Максим Семеляк:

Апрельской ночью участники одного безбедного русского музыкального коллектива сидели в гримерке лондонского клуба Ministry Of Sound и, ожидая вылазки на сцену, развлекались всем тем, чем от роду положено развлекаться участникам подобных коллективов. И я сидел там же, не отставал от прочих. Мне весело было думать, что я полезу наравне со всеми на сцену, не владея при этом решительно никаким музыкальным инструментом, — а вот поди ж ты, бывают странные сближенья.

На ногах у меня были кеды из разных пар — на правой черный, на левой белый. В ту ночь мне представлялось это любопытным сценическим жестом да и вообще достойным для 32-летнего человека поведением.

Тогда у людей еще не вошло в привычку сверяться с телефоном ежеминутно — «Фейсбук» и «Твиттер» только начинали открывать свои фронты, а до начала продаж айфона оставалась пара месяцев. Тем не менее в этом предконцертном угаре кто-то все же прознал и немедленно раззвонил, что умер Ельцин.

Никто, прямо скажем, не схватился от этого известия за сердце, однако же все как будто растерялись: вслух ничего толком не обсуждали, и несмотря на то что у этой группы была давным-давно песня с рефреном «Ельцин, вернись!» — исполнять ее на том концерте не стали. Я тоже попробовал переключиться с созерцания собственной обуви на что-нибудь более соответствующее моменту, но в голову лезла сплошь какая-то беспардонная чушь.

Почему-то я вспомнил, как мой приятель, впоследствии видный телепродюсер, в 1995 году выиграл первый приз в программе «Веселый чайник» на «Русском радио», имитируя голос Ельцина. Строго говоря, я никогда не молился на девяностые, и уж Ельцин определенно не был моей иконой — чайник, конечно, был временами действительно веселым, но вообще-то от него хватало накипи в виде, например, развязанной войны. Как говорил по другому поводу Нагибин, это была наша сладкая жизнь, но вам я такой не пожелаю.

Однажды, какое-то количество лет спустя после ельцинской смерти, я присутствовал на встрече с Валентином Юмашевым и Татьяной Дьяченко, там собирались учреждать какой-то родительский фонд, и всем собравшимся активистам и публицистам было предложено выступить с коротким спичем-присягой «за что мы любим девяностые». Я тогда впервые, может быть, удивился, какое количество людей способны питать столь непредвзятую и речистую любовь именно к девяностым годам. Сам я пробормотал что-то невнятное, присяги уж точно не получилось, и фонд обошелся без меня, а может, его и создавать не стали.

Но когда он умер, я вдруг отчетливо понял, что 2007 год аккуратно отразил энное количество собственных фантазий и заявок из девяностых. Ну как бы ради чего разломали СССР? Да вот в том числе и ради этого — чтоб подобные мне имели возможность ни с того ни с сего гарцевать на сцене Ministry Of Sound, о котором было много читано в соответствующих журналах девяностых. Не сказал бы, что речь шла о каких-то исполнившихся мечтах.