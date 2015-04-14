Самое массовое прокремлевское движение «Наши» проводило многотысячные демонстрации, устраивало летние лагеря на Селигере, его неоднократно обвиняли в организации силовых атак на оппозицию. Взамен активистам обещали, что именно они станут высшими чиновниками и топ-менеджерами госкорпораций. Esquire проследил за их карьерными успехами.
ВАСИЛИЙ ЯКЕМЕНКО
Кем был: Создатель, главный идеолог и руководитель движения.
Кем стал: В 2007 году возглавил только что созданное федеральное ведомство Росмолодежь. После увольнения в 2012-м пытался создать «Партию Власти», которая должна была бороться с «Единой Россией» и поддерживать Владимира Путина. Затем занялся бизнесом по продаже пирогов, тоже безуспешно. Выкладывал в инстаграме фото Владислава Суркова в «Крошке-Картошке».
БОРИС ЯКЕМЕНКО
Кем был: Старший брат Василия, лидер православного корпуса «Наших».
Кем стал: До 2014 года был членом Общественной палаты, сейчас активно продвигает движение «Антимайдан», которое призвано защитить Россию от «оранжевой революции».
СЕРГЕЙ БЕЛОКОНЕВ
Кем был: Секретарь федерального совета движения, правая рука Василия Якеменко.
Кем стал: В 2007-м избрался в Думу, первым делом обещал выбросить из кабинета кресло, но вместо этого подарил его ветерану из Смоленска. После отставки Якеменко два года возглавлял Росмолодежь.
МАРИЯ КИСЛИЦЫНА
Кем была: Федеральный комиссар движения.
Кем стала: В 2012 году вошла в состав учредителей частного вуза «Высшая школа управления», созданного Василием Якеменко для активистов движения «Наши». В 2014-м Рособрнадзор лишил вуз лицензии.
МАРИЯ ДРОКОВА
Кем была: Федеральный комиссар движения.
Кем стал: В 2012 году стала главным героем документального фильма «Поцелуй Путина». Ушла из «Наших» после покушения на журналиста Олега Кашина. Работала пиар-директором венчурного фонда Runa Capital, сейчас консультирует компании Gettaxi, Bookmate, Webinar.
АРТУР ОМАРОВ
Кем был: Основатель радикального крыла «Наших» — движения «Сталь». В лагере на Селигере его активисты насаживали на колья кукольные головы оппозиционеров, журналистов и общественных деятелей.
Кем стал: В 2012 году основал молодежный проект «Сеть». В 2014-м по его заказу города-миллионники разрисовали патриотическими граффити о возвращении Крыма и о том, что «есть вещи поважнее фондового рынка».
НИКИТА БОРОВИКОВ
Кем был: Федеральный комиссар, после ухода Якеменко два года был официальным лидером движения.
Кем стал: С мая 2012-го возглавляет созданную им и зарегистрированную Минюстом партию «Умная Россия». Заметной политической деятельности она не вела. На сайте партии, в разделе «Как мы возьмем власть», значится: «Все в ваших руках!»
РОБЕРТ ШЛЕГЕЛЬ
Кем был: Федеральный комиссар движения и его пресс-секретарь.
Кем стал: В 2007 году избрался в Госдуму от «Единой России», став самым молодым ее депутатом. В 2011-м избрался во второй раз. Предлагал ужесточить ответственность СМИ за клевету и показывать в кинотеатрах не меньше 50% отечественных фильмов.
ИЛЬЯ КОСТУНОВ
Кем был: Федеральный комиссар, директор форума «Селигер».
Кем стал: В 2011 году стал депутатом Госдумы по квоте Общероссийского народного фронта. Требовал уволить журналиста Владимира Познера за неологизм «Госдура» и запретить переводчик Google Translate. Автор известной фразы «самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина».
КРИСТИНА ПОТУПЧИК
Кем была: Федеральный комиссар, пресс-секретарь движения.
Кем стала: В 2007 году стала пресс-секретарем Росмолодежи, с 2012-го — безработная. Распространяла сексуальный компромат на деятелей оппозиции. Издательский дом «Коммерсантъ» обвинял Потупчик в организации DDOS-атак на свой сайт. С 2014-го — член Общественной палаты, в которой занимается «развитием информационного общества».
АНТОНИНА ШАПОВАЛОВА
Кем была: Активист движения, модельер, делала майки с Путиным и слоганами. «Размножаться приятно и полезно», «Хочу троих!», «Тебе пора в армию, дружок!», «Кризис — это к деньгам».
Кем стала: Модельер, делает майки с Путиным и примерно такими же слоганами.
СВЕТЛАНА КУРИЦЫНА
Кем была: Член движения, прославилась на Youtube как «Света из Иванова».
Кем стала: В 2012 году стала ведущей программы «Луч Света» на НТВ, снялась в клипе Сергея Зверева и группы «Пающие трусы», подверглась нападению человека с серной кислотой в презервативе. Продолжает работать на НТВ, сменив в программе «Ты не поверишь» скончавшегося ведущего Шкета.