capital, сейчас консультирует компании Gettaxi, Bookmate, Webinar.



АРТУР ОМАРОВ



Кем был: Основатель радикального крыла «Наших» — движения «Сталь». В лагере на Селигере его активисты насаживали на колья кукольные головы оппозиционеров, журналистов и общественных деятелей.



Кем стал: В 2012 году основал молодежный проект «Сеть». В 2014-м по его заказу города-миллионники разрисовали патриотическими граффити о возвращении Крыма и о том, что «есть вещи поважнее фондового рынка».



НИКИТА БОРОВИКОВ



Кем был: Федеральный комиссар, после ухода Якеменко два года был официальным лидером движения.



Кем стал: С мая 2012-го возглавляет созданную им и зарегистрированную Минюстом партию «Умная Россия». Заметной политической деятельности она не вела. На сайте партии, в разделе «Как мы возьмем власть», значится: «Все в ваших руках!»